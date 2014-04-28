福州闽侯恶性撞人致儿童死亡

图片版权 xinhua Image caption 发生在福州闽侯的恶性撞人事故，已造成多名路人伤亡。

当地时间周一（4月28日）上午11时许，一起发生在福州闽侯的恶性撞人事故，已造成多名路人伤亡。

福州市公安局的官方微博透露，这起事故已经造成六人当场死亡，13人受伤，死者中有三名儿童。福州公安局表示，其已将肇事男子“迅速制服。”福建媒体《东南快报》在当天傍晚报道称，一名受伤女孩已经转入重症加护病房（ICU）观察，但一对姐弟已经不治身亡。

从福建官方发布的消息来看，肇事者名为林某新，37岁，福州长乐人。官方称，林某新“因婚姻问题，情绪失控，驾车从闽侯县青口镇往尚干镇方向，沿奔驰大道行驶，连续撞人。”

“横冲直撞”

这起事件让当地人感到出人意料。根据目击者回忆，事件发生时，多名家长正在庄口村等候小学生放学。“车速很快，横冲直撞。”《新京报》引述一名李姓目击者回忆称。

《新京报》的报道说，林某新在撞人后并未潜逃，而是在摇下车窗后，“抽了根烟，一边叹气，一边自言自语了几句。”该报还报道说，该男子当天早晨和前妻在当地法庭参加了其离婚案的审理。

（撰稿：欧阳；责编：横路）