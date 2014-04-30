美正式起诉中国商人 悬赏五百万追捕

图片版权 BBC World Service Image caption 中国商人李方伟被指违反制裁令继续向伊朗非法出售制造核武部件。

美国司法部正式起诉中国商人李方伟，指控其向伊朗走私军火。美国国务院还悬赏500万美金要将其捉拿归案。

李方伟是大连中创冶金矿产公司业务负责人 。

去年3月，美国便指控李方伟和其公司违反联合国对伊朗的制裁令，以及违反国际对大规模杀伤性武器的管理，向伊朗出售导弹零部件。

美国司法部周二（4月29日）以洗钱、银行交易诈骗和汇款诈骗等罪名起诉李方伟。

检控方称，李方伟和他的公司由于多年非法向伊朗提供弹道导弹部件早就受到美国政府的制裁。

检控方还说，为了躲避制裁，李方伟建立了一个庞大的前台公司网络。通过这一网络李方伟继续非法同伊朗做生意，并在美国的金融机构转移了巨额资金。

美国联邦政府目前已经收缴了李方伟前台公司的700万美金。

美国商务部周二向李方伟管理的八家前台公司和其在中国的九家供应商发出了新一轮的制裁令。

美国国务院发出500万美金的悬赏，以获得能将李方伟捕获归案的信息。

中方回应

中国外交部发言人秦刚对美国的举动做出回应，表示反对这个做法。

他说，“中方坚决反对美援引国内法对中国企业、个人实施单边制裁。美方有关做法无助于问题解决，而且有损双方防扩散合作。”

秦刚敦促美国“停止制裁中国公司、个人的错误做法”。

去年2月，美国政府决定对违反防止武器扩散机制的公司法人和个人实施制裁时，中国表示了抗议。

受制裁的中国公司和个人除了李方伟和他的公司外，还有BST技术和贸易公司、中国精密机械进出口公司（CPMIEC）、LIMMT、保利科技有限公司。

当时，中国外交部发言人说，中国一直坚持遵守国际贸易限制的法令，包括遵守联合国为禁止德黑兰发展核武而对伊朗实施的制裁令。

李方伟去年2月也对路透社否认非法与伊朗交易，称自从几年前美国开始制裁伊朗后，他的公司就不再像伊朗出售与导弹和核项目有关的产品了。

（编译/责编：李莉）