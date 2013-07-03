透视中国：回家看父母不等于养老

Image caption 中国多年独生子女政策使养老问题雪上加霜

本周一，经修订后的中国《老年人权益保障法》开始实施，引起公众最大关注的是其中第18条，这一被媒体称为“常回家看看”的法律条文。

该条要求：家庭成员应当关心老年人的精神需求，不得忽视、冷落老人家。与老年人分开居住的家庭成员，应当经常看望或者问候老年人。公众和媒体一时间议论纷纷：“经常”究竟指多久、用法律规范亲情的可行性、该法律条文究竟该如何执行、等等。

同一天，无锡市北塘区法院宣判了一起瞻养案件，女儿被判平时每两个月至少需至母亲居住处看望问候一次，传统节日要额外安排看望。

清官尽管断了一次家务事，但亲情凉薄唯有动用法律来维系无疑令人唏嘘。女儿即便按照法院判决按时探望母亲，恐怕也与人们心目中理想的“养老”不是同样的性质。

歧视

亲生女儿对母亲尚且如此，社会上不敬老、不助老的事例更多。来英国探亲的一对老夫妇曾讲过这样的经历。

在他们所居住的城市，合资格的老人都持有优待证可免费乘搭公共交通工具。可是他们自己和朋友却经常上不了车。原因是公交车司机不愿搭载老人，一是老人乘车免费；二是司机觉得老人上车行动迟缓耽误时间，三是有的司机担心老人上车后发病添麻烦。所以在他们那个城市，经常能见到一群老人拦在公交车车头前与司机对峙的情况。

在网上用”公交司机拒载老人“一词搜索，结果发现这样的事例在全国非常普遍。

老龄化

《老年人权益保障法》于1996年10月1日施行，本次经修订后最大的不同包括以上提及的第18条，但更重要的除了增加第二章“家庭赡养与扶养”的内容，还添加了社会保障、社会服务、社会优待、宜居环境等章节篇幅，特别在第一章总则第4条中强调”积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务“。

该法所称的老年人指60周岁以上的公民，年龄划线低于 一些西方发达国家65岁的退休年龄，也低于台湾《老人福利法》规定的65岁水平。

Image caption 空巢家庭使社会必须加快应对养老问题

世界卫生组织指出， 全球人口正在快速老龄化。2000年至2050年期间，全世界60岁以上人口的占比将翻倍，从11%增长至22%。预计在同一时期内，60岁及以上老人的绝对数量将从6.05亿增长到20亿。

世界卫生组织的网站上将这些称为“老龄化的有趣事实”。不过在那些面对养老问题的中国独生子女的眼中，老龄化的事实肯定并不有趣。一对中国独生子女夫妇，他们将面对赡养双方父母四个老人、甚至更多祖父母的现实。即便老人们有独立的经济能力，子女又将如何面对老人的精神情感需求。

居家养老

中国到2012年底，60岁以上老人占全部人口的比例为 14.3％，预计20年后，老年人口所占比例上升到25.4%; 2050年更将上升到三分之一。即便中国目前的总人口40年后没有增长， 中国到那时候的老人也将超过四亿。

中国人民银行前行长、现任全国社会保障基金理事会理事长戴相龙今年4月曾乐观地预测，中国有能力应对人口老龄化挑战。他提出的建议之一是推迟退休年龄至65岁。

中国《老年人权益保障法》规定，老年人养老以居家为基础，国家建立健全家庭养老支持政策，鼓励家庭成员与老年人共同生活或者就近居住提供条件。

但另一方面无论城市还是农村，与老年人共同生活或就近居住都日益困难。据北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2012》数据显示，全国有75.2%的已婚成年子女不与父母同住。“常回家看看”的法律条文如此受到关注，正因为它针对的是非常普遍的现象。

对很多子女来说，养老送终并非不愿，而是不能。既然现实生活不具备对父母“晨定昏省”的条件，只能顺应养老社会化这样的大趋势。

在这样的纠结中，唯有冀望政府能拿出具体的措施，落实家庭、政府、社会的养老责任，普通人能多些 “老吾老以及人之老”的美德。

读者反馈

每次回国都得有国内人的要请。有了邀请函，才能申请回国签证。能不能及时拿到签证，无人知道!"中国规定不常看望问候父母违法"。如让法律生效，那么请中国政府认同双重国际!文迪, 英国