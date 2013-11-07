分析：美航母游弋南海中国军舰形影不离

Image caption 美国核动力航空母舰保持战备状态在南海游弋。

虽然美国削减国防预算，华盛顿的预算争吵陷入政治僵局，但是无需置疑美国把战略重心重返亚洲的决心。路透社记者托洛德从在南中国海游弋的美国核动力航母“乔治·华盛顿”号上发来报道说，在美国航母上能够切切实实地感受到美国的军事存在。

他说，在距离中国海岸不到300公里的海域，美军F-18 大黄蜂战斗机从航母甲板上轰鸣起飞，显示了美国海军在亚洲的主宰地位。北京的分析家担心，崛起的中国在今后数十年内都得不能突破美国在亚洲的实力的遏制。

在距离美国航母30公里外的海域有一艘中国的护卫舰，它始终处于美军航母战斗群和舰载机的防卫监视范围内。

中国海军崛起？

最近中国公开了从前一直秘而不宣的战略核潜艇部队引起外界轰动。有分析认为，这说明中国在核潜艇实施战略核反击、核打击的能力取得了实质进展。

另外，外界报道中国的多项航母相关技术取得了突破。另外中国改善军用卫星能力也受到外界关注。

中国每年军费以双位数增长的同时，造船厂正在以超过任何国家的速度，为中国海军建造各类大型水面进攻型舰艇，包括大型驱逐舰，常规动力、核动力潜艇等。

目前中国飞行员正在加紧训练，在由苏联航母改装的辽宁舰上测试飞机起降。研发舰载机也在加紧进行，中国蓝水海军似乎不久将进入航母远洋作战群时代。

中国军事实力远远落后于美国仍然是分析家的普遍看法。军事分析家认为，一般认为中国自己造的航母在2020年之前不可能服役。

虽然中国海军正在扩大在远洋水域进行军事演习，海军舰艇日益频繁地穿越长期包围中国海军的所谓第一岛链，进入日本以东的太平洋活动，但是亚洲和西方的分析家都认为，对中国海军来说，在未来一些年里要维持远洋作战能力并非易事。

在“华盛顿”号航母上报道的记者看到美军军官正在招待解放军军官上舰做客，这是美国同中国军方交流增加互信努力的一部分，因为中国军方对美国在亚洲的军力部署保持高度戒备。不过解放军的护卫舰则是不速之客。

“华盛顿”号航母战斗群的司令官海军少将马克·蒙哥马利伸手指着远方被雾气遮挡的护卫舰的方向说，类似的相遇现在已经变得十分平常。他说，你能明显看出中国海军在不断现代化而且在不断扩充。他说，很自然，中国海军会在美国军舰附近活动。

马克·蒙哥马利说，同中国海军军舰保持经常性的通讯是职业需要，美国海军决心以“透明和开放”姿态帮助改善长期受困扰的关系。他说并不反对中国军舰在美舰附近游弋。

美航母战斗群

Image caption 有评论认为，东风-21D导弹使中国成为世界上唯一拥有反航母武器的国家。

“华盛顿号”航母战斗群通常由驱逐舰，巡洋舰和快速攻击潜艇，加上90架飞机组成。美国十艘航母当中的一艘被永久部署在美国以外地区，该航母战斗群也受到同样数量的舰艇和飞机的护卫。

“华盛顿”号航母的基地位于日本横须贺，是美国海军增强在亚洲实力的最主要标志。在过去五年，作为美国战略中心转向亚洲的一部分，美国一直稳步增加在亚洲的兵力部署。

“华盛顿”号航空母舰在地区游弋几个月进行训练，联合军演之后，计划于周五抵达香港。

美国军人试图缓解中国方面的担忧，因为中国担心美国军事中心重新进入亚洲要遏制中国，另外美国在亚太地区的新老盟友也在跃跃欲试，希望美国常驻亚洲。

反制航母能力

美国表示在中国同东南亚邻国在南海的争端中保持中立，但同时决心保持南海的海上通道的和平，因为南海交通对世界经济至关重要。美国航母战斗群在南海游弋似乎说明美国重新进入该地区的决心。

在“华盛顿”航母上面的官兵对路透社记者说，为了保持战备状态，航母在大部分时间里每天进行耗资巨大的飞行科目训练，通常每天都有100多次飞机起降。

美国军方的报纸报道说，虽然美国削减了今后几年的预算，但仍然在亚太地区增加联合军演，进行实弹演练和反潜演习，这么做部分是针对中国的武器能力改善。

军事观察员注意到中国正在加紧发展打击航母战斗群的武器。甚至有中国评论员认为，备受瞩目的东风-21D导弹使中国成为世界上唯一拥有反航母武器的国家。

美国军事评论员也表示对了对中国反航母导弹的担忧，他们说东风-21D导弹这种弹道导弹如果真能有效打击航母，那么中国就能拒美国的水面舰艇于千里之外，使美国海军和海军陆战队无法发挥作用。

“华盛顿”号航母战斗群的司令马克·蒙哥马利在俯瞰飞行甲板的舰桥上对记者说，面对复杂情况，他的舰队致力于保持行动能力和介入能力。

（编译：横路；责编：路西）

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读者反馈

中美兩國近日頻頻高調『亮劍』展示軍事實力，製造了區域一時間的緊張，同時也製造了一個推廣軍火武器銷售的展場，中美雙方都可以藉此銷售軍火賺個滿盆滿砵，對區內甚至世界的和平都沒有好處。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

韩战的真实结果你真的不知道？<br><strong>DANNY, 英国</strong><br/>

一会中国威胁论，一会又狂贬中国军力...

别的不说，红旗9击败了美俄同类武器，这是事实。

中国军队实力当然落后与美国，但是中国不会侵略别的国家，在中国家门口打仗，中国不会输给美帝以及美帝的干儿子日本。

不要说什么中国装备落后美国多少多少，抗美援朝的时候，差距比现在更大。结果呢？<br><strong>中国人, </strong><br/>

战争才是推动历史进步的原动力！<br><strong>白云黄鹤, 武汉</strong><br/>