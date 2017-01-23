图片版权 AFP Image caption 中国长期屏蔽当局眼中的互联网“有害内容”。

中国工业和信息化部宣布开展为期一年多的行动，对互联网接入服务进行整顿。

工信部周末发布的通知要求查处多种“无证经营、超范围经营、‘层层转租’等违法行为”，其中明确要求阻止未经电信部门许可，自建或租用专线和代理服务器（VPN）服务。

中共《人民日报》旗下《环球时报》英文版星期一（1月23日）引分析人士称，这将有助于规范互联网行业发展。

中国政府利用民间俗称“防火长城”（The Great Firewall of China）技术来审查、屏蔽当局认为有害的内容，又称虚拟专用网络的VPN则是网民常用于“翻墙”接触境外网站的手段。

这些被屏蔽网站包括诸多西方媒体，而中国最近也要求美国苹果公司将《纽约时报》的手机应用从中国版应用程序商店（App Store）下架，使中国网民接触此类内容的途径进一步受限。

一些中国网民担心他们浏览互联网的自由被进一步限制。

微博评论

图片版权 Reuters

你那么胖你老婆知道吗：大数据时代封锁互联网，每次到历史的十字路口中国都毫无悬念选择最差劲的那条路。

DK000DK000：现在终于有了奋斗的目标：努力移民。

angelbabyjolie：这是要关门自娱自乐的节奏吗？外贸公司怎么办？封杀的越紧说明腐败越严重。我想知道封的住国外公司的吗？有这技术吗？

viva的围脖：我特别想知道：如果这国家连VPN都不能用了，那我们该怎样打开连通世界的大门？

施克朗：换种思维方式，或许这是VPN合法化的前兆？

佴轨而佴血：说的好像翻墙很难一样，而且墙外都是辱华、偏激的东西，没有一点中立、客观，而且不好意思，我不觉得什么Facebook、YouTube之类的有中国的微博、优酷好用，呵呵，这种东西还是留给外国人自己去high吧，反正我们不稀罕。

Marvelle留白：真正学术的、新闻的网站在大陆都可以看，谷歌等框架下的一系列不能用是因为他们不愿意遵守大陆的法律……反过来看，就是因为翻墙给他们贡献流量他们才觉得我不遵守你们法律也没关系，从根本断了VPN这种渠道他们才会感受到大陆存在的重要性。从而认真考虑遵守法律的必要性。

明确设限

工信部星期天（22日）发布的通知要求针对互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）和内容分发网络（CDN）三类业务市场查处其违法经营行为。

其中，文件明确要求：“未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络VPN）等其他信道开展跨境经营活动。”

“基础电信企业向用户出租的国际专线，应集中建立用户档案，向用户明确使用用途仅供其内部办公专用，不得用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动。”

《环球时报》英文版引述“上海独立信息科技专家李毅”（音译）说，中国有必要采取这些措施，以打击跨境网络犯罪、“净化网络空间”。

李毅称：“一些像微软公司这样的在华跨国企业有合理需要透过VPN与总部通信，但一些企业或个人出于违法动机浏览海外网页。”

国际记者联盟（IFJ）等组织长期批评中国限制公民浏览互联网的自由，美国贸易代表办公室（USTR）去年首次将“防火长城”政策列为贸易壁垒。

中国则坚持外国应当尊重中国的互联网政策。中国国家主席习近平最近也再次重申了中国的“网络主权”。

习近平在去年11月第三届世界互联网大会开幕式上发表视频讲话说：“中国愿同国际社会一道，坚持以人类共同福祉为根本，坚持网络主权理念，推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向迈进，推动网络空间实现平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序的目标。”

图片版权 CNS Image caption 中国经常强调海内外对中国互联网的威胁。

您有使用VPN吗？中国工信部的这道命令您有什么看法？欢迎使用下方表格与我们联络。

网友反馈

你必须学会双管齐下

译名

东欧剧变，伊拉克，利比亚，叙利亚，哪一个不是先被西方控制了媒体，一夜之间就是恶魔，别说是小国，戈尔巴乔夫放弃了媒体管制，苏联都一夜之间就垮了，凡是不是亲西方的国家哪一个不是牢牢地控制着媒体？所以有西方选举制度得国家很多，但是新闻自由的确很少，究竟有多少向往"自由的"国家被忽悠的瘸了，那些自以为不自由的人才能明白是非？自由其实永远是为霸主服务的，想想货贸的国际化，第一个讲自由的是英国，接着是美国，现在呢，高举全球化大旗主张自由贸易的居然是所谓社会主义的中国！谁占主导地位，谁就会主张所谓的自由，如果汉语是通用语言，中国的媒体占主导，全球都看CCTV, 中国保证不会限制媒体自由。自由会拉大强国与弱国博弈时的优势才是本质，看似平等的自由才是强者的利刃，各种限制不过是弱

势方保护本国产业发展的手段，无非一切为了利益。

frank

经常翻墙，不过确实很少关注政治议题，看看BBC中文新闻仅此而已，剩下的时间就是去youtube上看看各种达人的创意视频，学习一下技能。不过真的难以想象不能看外网的互联网对我有何意义。大陆网站知名点的网站做的都偏娱乐，各种娱乐撕逼八卦，小道消息满天飞。对于那种想静下心来学点东西的人而言，没有任何空间。

dakan

其实国家担心的是大互联网上的一些不够客观和正面的内容，被民众看到，实际根据我的经验，成年人都有自己正确的价值观和世界观，不会轻易片面地去笃信一些不切实际的事情，反而上VPN会让我看到国家强盛伟大的一面！

Yi Yuan, guangzhou

如果美国能停播美国之音，YouTube能把那些反华宣传的信息全部下架都话，中国需要墙吗？特么这么多负面新闻，先不说是不是真的，太过于激进了吧？完全就是煽动暴乱啊，其它国家都是这样的吗？允许别人在自己国家自由的煽动暴乱？

匿名, 中国陕西

知道吗？现在高中初中的信息技术教材说的搜索引擎还是Google，这不是打脸吗？

佚名, 中国江西新余

现在访问外国网站越来越难了，以前从来没有接触过Facebook、Twitter之类的东西，甚至没有听说过，后来通过挂VPN看见了世界的模样，现在VPN也要遭到毒手了，悲哀啊！ Heng Ji, 中国福建

我过几天回中国，没有谷歌的生活无法想象，没有YouTube我还能选择看些什么呢？ Mark, 加拿大多伦多

现在事情还没有进一步发展，我的付费VPN还能用。有人说这可能是VPN合法化的前兆，觉得挺有道理。但万一不是呢？不明白国家为何要这么做，如果仅仅规范市场也不用发这个样子的声明啊！同意，某些国外网站的言论过激且背离事实，但是，再藏着掖着，也会被看到啊。我觉得根本解决途径，还是提高国人的辨别能力，不要听风就是雨……那就发展教育啊，发展教育啊！ Muggle, 中国新疆

我想说国家的目的是好的，建立良好的互联网环境确实很重要，只是VPN受限带来的影响难以忽视，以后大家只能从大陆媒体口中获得信息，你们也阻止不了大家对真伪的质疑！

大陆有很多留学生，你们是不打算让他们回国了吗？留学的意义何在？VPN受限，国人的知识面也会变得很狭隘，曾经听一位老师说过想要真正学好一门外语就要了解其背后的文明（国内的标准到了国外就不是那回事儿了），我们无法否认别国的信仰及文化内涵，我们可以不推崇，但却不能什么都不知道呀！那不就成了井底之蛙了吗？

我只能说连基本信息都不互通的国家是很难改变"发展中国家"的阶段的，如何在国际上站稳脚跟？我们中国有自己的历史、文化、传统及法律法规，所以我希望你们能自信点OK？

你们可以明确各种条条框框，不管是国内还是外来者只要触犯规条的可以严惩，而不是在中国建个屏障，里面的人出不去，进来的也出不去。 （佚名）, 中国

作为一个专业的网站可不可以发布完整的信息供网民参考？发布的政策明明就是针对企业VPN限制管理只要针对企业非法洗钱经营等现象进行管理和正常个人使用VPN没有任何关系。新闻本就是一个实事求是的传播工具，这个新闻有故意主导舆论方向的嫌疑。 Ben, 中国（编者按：文中“工信部星期天（22日）发布的通知”一处正是工信部通知原文链接，欢迎点击阅览。）

我们做外贸的今后怎么办？ 窦腾,中国深圳

一个执政党不是去约束官员的胡作非为，不是尊重司法，而是限制民众获取信息的自由，自己却永远生活在黑暗之中，似人非人，似鬼非鬼，戴着面具生活，说些做不到的事，又极端自私的利益集团。 符祖明, 江西省南昌市湾里区

只有寄希望国外技术大牛给我们提供VPN来用了。 龙大爷, 中国广东深圳

以后使用外国网站=犯罪。 顺民

如果封锁政治类网站我无话可说，可是为什么连技术类都不放过！技术呢的落后必将导致经济的落后！最后等着国军光复吧！ （佚名）

全世界都知道目前政府的无耻，迫于市场金钱却没一个所谓民主国家出来说话，为了利益所谓的普世价值也就是个交易物品而已，基督精神早晚被利益埋没，最后的末日世界一起陪葬！ 王民, 北京

什么？大清不是已经亡了吗？怎么回事？ Neer, 中国重庆

说实话政府真的太不自信了，难道我要成为朝鲜吗？习主席是我非常尊敬的领导人，但是你要把通往国外的通道都要堵住不现实，中国每年有那么多的人出去，能堵得住吗？我们连看的权力都没有做中国人真没意思了，希望历史能给你好评价！ 太不自信了, 中国大陆

我在想外国人在中国生活的以后要怎么用Facebook跟家人联络？还有我们在Facebook的外国朋友从此要断绝联系？不知道怎么想的这样跟朝鲜有什么区别？ Yuri, 中国

没什么，大家多虑了。根据这么多年的经验，始终会有办法的。 Great, 台湾

我天天翻墙半个小时，这是我生活的一部分。 李德亚, 中国江苏盐城亭湖

特地翻墙上bbc来支持反对翻墙？ 你们内心是有多矛盾？？小C

我使用VPN近一年的时间了，很担心今后无法翻墙，很希望国际社会研发出更高的科技技术，突破中国的防火墙，让中国人了解世界，了解真相。Ji Wujun, 中国北京

好反感啊，说实话我平时看新闻都是国内外结合起来看的，因为我觉得只有这样才看的懂，国内的报道太片面了，现在难道连这种权利都要剥夺吗？（佚名）

这世界会更好吗？起码中国不会。ACLOLINTA

以前你可以听BBC、VOA电台，后来得到了电台行业规范发展，深夜尽是老军医。

以前你可以架鱼骨天线看香港电视，后来得到了电视行业规范发展，见缝插针迎客松。

以前可以使用Google，后来搜索行业得到规范发展，页头是武警医院竞价广告。

以前要求1年级开始学英语，后来语言教学得到规范发展，输出孔子学院。

学架设SSL/VPN，做新时代人。新世界新时代技能, 局域网乌托邦

习近平执政以来对人民自由的打压越来越大，这个命令并不出人意料，以后还会有类似的命令。不过还没有影响到我在用的付费VPN。（佚名）

我们建立了世界最大的局域网！自信点吧！哈哈, 大陆

愤怒愤怒愤怒Jacky, 中国

每次去中国都必然要买VPN，今后也是如此，只不过不会在中国买罢了。或许是买台湾的或许是买日本。（佚名）

早年间我以为网络的普及可以推进中国民主自由化进程，殊不知我全错了，他们不只是开始在网上限制言论，还开始封锁出口后引导舆论的方向，这很可怕。限制部分言论是污染水流，控制获取信息的途径和控制舆论污染的是水源。

愚民啊愚民。Seiran, 日本兵库县

感谢研制和提供VPN技术的国际友人，让不愿做奴隶的人们有了突破信息封锁的可能。Gent Liu, 中国

网络进一步受限……我不看好工信部的条款，是网络就应该开放。He Zhong, 中国海南

为什么不能看国外的网站？因为国外的不客观，反华？国内有真是的东西吗？国外不可观的可以忽视，自己判断。不让看？这就不对。Chuck, 中国上海

很明显不用那玩意没法打开这个网站。

如果真的严格控制vpn的话，会对很多人的正常生活产生影响，而这些人中的大部分又恰好经常在舆论平台上发声。

但是“它们”总是有办法。佚名, 中国河北

欢迎使用下表与我们联络：