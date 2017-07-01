你的器材不支持播放多媒体材料 大雨给游行主办方带来了麻烦。

香港周六正式踏入主权移交二十周年，“民间人权阵线”继续举行年度的七一游行，主办单位称有逾六万人参加，比起去年的11万人为低。警方则表示,七一游行高峰人数为14500人。

特区政府回应七一游行时表示：“《基本法》除了维护香港社会繁荣稳定外，亦保障及维护自由、人权、民主、法治和廉洁等核心价值。同时，香港居民的基本权利和义务也在《基本法》内清楚列明。”

“回归以来，特区政府一直按照《基本法》的规定实行‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治。”

“就政制发展，我们明白市民对民主的诉求，但考虑到这个议题极富争议性，因此必需审时度势，凝聚共识。本届政府会尽最大的努力营造有利推动这项工作的社会氛围。”

今年游行主题是“一国两制、呃足廿年（意思为被骗廿年）、民主自治、重夺香港”。一如以往，参与七一游行人士及团体有多样的诉求──由释放刘晓波、香港推行真普选，到反对横洲、新界东北的发展方案等等。

另外，记者现场所见，七一游行沿路也有一些亲北京人士聚集，但双方未有发生严重冲突。

图片版权 BBC Chinese Image caption 一些示威者将主权移交形容为“沦陷”。

图片版权 Martin C S Yip Image caption 要求释放患癌诺贝尔和平奖得主刘晓波也是今年香港七一游行的常见标语。

观察：BBC中文网记者蔡晓颖

虽然周六天气并不稳定，时晴时雨，无可否认参与游行人数并不算高──尤其与发生“雨伞运动”以前相比。

主办单位没有要求新特首林郑月娥下台，而记者现场所见，也只有非常少数的示威者展示反对林郑月娥的标语。

图片版权 AFP Image caption 游行人士展示反对前特首梁振英的标语

反而不少游行人士高呼反对前特首梁振英的口号，要求政府彻查他收取澳洲公司UGL约5000万港元报酬的事件。

林郑月娥公务员出身，或许她还能在未来享受一段蜜月期，扭转民望。但直如外间分析所指，她要向大众证明，她并不是“梁振英2.0”。不过，林郑月娥的新班子不少是前朝官员，要说服大众她与梁振英施政方针及风格不同，并非易事。

就职典礼上，中国国家主席习近平指发展是永恒的主题，可以预期中央政府及香港政府会在经济民生下功夫。但在政治教育方面，习近平发出的讯息非常强硬，林郑月娥能有多少空间，促进她在政纲提出的“修补撕裂解开郁结”？而只有经济惠民措施又是否足以让她的支持度上升？

由于今年维多利亚公园的足球场用来举行庆祝回归的航空科技展，七一游行的出发地点改为草地。

七一游行于约七时结束，而庆祝特区成立二十周年的烟花汇演在八时举行，大批民众在维港两岸观赏烟花。