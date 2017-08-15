分析：中印战或和？五种可能的形势发展

图片版权 Getty Images Image caption 中国和印度军队曾于2016年举行联合军演。

中国和印度军队在洞朗地区持续对峙，至今未有妥协的迹象。中印两国会持续这种不稳定的和平状态，还是会擦枪走火，甚至重启战端？

中印军队在位于中国与不丹边界的洞朗地区已经对峙了两个多月。印度方面称，作为不丹的传统盟友，印军要制止中国在争议地区修路。而北京则指责印度军队进入了中国领土。

中国已经多次向印方发出警告。中国国防部8月3日说，中方的"克制不是没有底线"，"印方要打消任何以拖待变的幻想"，立即将越界士兵撤回印度一侧。

但印度并没有让步的迹象。有印度媒体报道，印度山地部队第33军正在向中印边境锡金段集结。

8月15日，印度总理莫迪在庆祝印度独立日的讲话中说："我们足够强大，可以击败任何侵犯我国的敌人。"

这是30年来，中印这两个拥有核武器的经济军事大国之间出现的最严重危机，不能不令全世界为之担忧。

局势将如何发展呢？下面让我们逐一探讨各种情况的可能性。

图片版权 Getty Images Image caption 1962年中印边境冲突中的印军机枪手。

外交解决

尽管中印双方都言辞激烈，但多数评论家都认为，两国为洞朗地区开战的可能性微乎其微，只有外交解决才是明智的出路。

但是，要外交解决争端，往往双方都需要做出让步。目前看来，中方不愿意单方面停止在洞朗修路，而印方也无意单方面从争议地区撤军。

复旦大学国际问题研究院研究员林民旺在《凤凰网》发表文章说，即便印度此次撤军，仍旧留下来年继续发生对峙的可能性。要实现撤军与争议的同步解决，可能是无法实现的。

林民旺说，从现在看来，双方最可能的选择也许会是"搁置争议，冻结现状"。

图片版权 Getty Images Image caption 1967年中印边境冲突中的中国解放军军人。

长期僵持

如果洞朗争议迟迟不能得到外交解决，双方在当地长期僵持，这个结果中方很难接受。

中方已经屡放重话，要印方不要"以拖待变"。在这种情况下，容许印军长期停留，很难向国内公众交待。因此，中国有可能采取多种方式向印方施压。

比如，美国麻省理工学院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）在《印度快报》著文说，中国可能会在洞朗对峙前线的后方、但仍属争议领土的位置修建永久性建筑物。

英国皇家联合军种研究院（RUSI）高级研究员沙善•乔希（Shashank Joshi）在洛伊国际政策研究所的"解读者"博客上写道，中国还可能在中印边界实际控制线的沿线多个地点采取行动，比如越界或修建工事。

乔希说，中国也可能会加强对巴基斯坦的支持，增加在印度洋的海军行动，进一步与尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡发展关系等。

图片版权 AFP Image caption 中印两国的边境线存在许多争议。

小规模冲突

如果争端长期不能解决，中国方面会不会采用武力驱逐印度士兵呢？

《解放军报》8月7日发表题为"老祖宗留下的国土，一寸也不能丢"的评论文章说："中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持高度克制。但善意不是没有原则，克制不是没有底线，守土有责的人民军队会用忠诚和胜利作出回答。"

中国政府和军方不断发出强硬表态，显示中方会考虑用武力解决问题，因此发生类似中苏"珍宝岛事件"的小规模边境冲突不是没有可能。

但英国皇家联合军种研究院的乔希对此表示怀疑，因为印度军方最近并未发现驻扎在西藏的中国军队有任何异动。

而且，他认为，印军在洞朗附近有好几个山地师，印军在印度东北部的军力也有大幅度提升，所以解放军不一定能够迅速取胜。而如果不能速胜，就不得不扩大战争。

图片版权 Xinhua Image caption 新华社图示中的中印洞朗对峙。中国将如何对付印军成为关注焦点。

局部战争

中印之间会发生战争？多数评论家都认为几乎不可能，因为战争对双方的影响都太大了。

仅就中国而言，一旦发生战争，中国的国际形象会受损，国际间对中国"和平发展"的意图会产生疑问，"一带一路"战略也会受到阻挠。

但是，美国乔治亚理工大学国际关系学教授高龙江（John Garver）认为，中印发生战争的可能性不能完全排除，中国可能有"教训"印度的动机。

高龙江在《南华早报》撰文说，从北京的角度看，印度与日本和美国越走越近，试图围堵中国，遏制中国崛起。

同时，印度不像日本，与美国并无正式盟友关系，因此是"遏制中国"的包围圈中的"最弱一环"。中国或许希望在印度军力仍然较弱的阶段对其"教训"一下。

当然，印度方面也可能挑起战争。研究1962年中印边境战争的权威战史专家、澳大利亚籍英国记者内维尔•马克斯维尔（Neville Maxwell）认为，印度国内对中国存在敌对情绪和"扭曲的群体受害者心态"，使政府难以扭转政策，无条件进行中印边界谈判。

因此，他说，"第二次中印战争"并非没有可能。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

大规模战争？

一旦中印之间发生局部战争，就很难预测战争的走向。

两个核大国在战争状态下，能否保持足够的理智，避免冲突扩大化，甚至引发核大战？这样的前景，让人想都不敢想。

正因为这种前景的可怕，所以多数人还是认为中印双方会尽量避免使用武力，以防冲突扩大化。