观察：台湾能给外国人更友善的交通环境吗？

郑仲岚

BBC中文台湾特约记者

2017年9月19日

图像加注文字， 一位日本记者在台湾因交通意外过世，引发民众对政策的讨论。台湾的交通安全是否仍有改善空间？

9月17日，《西日本新闻》台北支局长中川博之，在深夜徒步穿越马路时不慎被计程车撞上，伤重不治身亡。

计程车驾驶声称，当时以为撞到"小动物"，经过下车查看才发现是人，这起事件也在网路上引发讨论。许多网友表示，台湾汽车交通对行人的友善度，还有很大改善空间。

台湾为何车祸多？

根据《台湾交通安全协会》统计，台湾每年有超过3000人死于交通事故，死亡率是日本的3.6倍、英国的4.7倍。尤其在18岁，台湾法定可以考汽机车驾照的年纪，死亡率却比其他年龄层高出许多。

台湾交通安全协会理事，曾任职交通产业10余年的林志学向BBC中文网表示，台湾的交通意外多，很大的主因是考取驾照的门槛相当低，他说："术科训练薄弱、学科教育几乎有背就过"，驾照比很多国都好考领。

而台湾的城市专栏作家，研究交通设施规划的邱秉瑜则说，一般可能会认为这次意外，日本记者违规穿越在先，就是有错。但其实从背后来探讨，台湾在交通号志的设置上，确实有其缺失。

图像来源，Web 图像加注文字， 《西日本新闻》在其网站上公布了记者的死讯。

“右倾”的国家政策

邱秉瑜解释，台湾交通部法规"道路交通标志标线号志设置规则"中，明记台湾斑马线的设置地点，只能在十字路口，而不能在设置在道路中段作为调节行人流量用，这个条文间接让交通意外风险增高。

邱秉瑜认为，记者中川博之的"穿越"行为应该是发生在中型的街廓面，应该有机会设置斑马线，但政府选择给行车者更好的空间，因此舍弃了斑马线的设置。很多行人会冒险穿越马路，固然不守规则是一回事，但背后的空间设计与对行人的友善度，需要有更多思考改善空间。

计程车当下速度是否过快，也让邱秉瑜对此怀疑："计程车司机以为撞到的是小动物，但人的身高跟小动物差太多"，他判断司机可能速度过快，快到司机瞬间无法判定眼前行走的物体，不然就是长时间工作，太累所导致。

林志学也说，这事件最根本的问题也在台湾政府在交通政策上太过“右倾”，重视车辆而忽视了行人利益。就以日本记者车祸身亡的地点中山北路来说，就是台北市相当繁华的闹区，自然也有很多计程车在当地讨生活，为了要做生意，都是开快车抢客，政府却无法有效遏止这样的风气。

当政府不是为全民服务，而是为大型利益集团与商业利益服务时，就会让行人的利益被压缩到最低，连带地让外国来工作的人或是观光客会无法适应。林志学感叹，交通政策"右倾"的结果，就是看到事故持续发生，但当要修法改革时，又会碰到相关产业的阻力，造成交通恶象难改，政策飘忽不定。

短期无法立即改善？

在过往，也有许多中国大陆客来台时，因为交通意外身亡。根据台湾观光局统计，2008年正式开放中国观光客以来，超过500位中国观光客死伤，其中游览车事故超过300人。 2016年更发生在高速公路上"火烧车"，造成26人不幸罹难。

对于如何整治台湾的交通，林志学则是持悲观态度："我们都是等到别国抗议，如日本、中国透过外交压力谴责，我们才会去正视交通安全"。但他认为，台湾由内的改革是很低的，只能由外透过公民教育，让大家自我意识交通安全的重要，才会在路驾时懂得尊重行人。

林志学补充，台湾政府必须了解，要靠吸引外国人观光，一个友善且安全的交通空间是多么重要。但无论是国民党或是民进党政府执政，掌管交通的"右翼"核心官僚依旧是根深蒂固，不会随政权转移。每当发生重大交通事件，就可以看到制度面在整体应变上依旧有待加强。

邱秉瑜则建议，台湾是该抛弃交通"以车为本"的思维，台湾的道路交通一向是给车子的速度效益最大化，但对比世界各大先进城市的交通工具平均行驶速度，汽车都是远远偏低的。