历任美国总统访华：国事以外的时刻

2017年11月8日

图像来源，EPA 图像加注文字， 11月8日，特朗普抵达北京前夕，北京天安门附近挂上了两国国旗。

特朗普就任美国总统后的首次访华行程开启。

由于中美两国在全球经济、军事、政治上的地位以及当下日趋严重的朝鲜半岛核危机，这次访问备受关注。

中国驻美国大使崔天凯10月30日表示，中方将按照"国事访问+"的规格来接待美国总统特朗普访华。意思是“除了国事访问的规定动作外，还会有一些特殊安排，中方希望特朗普有更多的机会了解中国的历史、文化。”

特朗普是中共十九大之后访华的第一位外国元首。此次“习特会”将是在不到一年时间里习近平和特朗普的第三次正式会晤，但是第一次在北京举行的会晤。北京会晤两天之后，两人还将在越南岘港举行的APEC峰会上会面。

BBC中文梳理了从1972年首位访问中国的美国总统尼克松到特朗普前任奥巴马访问中国时的一些国事以外的特别瞬间——美国总统在中国期间，在除了首脑会见之外的行程中，往往表现得更具个性，更被外界所熟知和铭记。

图像来源，FREDERIC J. BROWN/Getty 图像加注文字， 吉米卡特（左二）是尼克松以来唯一一位在任期间没有访问过中国的美国总统，但他卸任后经常访问中国。

值得一提的是，尼克松严格意义上并不能被称作首位访华的在任美国总统。1960年6月，时任美国总统艾森豪威尔访问了台湾，是首位也是迄今唯一在任内访台的美国总统。当时美国还没有和中华人民共和国建交。

此外，自1972年尼克松访问中国后，并不是每位美国总统都在任内访问过中国。1977-1981年期间担任美国第39任总统的吉米·卡特（Jimmy Carter）在任时没有访问过中国，但期间中美正式建交。

图像来源，AFP 图像加注文字， 性格独特的美国现任总统特朗普会在严肃会面之外作何表现？他能在中国发推特吗？

特朗普（Donald John Trump）

任期：2017-？

访华时间：2017年11月

访问特别安排：除了抵达当天参观故宫之外，其它行程尚不清楚。目前还只能从双方官员在特朗普抵达中国前发表的公开信息进行大致判断。

中国驻美大使崔天凯说，中方将按照"国事访问+"的规格来接待美国总统特朗普访华。这意味着除了国事访问的规定动作外，还会有一些特殊安排。两国元首已经建立了非常良好的工作关系、个人友谊和相当程度的互信。中国外交部发言人华春莹说，除了安排了全套国事活动外，还将安排两国元首进行小范围的非正式互动，主要为了方便两国元首有充足时间就共同关心的问题深入交换意见。

美国总统国家安全事务助理麦克马斯特接受了中国央视专访也强调两位领导人“拥有很好的个人关系”。

对华战略关键词及事件：尚不清楚。但特朗普从竞选开始提出的大政方针原则是“美国优先”。预计讨论的重点话题包括朝鲜核问题、贸易，但可能不包括人权。

图像来源，MANDEL NGAN/AFP/Getty Images 图像加注文字， 2009年11月18日，奥巴马总统第一次访问中国期间登上中国标志北京八达岭长城。

奥巴马（Barack Obama）

任期：2009-2017

访华时间：2009年11月，2014年11月，2016年9月

图像来源，MANDEL NGAN/AFP/Getty Images 图像加注文字， 2009年11月17日，奥巴马参观了另一个中国的标志故宫。

图像来源，SAUL LOEB/AFP/Getty Images 图像加注文字， 2009年11月16日，奥巴马在上海科技博物馆和“未来的中国领袖”面对面交流。

访问特别安排：访问过北京、上海、杭州。登长城，逛故宫，和中国的年轻人会面，在复旦大学发表演讲。在G20期间和习近平进行西湖茶叙。和习近平在中南海瀛台进行夜间散步。

对华战略关键词及事件：会见达赖、“重返亚洲“战略（Pivot to Asia, 也有译为“亚洲再平衡”战略）、中美战略和经济对话

图像来源，THOMAS COEX/Getty 图像加注文字， 2008年8月9日，小布什在北京和参加奥运会的美国沙排运动员一起打排球。

乔治·W·布什（George Walker Bush）

任期：2001-2009

访华时间：2001年10月，2002年2月，2005年11月，2008年8月

图像来源，MANDEL NGAN/AFP/Getty Images 图像加注文字， 2008年8月10日，美国总统小布什在北京宽街新教基督徒教堂参加礼拜。他在与胡锦涛会面前通过这种方式呼吁宗教自由。

图像来源，Adrian Bradshaw-Pool/Getty Images 图像加注文字， 2005年11月20日，小布什在北京老山和中国运动员一起骑车。

访问特别安排：骑山地自行车，打排球，到基督教堂做礼拜并演讲，清华大学演讲。

对华战略关键词及事件：“911事件”、反恐，南海撞机事件，美中"利益攸关者"，建设性合作关系，大规模对台军售

图像来源，LUKE FRAZZA/AFP/Getty Images 图像加注文字， 1998年6月28日，克林顿和夫人及女儿一起登上慕田峪长城。

比尔·克林顿（ William Jefferson Clinton）

任期：1993-2001

访华时间：1998年6月

图像来源，RICHARDS/AFP/Getty Images 图像加注文字， 1998年6月28日，克林顿一家参观故宫。

图像来源，PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images 图像加注文字， 1998年6月26日，克林顿夫妇在陕西西安秦代兵马俑。

访问期间特别安排：除北京外，访问过西安、上海、桂林以及香港。和里根夫妇一样参观兵马俑，一家人爬长城，逛故宫。

对华战略关键词及事件：美中"战略合作伙伴"，李登辉访美，美国航母编队进入台湾海峡，最惠国待遇，美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆，“银河号”事件

图像来源，DAVID J. PHILLIP 图像加注文字， 2002年10月23日，休斯敦，前美国总统老布什和到访美国的中国领导人江泽民在宴会期间谈论中国篮球明星姚明。

乔治·赫伯特·沃克·布什（George Herbert Walker Bush）

任期：1989-1993

访华时间：1989年2月

图像来源，AFP/Getty Images 图像加注文字， 1974年，老布什和夫人在北京骑车。他在中美正式建交前担任美国驻中国联络处主任。

访问特别安排：获赠全新“飞鸽牌”自行车，在中国中央电视台向中国人发表谈话

对华战略关键词及事件：1989年“六四事件”，停止中美高层交流，实施对华经济制裁和武器禁售，苏联解体

图像来源，Getty Images 图像加注文字， 里根是中美建交后第一位访华的美国总统。

罗纳德·里根（Ronald Wilson Reagan）

任期：1981-1989

访华时间：1984年4月

访问特别安排：除北京外到访了西安和上海，参观兵马俑，在人民大会堂发表演讲

对华战略关键词及事件：中美"八·一七"公报，对台军售

图像来源，Keystone/Getty 图像加注文字， 1975年12月1日，毛泽东会见福特。福特提出任内实现中美建交但未能实现，这也让毛泽东目睹中美建交的愿望落空。

杰拉德·福特（Gerald Rudolph Ford, Jr.）

任期：1974-1977

访问时间：1975年12月

访问特别安排：天坛，长城，颐和园，舞蹈学校

对华战略关键词及事件：确定美国与中华人民共和国建立外交关系的意愿

图像来源，AFP/Getty Images 图像加注文字， 1972年2月21日，毛泽东会见尼克松。

理查德·尼克松（Richard Nixon）

任期：1969-1974

访问时间：1972年2月

图像来源，Keystone/Getty 图像加注文字， 1972年2月24日，尼克松登长城。

访问特别安排：尼克松访问了北京、杭州和上海，在北京爬了长城