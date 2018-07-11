新闻专辑：刘晓波逝世一周年 刘霞终获自由
头条新闻
刘霞抵达柏林：贸易战与人权牌
一些观察人士认为，刘霞获释是因为中国要拉拢德国，在贸易战问题上牵制美国。
- 2018年 7月 11日
德国：历史原因造就的异见人士庇护所
7月13日是刘晓波忌日，有德国团体准备为他举行追忆会，他的遗孀刘霞日前也到达了当地。为何德国这么关注刘晓波的事情？
- 2018年 7月 13日
视频 2:37
逝世一周年 刘晓波魂归何处
香港社运人士制作了刘晓波雕像，希望让公众悼念，但却找不到这个雕像的容身之所。
- 2018年 7月 10日
刘晓波遗孀刘霞抵达柏林
诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞已经抵达德国城市柏林。据报道，刘霞从停机坪搭车直接离开机场。
- 2018年 7月 10日
视频 1:47
刘霞与刘晓波：艰难的罗曼史
随着刘晓波病逝，遗孀刘霞今后的命运也备受关注。
- 2017年 7月 14日
英媒：刘霞新诗曝光透露被软禁的痛苦日夜
- 2017年 12月 12日
英媒：“我在这个女人身上找到所有的美”
- 2017年 7月 13日
刘晓波病逝 国际舆论关注遗孀刘霞命运
- 2017年 7月 14日
抢救刘晓波：德国使馆批评中国“破坏信任”
- 2017年 7月 11日
英媒：中国飞机晚点谜团 作家呼吁释放刘霞
- 2017年 11月 3日
刘霞失联逾月后 网传两视频“报平安”
- 2017年 8月 19日