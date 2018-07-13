图片版权 Getty Images Image caption 50年前没人敢设想台海两岸会有直航、旅游和学生交流，

近几个月来，许多跨国公司都惹北京不高兴了，从航空公司到服装品牌，涉及不少行业。

在它们官网上的下拉菜单里，台湾被归类为"国家"，或者，它们的产品包装或是设计图案中显示台湾是一个国家。

中国政府和民众把台湾视为中国一个游离在外的省份，将来总有一天会跟大陆统一；这个游离在外的省从1895年开始，先是被日本殖民统治，到1949年国共内战结束后开始由国民党统治。

BBC在台北的记者萧霭君幼年在中国大陆度过，后来在美国长大，最近几年在台湾生活。她为我们解读了为什么跨国公司，还有些其他人，发现自己竟被卷入了围绕台湾主权话题的对立分歧。

图片版权 Getty Images Image caption 上海是台湾企业和商人密集城市之一。除了台商之外，近年来越来越多台湾人到上海当企业的台籍干部或留学。

我不记得自己年少时曾经跟父亲有过激烈的争论，除了谈到跟台湾有关的话题。

他对我的期望是，想法跟他一样，希望台湾和大陆统一；可我在美国受的教育却告诉我，任何人都有权决定自己的未来。

为了避免更多争吵，我很快学会了不选边站队，只是简单地表示希望这件事将来能和平解决。

到现在为止，事情不但没有解决，还引发了外交争执和家庭不和。

自从蔡英文2016年当选台湾总统以来，先后有三个国家在北京的激励下与台湾断交。

现在，那些仿佛在质疑中国领土完整的公司受到更严厉的斥责。

图片版权 Getty Images Image caption 万豪酒店中文网站被封7天，就因为“犯忌”

先是连锁酒店集团万豪国际（Marriott International），今年1月公司的中文网页被查封七天，因为之前发现那上面一个顾客问卷里台湾（还有西藏、香港和澳门）被列为不同的国家。

然后，那些在各自官网的下拉菜单里把台湾放在"国家"栏里的航空公司收到了指令性公函。北京要求它们把台湾各地的城市放在"中国"名下，或者至少在"台湾"后面加上"中国"二字。

有些公司道歉了，绝大部分服从了指令。

台北政府随后也给相关的公司写信，敦促它们"鼓起勇气"抵抗"欺凌"并修正自己的"错误"决定。美国国务院也批评中国提出这种要求简直是"奥维尔式的荒谬"，并争辩说美国公司不必听从北京的政治指令（遵循北京的政治路线）。

但中国坚称自己绝对有权要求在华经商的公司企业遵守中国法律，并且不伤害中国人民的感情。

在上海，日本零售商无印良品被罚款20万元人民币（31000美元，24000英镑），理由是它有一款包装设计暗示台湾是一个国家。中国监管当局还发现时装品牌飒拉（Zara）和医疗仪器厂商美敦力（Medronic）的官网上似乎有同样的情况，遂要求它们道歉。

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我在想，要是避免选边站队，事情不就简单多了？

作为记者，保持中立至关重要，尤其是在涉及分歧严重且关系到众多人的争议问题上 - 这件事牵涉到中国大陆13亿人和台湾2300万人。那么，我想知道，公司企业为什么不能同样保持中立呢？

一家全球公关公司的咨询顾问告诉我，他相信许多公司只不过是对这件事的敏感程度无知，很可能把相关的设计业务外包了。但这很容易引起困惑。

即便在中国大陆的机场，飞往台湾、香港和澳门的航班都归在"国际"出境区域。中国游客在台湾用手机时要付漫游费。

最近，我的微信出了问题，不得不通过这家中国社交媒体的应用程序来重设密码。结果我意外发现它的下拉菜单上台湾跟其他国家并列 - 他们后来纠正了这个疏忽。

"我们通常会建议客户传达讯息时向（中国）政府的政策看齐，在合乎道德的前提下尽可能这么做，"那位公关顾问说。

考虑到中国市场巨大，许多外国公司屈从北京的指令不奇怪，但一些台湾人在设法还击。

加拿大航空公司（Air Canada）更新了官网，把台湾改列为中国的一部分之后，一名加拿大籍台湾人呼吁抵制加航。到目前为止响应不多，但加航台北办事处悄悄告诉我，他们接到很多投诉，都转给总部了，希望上面加深对台湾的理解。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大航空也因为网站“犯忌”被要求改正

中国这种新的独断可能是中国消费者日益全球化的一种标志，同时也是因为对台湾总统蔡英文的不信任日益加剧；蔡英文的党亲台独。

显然，中国会揪出更多"犯规者"，中国公民会协助政府执行这项任务。今年5月，服装品牌盖璞（Gap）发声明道歉，因为社交媒体用户发现它卖的一款T恤衫上印的中国地图不包括台湾和西藏。

不过，还是有些公司设法做到了避免被视为选边站队。

英国豪华车厂商阿斯顿马丁（Aston Martin）和名牌陶瓷、瓷器厂商韦奇伍德（Wedgwood）的做法很简单，就是让顾客输入自己所在地点，或者让网站自动搜索定位，不需要下拉菜单之类。

图片版权 Getty Images Image caption 阿斯顿马丁成功绕过路障

台湾长荣航空公司的处理方式是这样的：列出可能的"起始地"和"目的地"，不用国家或地区，而这些地点分别归入三类：台湾、港澳、中国大陆。

一位大陆朋友嫁了个台湾丈夫，她曾经这么说："50年前没人会料到两个夙敌之间会通直飞航班，游客来来去去，还有学生交流。

"所以，谁敢说50年后双方还找不到我们现在无法想象的解决方案呢？"

或许，最好的办法是避免选边站队，同时希望随着时间推移，中国大陆和台湾能找到一个各方都受用的和平解决方案。