引用社团条例打击港独 香港民族党存亡引争议

图片版权 AFP Image caption 香港民族党于2016年3月28日成立，自称为香港"首个主张香港独立的政党"，召集人为陈浩天。

香港政府周二（7月18日）确认，考虑以国家安全为由，禁止主张港独的香港民族党运作，目前给予民族党21日时间申述，再作最终决定。

因为政治主张而禁止民间团体运作，被民主派人士质疑是限制香港的言论、结社自由，更有“以言入罪”及实施“党禁”之嫌。

有香港立法会议员指出，港府今次动用的《社团条例》，订立原意是针对黑社会组织，现在却被用于打压持不同政见的组织。

“讽刺的是回归20年来，（《社团条例》）从未取缔过任何一个黑社会社团，”公民党杨岳桥表示，“今日却用来取缔政治组织。”

有人权组织指出，今次是港府第一次援引“国家安全”为由执法，此例一开，香港政府或可以同一手法，禁止其他持不同政见的组织运作。

图片版权 Hong Kong National Party website Image caption 香港民族党从不讳言支持港独，并将此列为创党宗旨。

国家安全“突出短板”

香港保安局局长周二（7月17日）公布，香港警方的助理社团事务主任以“维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由”为由，按香港《社团条例》，建议保安局禁止“香港民族党”运作。

香港政府经常强调“港独违法基本法”，但不少香港法律学者及业界人士均指出，违反作为本地宪法的《基本法》，并不等同触犯刑事法例。若保安局最终决定禁止民族党运作，今次将是港府首次动用刑事手段，处理“港独”政治主张。

图片版权 AFP Image caption 保安局局长李家超拒绝透露计划取缔"民族党"的详情，他解释这是要避免影响民族党申述。

特首林郑月娥回应外界质疑时称，“一国两制”中的“一国”意味要尊重国家主权及利益，若国家的“红线”被冲击，政府及特首本人均需清晰表达不能容忍。

被问到香港民族党已经运作两年多，为何忽然考虑禁止其运作，保安局仅称警方的社团事务主任需要时间“留意个案发展”及“搜集证据”。

不过建制派议员陈克勤则向本地报章指出，中联办主任王志民今年四月曾批评香港“维护国家主权、安全、发展利益的制度还不完善”，是中国国家安全的“突出短板” ，是在提醒港府针对港独问题采取行动。

不止打击港独？

香港民族党于2016年3月28日成立，自称为香港“首个主张香港独立的政党”，召集人为陈浩天，但其他核心成员身份及组织成员人数一直不为外界所知，陈浩天被问及组织规模时往往拒绝透露。

香港民族党曾经尝试申请社团注册，但一直不获批准。然而保安局指，即使未有注册为社团，民族党仍受《社团条例》规管，因条例列明，任何一个人以上的组织均属社团。

成立以来，民族党曾尝试参选立法会（但被撤销参选资格）、联同其他本土派组织举行“港独集会”，也曾赴外与台独、蒙独等其他分离主义组织交流，并在港推动中学校园成立“港独关注组”，但成效不彰，在香港政坛影响力甚微。

港府近年针对“港独”动作频频，但过去数年的事态发展，令不少港人相信政府的目标并非只为打击“港独”，会蔓延至其他更温和的政党。

雨伞运动后 香港公民自由收窄案例

政治审查参选权 ：2016年八月，六名持港独、归英等不同主张的参选人，被选举主任指其政治主张，与《基本法》“香港特区是中华人民共和国不可分离的部份”条文抵触，撤销参选资格。至2018年一月，再有主张“民主自决”的参选人周庭被褫夺资格。

：2016年八月，六名持港独、归英等不同主张的参选人，被选举主任指其政治主张，与《基本法》“香港特区是中华人民共和国不可分离的部份”条文抵触，撤销参选资格。至2018年一月，再有主张“民主自决”的参选人周庭被褫夺资格。 释法褫夺立法会议员议席 ：港府就六名立法会议员宣誓提起司法覆核，审讯期间中国全国人大常委会针对有关条文释法，香港法院最终按照释法内容，撤销六名议员的议席，共计有超过18万选民的选票形同作废。

：港府就六名立法会议员宣誓提起司法覆核，审讯期间中国全国人大常委会针对有关条文释法，香港法院最终按照释法内容，撤销六名议员的议席，共计有超过18万选民的选票形同作废。 “公安条例”限制示威自由 ：雨伞运动后，针对示威活动的判刑大幅加重，由过往的社会服务令或数星期监禁，增加至数个月至逾年。在旺角冲突“暴动罪”判处多名被告数年刑期后，“末代港督”彭定康曾撰文批评，《公安条例》中一些定义含糊不清，或被滥用，亦指条例被“政治利用”以重判民主派及社运人士。

：雨伞运动后，针对示威活动的判刑大幅加重，由过往的社会服务令或数星期监禁，增加至数个月至逾年。在旺角冲突“暴动罪”判处多名被告数年刑期后，“末代港督”彭定康曾撰文批评，《公安条例》中一些定义含糊不清，或被滥用，亦指条例被“政治利用”以重判民主派及社运人士。 出版自由、出版通路受限 ：2015-16年五名“禁书”出版商分别在泰国、香港及大陆失踪，之后在中国大陆媒体上出现“认罪”，被视为香港出版自由荡然无存的标志性事件，之后屡传出香港出版社拒绝出版政治敏感书籍。港媒亦多次揭发，全香港最大规模的连锁书店三联、中华及商务，幕后均由中联办持有，敏感书籍无法在主流书店上架。

：2015-16年五名“禁书”出版商分别在泰国、香港及大陆失踪，之后在中国大陆媒体上出现“认罪”，被视为香港出版自由荡然无存的标志性事件，之后屡传出香港出版社拒绝出版政治敏感书籍。港媒亦多次揭发，全香港最大规模的连锁书店三联、中华及商务，幕后均由中联办持有，敏感书籍无法在主流书店上架。 敢言大学教师不获续约：雨伞运动后，先后有多名经常发表政治言论的大学教师不获续约，包括着有《香港城邦论》的岭南大学中文系助理教授陈云根，及政团“热血公民”议员、理工大学专任导师郑松泰；今年，多次就政治事情表态的浸会大学教职员工会主席黄伟国，即使在教学评估中被评为“非常良好”，仍不获续约，遭外界质疑是对工会的逼害。

2016年，港府曾以“不拥护《基本法》”为由，撤销港独提倡者的立法会参选资格，后又于2018年初再将主张“民主自决”（即以公投形式决定香港在2047年后前途）者的参选资格撤销；之后更有全国人大常委表示，香港民主派喊了三十多年的“结束一党专政」口号亦抵触《基本法》，亦有可能被撤销资格。

民族党可能被禁止营运的消息传出后，舆论十分关注会否再有其他组织被禁。

香港“民间人权阵线”形容，保安局这次做法象征香港“即将步入党禁时代”，对香港所有民间团体都会做成涟漪效应。

“特区政府以国家安全作旗帜，对付异见人士的手段愈见专制，”民阵声明说：“若果政府今次可以随意扼杀言论、集会、结社自由，难保他日政府会除时取缔任何看不顺眼的民间团体。”

图片版权 AFP Image caption 多名香港立法会议员和市民举行游行，抗议香港政府的计划。

“殖民恶法”修订史

英国外交部发布声明，表达对此事的关注，强调参选权、言论及结社自由均是《基本法》及香港人权法所保障的权利。

“英方不支持香港独立，但高度自治与人民的权利与自由均应受尊重。”声明称。

香港回归前，港英政府曾修订多条被批评为“殖民恶法”的法例，今次港府援引的《社团条例》就是其中之一。

但在回归前夕，中英双方因香港的政制改革问题交恶，中方推倒香港民选立法会直接过渡至回归后的协议，改于深圳设立“临时立法会”，议员全数由中方委任，作为回归后首届立法会的组成。

“临时立法会”推翻了不少港英政府在殖民时代末期作出、符合国际公约的法例修订，包括限制示威活动的“公安条例”，以及恢复了原已取消的《社团条例》社团注册制度，并加入了“维护国家安全”作为禁止社团运作的理据。