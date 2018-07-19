你的器材不支持播放多媒体材料 追踪见证香港"叮叮"车的24小时

“我觉得，（电车）是有灵魂的。”《追踪电车24小时》作者黄曼玲（Irene Flanhardt）说。

昵称“叮叮”的香港电车是这座城市的标志，今年7月30日，便是电车在香港岛北部行驶114周年的日子。

香港岛大街小巷里缓缓穿梭的电车，车轮与路轨磨擦的声响，标志性的“叮叮”停车声，在黄曼玲看来犹如与城市同步呼吸着，是一部部充满生气的老古董，盛载着香港几代人的故事与记忆。

策展人黄曼玲（Irene Flanhardt）因为一次策划电车展览的机缘而爱上拍摄电车，更组织了十多名摄影师成立“追踪电车队”，获准进入电车车厂拍摄，近距离记录电车从制造到行驶的过程。

图片版权 Irene Flanhardt Image caption 凌晨三点的电车厂

这一过程中，黄曼玲自己也成了电车迷；2015-2018三年间，每逢有事到港岛，她都会备好相机拍摄电车。今夏，黄曼玲将个人拍摄的作品结集成书，收录了电车从凌晨出发到深宵回厂的画面。

“香港制造”

电车每日沿东西方向横穿香港岛北部，既经过香港最繁华摩登的商业区，也穿插于平民老城街巷之间。

黄曼玲拍摄的图片中，电车所处的香港城市景观，不仅是背景，也是电车与港人生活息息相关的映照；黄曼玲特别喜欢将电车与其他同样富含香港特色的景物结合。

图片版权 Irene Flanhardt Image caption “镜中的电车途经筲箕湾道，遇上令人垂涎欲滴的卤水鹅。”

香港电车的设计、制造、组装均在香港的电车厂完成。“电车是百分百Made in Hong Kong （香港制造）的，”黄曼玲强调。

“现在，香港制造的事物越来越少了。”

图片版权 Irene Flanhardt Image caption 屈地街电车厂是电车制造之地。

120号电车的故事

在众多照片当中，黄曼玲最喜欢一张120号电车与香港中环摩天商厦的“合照”。

每一架电车都有自己的编号，在路面行驶中的电车中，120号是现历史最悠久的一架，绿色柚木车身、木框车窗，是电车公司特意保留的唯一一架第五代（1949年）款式电车。

120号是不少电车迷的“心头好”，路线、行车时间不定，难以“追踪”，只能在车站等待看是否有足够运气与它“偶遇”。

“有的电车迷追120，追到好像‘追女仔’一样；有些会带着120的模型，在车站等待大的120来合照，”黄曼玲说得兴奋：“有时本不打算追，120却在你面前出现，是不是很可爱？”

一次，黄曼玲在置地门外“偶遇”120，立即将这一幕拍下：1949年款的电车与香港最具标志性的摩天大厦同框，“好像穿越了时空一样”。

图片版权 Irene Flanhardt Image caption 120电车与置地广场

香港情结和电车争议

在不少外地游客眼中，电车是香港的标志—但电车不仅仅是一个旅游景点，而是紧扣港人生活，也是令港人团结起来的本地文化标志。

香港人对电车感情很深。 2015年，一名退休政府规划师向香港城市规划委员会（城规会）申请，要求将中环一带的电车拆除，以减少车辆挤塞，旋即引发全城热议，社会几乎一面倒反对，短时间内城规会就收到逾万份市民意见书，反对淘汰电车。

黄曼玲及“追踪电车队”分别曾与2015年及2017年举办以电车为题的展览，入场人数远超预期，也给予了她将作品结集成书的念头：展览均是暂时，书本才可让她拍下的电车与香港城市面貌留存。

图片版权 Irene Flanhardt Image caption 湾仔莊士敦道上的电车

目前，香港历史博物馆的常设展中，放有一架旧式电车，简介电车在香港的历史意义；但黄曼玲希望，香港能有永久的展览场所，展出电车的相关文物与电车迷的珍藏，更完整地呈现背后的整套文化。

“电车是香港的标志，也是香港人非常珍惜的交通工具，”黄曼玲说：“这个月底就是电车行驶114周年，多年来它与香港市民甘苦与共，见证了香港的盛衰。”

视频拍摄制作：丹尼（Danny Vincent）