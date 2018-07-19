挑战港独“红线”的陈浩天：我没有鼓吹暴力

图片版权 Reuters Image caption 陈浩天2016年出席一个支持香港独立的集会，事后成为香港警方建议取缔香港民族党的其中一个理据。

香港政府表示考虑以国家安全为由禁止主张港独的香港民族党运作后，英国政府发出声明表示不支持香港独立，但对港府的计划表示关注。民族党召集人陈浩天接受BBC访问时指出，英方是否支持港独并不重要，因为推动香港独立是他们的“信念”。

陈浩天又指出，香港在一国两制的框架下“没可能”取得民主，因为按这个方法的话，香港必须取得中国政府同意才会有民主，他认为中方不会同意这样做。

香港立法会70个议席中目前只有40个议席由直选产生，而行政长官选举更只由一个1200人的选举委员会选出，被批评为“小圈子选举”。陈浩天在BBC电台节目指出，如果有全面的民主，香港“就近乎是个独立的国家”。

民族党周三（7月18日）公开从政府收到的文件，显示香港当局认为民族党推动香港独立的立场“显而易见”，并指这种行为违反相关的宪制规定。

图片版权 EPA Image caption 有团体早前举行集会，抗议香港政府的建议，他们计划周六（7月21日）再发起游行。

“这是我们的信念”

陈浩天接受BBC广播节目World Update记者达蒙（Dan Damon）访问时说，虽然香港当局给他时间解释，他认为最终的结果很有可能是被列为非法组织。“如果到时候我们继续运作，或如果有人给我们捐款，就会被视为违反法律，那些人会被定罪。”

他说香港民族党从来没有鼓吹使用暴力，成立以来都只是以传单、网络讯息等的和平手段去表达自己的立场。

被视为“独派”的台湾总统蔡英文上场后，中国官方多次指责她没有明确承认“九二共识”，进而在多方面向民进党政府施压。被问及台湾的处境，是否显示香港独立运动的前景并不乐观时，陈浩天没有直接回应。他只表示，现时仍需等待律师提供法律意见，才能决定下一步的行动。

BBC主持人与陈浩天访问原文（节录）

你的器材不支持播放多媒体材料 香港民族党召集人；香港"近乎是独立国家"，只差民主

陈浩天：我在2016年3月成立香港民族党 。我们尝试参选立法会，但我成为首名被取消参选资格的候选人。政府认为我违反《基本法》，也认为我不可能效忠香港特别行政区和拥护《基本法》，因此我们无法注册成公司，也无法注册成社团组织。我们并不是一个法人团体，因此我们无法开设银行户口。

港府极有可能将民族党定义为非法组织。在这种情况下，如果我们继续运营，任何向我们捐款的人都会被视作违法必遭到指控。

主持人：近来你们在做甚么？

陈浩天：当然，我们近来仍在推动香港独立。我们是首个推动这个运动的政党。

主持人：派传单……你们到中学去派发传单，之类的事情。

陈浩天：当然，我们也有组织一些游行，香港独立游行。

主持人：我想政府的顾虑是，你们会与2014年一样引发暴力事件。当然，你的政党在那个时候尚未成立，但当年“两伞运动”最终的结果引发了暴力、暴动事件。所以如果让你们继续活动，会引起不稳定。你有甚么回应？

陈浩天：他们说我们鼓吹暴力，但我们没有鼓吹暴力，我们也从来没有涉及暴力。我们十分和平，我们只派发传单和在网络上推广我们的主意。我们组织过最大的活动是一个有千多人出席的集会，那个集会和平进行。

主持人：英国政府在香港当了百多年的宗主国，也支持香港现有的特别地位，但它也不支持香港独立，为何你却支持？

陈浩天：这是我们的想法。英国政府支持与否并不重要，这是我们的想法。因为我们认为独立......香港的全面民主……香港现时差不多是一个独立的国家，我们有自己的货币，也有自己的边界，万事俱备，除了一个民选政府和民选议会。如果我们有民主，全面的民主，我们就近乎是个独立的国家。在一国两制下，我们没可能取得民主，因为如果我们循《基本法》和一国两制的规定，我们需要问北京给我们民主，北京不会这样做。

主持人：但从北京看待台湾的态度可以看出，他们也不会让你独立。你们目前没大希望，对否？你的下一步会怎样做？

陈浩天：目前，我仍然在等候律师的法律意见，让我能决定应否回应保安局的信件、应否解散党、还是继续。我不知道。目前来说，我需要等待法律意见。

Image caption 香港中文大学去年有学生在校园挂出"香港独立"的横幅，引来争议。

“违反宪制规定”

香港保安局局安李家超周二（7月17日）回应记者提问时，拒绝透露政府基于甚么原因建议禁止民族党继续运作，认为这会影响民族党就反对保安局的建议作出申述。

民族党随后公开从香港保安局收到的文件，当中包括一份由警务处撰写的报告，详列香港民族党创党以来的活动和成员发表过的公开谈话内容，也指陈浩天宣称与推动南蒙古、西藏、东突厥及台湾独立组织代表建立联系。

民族党公开的警方文件显示，警方估计民族党约有30至50名党员。它又指出，香港民族党创立以来活跃地以传媒访问、公开活动和网上留言宣扬自己的信念和目的，鼓吹香港从中国独立出去的立场“显而易见”，但这种行为违反相关的宪制规定。

图片版权 Reuters Image caption 香港独立成为当地近年示威活动中一个诉求。

香港警方的文件又指，民族党未有排除武力或暴力达至港独，又指陈浩天早前出席集会支持旺角暴动案中被定罪的人，显示民族党声言放弃使用暴力的说法“很大可能”不反映他的真正意图。

文件最后建议，保安局局长应基于“国家安全、公众安全、公众秩序和保护他人的权利和自由”的理由，依据《社团条例》禁止香港民族党运作。