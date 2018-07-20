习近平强调“定于一尊” 是背离正统还是警告讯号

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中共高层一个月内两次提到“定于一尊”，强调中共中央的权威地位，引发外界关注。

在这之前，“定于一尊”并不是中国领导人经常使用的词汇，在民间的应用频率也不高。一个普通的四字成语，放在政治语境下便染上了不一样的色彩。对于已经高度集权的中国，“定于一尊”是否带有另种意味？

既要“定于一尊”，也不要“定于一尊”

作为成语，“定于一尊”指的是具有最高权威的人，此前也指思想、学术、道德等，以一个最有权威的人做唯一的标准。《史记·秦始皇本纪》中曾写道，丞相李斯向秦始皇进言，“今皇帝并有天下，别黑白而定一尊”。中国地方党报《山西日报》2017年曾对此解释称，“定于一尊”意指“主独制于天下而无所制也”，并称“历史上正是这种'定于一尊'的专制统治，加速了秦王朝的覆亡。”

近期这个词曾出现在７月４日的全国组织工作会议上。当天新华社发表习近平讲话称，中共中央是大脑和中枢，必须有“定于一尊、一锤定音”的权威。而在７月１７日中国全国人大常委会党组会议上，中国第三号人物、全国人大常委会委员长栗战书重申这八字表态，而且强调了“党中央”的概念——“以习近平同志为核心的党中央”。

在这之前，“定于一尊”也曾见诸习近平的讲话，不过是另外一种色彩。就在两个月前，习近平在纪念马克思诞辰200周年活动上指出，“社会主义并没有定于一尊、一成不变的套路”；2017年10月举行的中共十九大上，习近平表示，世界上没有完全相同的政治制度，政治制度“不能定于一尊，不能生搬硬套外国政治制度模式”；而最早在2014年，习近平还在文艺工作座谈会上强调，“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”。

曾经被用作负面表达的词汇，现在只在正面意义时出现。香港科技大学教授丁学良对此表示，之前强调不可定于一尊是针对西方而言，在政治制度、发展道路上，不能定于一尊，但是在共产党内，“必须要定于一尊”。他认为，不能用一个词语的不同运用来解释政治学或社会学道理。

而中国独立学者吴强认为，“定于一尊”的态度是中国儒家文化一直批判的对象，“不可定于一尊”，“防止一言堂，防止领导干部终身制等”一直是中共比较正统的态度，也是儒家式的态度。“习对儒家这套东西有批判，表现在过去几年对儒家的官僚体制用反腐运动一直在镇压，对这个官僚体制是不信任的。他现在回归到秦始皇法家意义上的定于一尊，对自己说的话也有反复。”

共产党的政治语言

图片版权 Getty Images Image caption 今年“两会”上，中国修改宪法，国家主席自此可无限期连任。

对于关心中国政治的人来说，中共一个月内两次高调强调同一个词，背后的深意耐人寻味。

丁学良指出，“定于一尊”是中国长期以来的一种理想状态，是列宁主义的一贯原则，也是中国共产党坚持的原则。“所谓定于一尊是指，一旦作出了决议，你不能有第二种方向，这是他的理想状况。”

他认为，列宁主义的政党都会一直坚持这个理念，但在一些特殊时期会格外强调。现在如此强调，可能是因为“有些人在党内在许多政策问题上有不同的意见”。

“所有执政的共产党最怕的就是党分裂”，丁学良认为，这是一个警告，“你不能违反党的纪律，有不同意见在党内开会的时候小范围说一说是可以的了。但党如果做错了一个决定，你的意见就要保留，不能出去宣扬，更不能在行动上同已经做出来的决议之间不一样，这是列宁主义最反对的事情。”

吴强则认为，通过“定于一尊”的权威，习近平实际是“在背离共产党过去几十年的传统，包括对邓小平路线的背离，对韬光养晦的背离，对自己曾经说的话也是大量的背离”。

“一方面他的权力是前所未有高度的集中，这种集中也造成他在中共党内前所未有的孤立的状态，”吴强说。