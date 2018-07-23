图片版权 PA Image caption 英国航空母舰"伊丽莎白女王号"一旦在2020年开始服役，就会组成"航母打击群"游弋，其中包括几艘用于反潜作战的护卫舰，和担任防空和打击猎潜艇任务的多艘驱逐舰。

南海争议海域"军事化"引起争议，美国对中国表示强硬的时候，英澳外交和防务官员商讨部署英国最新航母去亚洲的计划。

澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩和外交部长朱莉·毕晓普本周在访问英国期间同同英国国防大臣加文·威廉姆森会谈讨论在太平洋地区两国联合举行海军行动的计划，包括派遣英国航空母舰"伊丽莎白女王号"去太平洋部署。

为强调两国的防务方面的合作，威廉姆森和佩恩访问了位于苏格兰格拉斯哥克莱德河畔英国航空航天公司（BAE Systems）造船厂，参观了26型护卫舰。澳大利亚上周同英国达成协议，花360亿美元购买了多艘同类护卫舰。他们还参观了在格拉斯哥附近的法斯兰（Faslane）的核潜艇基地。

图片版权 PA Image caption 澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩（中）和英国国防大臣加文·威廉姆森（右）在位于格拉斯哥克莱德河畔英国航空航天公司（BAE Systems）造船厂。

周五（7月20日）在爱丁堡举行的联合记者招待会上，毕晓普说，"大国关系"发生的显著变化已经造成空前的全球不稳定。英国外交大臣杰里米·亨特也出席了记者会。

共同对付中国

虽然双方官员都没有提到中国攫取控制南海有争议岛屿，并在上面修建军事设施，但《卫报》报道说，中国在那些距离东南亚邻国很近的岛屿上修建空军基地，部署导弹系统，加强对通过南海的航道实行控制。

澳大利亚外长毕晓普只是提到了所谓国际"规则和惯例"在太平洋地区遇到了挑战。澳大利亚国防部长佩恩表示，"建立在规则基础上的国际秩序"受到明显威胁。

新闻联合社报道引用英国新任外交大臣亨特的话说，国际秩序受到许多威胁，而1945年以来的和平和繁荣一直以来这种基于规则的秩序。

这4位政府部长说，面对威胁英国和澳大利亚需要更多防务和安全合作，英国同南太平洋的汤加和瓦努阿图这两个国家加强了外交联系也是对这种合作的一种支持。

毕晓普说："在国际事务的关键时刻，我们感受，想法相同的国家要联手促进和平和稳定，这很重要。英国愿意在印度洋-太平洋地区加强发挥作用，让我们再高兴不过了。"

长期部署亚洲

威廉姆森提到在太平洋地区来自潜艇威胁增多，强调澳大利亚购买9艘26型护卫舰的必要性。这些护卫舰将由军工企业英国航空航天公司在澳大利亚南部的阿德莱德（Adelaide）的造船厂建造，澳大利亚皇家海军将这种护卫舰重新命名为"狩猎级"舰艇。

英国国防大臣说，这是令英澳关系发生变化的一步，"这是自2013年以来和首次英国在太平洋地区部署军舰。我们今年部署了3艘，这并非临时性举措，而是未来几年我们对太平洋地区的承诺。"

"我们非常希望部署"伊丽莎白女王号"航母到太平洋地区，并且共同合作，希望同澳大利亚舰艇并肩航行"，他说"我们希望让世界所有人都明白，这两个伟大的国家（英澳）是最了不起的盟友。"

《卫报》报道说，把"伊丽莎白女王号"航母部署到澳大利亚水域对于英国皇家海军来说是个巨大的投资。这艘航母一旦在2020年开始服役，就会组成"航母打击群"游弋，其中包括几艘用于反潜作战的护卫舰，和担任防空和打击猎潜艇任务的多艘驱逐舰。

“南海既成事实”

图片版权 EPA Image caption 美国国防部长詹姆斯·马蒂斯警告中国，如果中国不改变政策，将会面对"更大的后果"。

相比英国和澳洲这两个盟友，美国一直对中国作出更强硬姿态。美国明确表示对中国在南海岛屿建造军事设施不满，并多次派遣军舰和军机在南海争议海域举行所谓"航行自由行动"，挑战北京的南海立场。中国加强军备，实行军事现代化一直令美国担忧。

3年前习近平在白宫对奥巴马总统说，中国在南海扩建岛礁上并无军事化意图。英国《经济学人》杂志（6月21日）报道说，今年5月出现了关于中国在菲律宾西部的南海岛屿上部署了反舰导弹和防空导弹的报道。

特朗普上台以来美国在多方面加强对中国施压，除了在贸易和台湾问题上对中国表示强硬外，美国还加强了在南海的"航行自由行动"。

最近美国的国防部长马蒂斯警告中国，如果中国不改变政策，将会面对"更大的后果"。美国不仅派遣舰艇接近中国新扩建的岛屿，而且还说服法国和英国也派舰艇参加同类行动。

但是《经济学人》分析认为，现在习近平在反指美国在南海制造军事紧张的同时，大概已经觉得在南海已经大功接近告成，已经握住了南海这个世界最繁忙航道的咽喉。分析认为，中国在南海军事化，造成令西方无可奈何的既成事实。