又一场信誉危机 疫苗事件为何触动中国神经

Image caption 疫苗，本周末成为中国社交媒体刷屏的话题。

周末，微信公众号推出的一篇文章《疫苗之王》牵动了千千万万中国民众的心。

文章披露一家中国大型疫苗公司长春长生在生产狂犬病疫苗过程中造假；更让人揪心的是：这家公司生产的一批百白破（百日咳、白喉、破伤风）疫苗不达标，25万支问题疫苗已经销出并打入了25万儿童的身体。

此文一发，轰动社交媒体。一时间，“疫苗”成为引爆中国民众愤怒情绪的最敏感话题。

现在，文章虽然在微信公众平台上因为“内容违规无法查看”，但它所披露的疫苗问题成为中国各大媒体关注的焦点。

中国政府网周日深夜刊发总理李克强的批示，要求“尽早查清事实真相”，给民众一个“安全、放心、可信任的生活环境”。

法新社认为，中国的“审查者和监管者拼命要赶上公众的反应，在国家媒体努力掌控话语权的时候，删除微信上的帖子。”

长春长生已上市销售使用疫苗均经过法定检验，未发现质量问题 中国国家药监局负责人

实际上，这是一宗始自举报，已经由中国国家药监局调查、发现、并查实公布的案件。然而，一桩旧案引起如此巨大的公众反响，恐怕是监管当局始料不及的。

回应疑问

图片版权 Xinhua Image caption 2017年，中国国家药监局曾经通报本次轰动舆论的问题疫苗；中国官方新华社也曾有此详细的列表报道。

7月22日，星期天，中国国家药监局负责人罕见地向官方媒体通报了疫苗案件的有关情况，证实了《疫苗之王》一文中涉及的狂犬病疫苗和百白破疫苗问题。

值得一提的是，国家药监局负责人的通报，还透露出以下几点公众最为关心的信息：

国家药监局对长春长生公司“飞行检查”，后进驻企业全面调查后，查明“企业编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备。” 处罚：责令企业停止生产，收回药品GMP证书，召回尚未使用的狂犬病疫苗，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。 长春长生“已上市销售使用疫苗均经过法定检验，未发现质量问题。” 这是一年内被第二次发现长春长生产品生产质量问题。2017年10月抽样检验中发现有一批百白破疫苗“效价不合格”，“有关补种工作原国家卫计委会同原食药监总局已于今年2月进行了部署”。

按照这位负责人的解释，疫苗“效价不合格”应该算是“质量问题”，与“上市销售使用疫苗未发现质量问题”显然相互矛盾。

这位负责人没有解释的是：如果疫苗没有质量问题，为何有补种的必要？

公共事件

中国药监部门官员的此番通报，要立刻消除公众的愤怒与焦虑恐怕相当困难；实际上，本次的问题疫苗如此轰动舆论，与中国近年来一再出现的大规模药品、食品安全问题有直接的关联。

2016年3月，山东曝光价值5.7亿元的非法疫苗案：25种儿童、成人用二类疫苗未经严格冷链存储运输销往24个省市。

2012年，媒体曝光有非法厂商用皮革废料生产药用胶囊后，警方查扣了用工业明胶生产的胶囊7700余万粒。

2010年3月，媒体曝光山西近百名儿童注射疫苗后或死或残，引起广泛关注。

2008年，中国三鹿集团生产的婴儿奶粉中发现含有化学原料三聚氰胺。很多食用了这种奶粉的婴儿被发现患有肾结石。此后，中国消费者纷纷到海外采购外国奶粉，至今已经形成巨大的海外奶粉代购行业。

海外采购奶粉，可算中国消费者对本国婴儿奶粉不信任的最好表现。十年过去了，海外采购热仍然持续不退。

婴儿奶粉或许并非人人需要，但是疫苗接种，特别是婴幼儿的疫苗接种，却是关系到个体健康和一个国家整体素质的大问题。

中国的制药行业规模巨大，药品监管当局一直希望能肃清其中的不正之风，同时推进疫苗国产化。

如此重要容不得疏忽的问题，本次中国当局的处理会有所不同，结果也会不同吗？