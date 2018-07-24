疫苗问题：盘点中国食品药品安全热门词

图片版权 EPA Image caption 疫苗造假不合格，成为震惊中国民众的大事件。

中国出现震惊全国的疫苗问题，远在海外访问的最高领导人习近平也发声：必须高度重视严肃问责，“全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局”。

回顾以往10年，每一次出现轰动中国的食品、药品安全大事件，当局每一次也都曾高度重视和严肃问责。

然而，食品、药品等公共卫生安全事件还是一再出现。

BBC中文总结了过去十几年，在中国曾经造成轰动效应的公共健康安全大事件以及相关的热门词。欢迎读者自行查找，看看它们是否仍然热门。

疫苗

疫苗堪称目前中国最热门的词。2018年7月，网文《疫苗之王》轰动全国后被删除。

文章披露，疫苗公司长春长生被披露在生产狂犬病疫苗过程中造假；另外该公司2016年生产的一批百白破（百日咳、白喉、破伤风）疫苗不达标，25万支问题疫苗已经使用。

面对民意鼎沸之势，中国国务院总理李克强再度批示，要求查清事实真相。

然而，这批问题疫苗，早在2017年就已经查明流向了山东省。为何查明了的问题疫苗仍然被使用？为何有问题的工厂一直在生产？

这些应该都是本次疫苗大案不得不回答的问题。

疫苗成为人们关注的热点，始于2016年。当年3月，山东曝光价值5.7亿元的非法疫苗案：25种儿童、成人用二类疫苗未经严格冷链存储运输销往24个省市。

其后，此案被告人庞红卫犯非法经营罪被判19年，另外130多人各因非法经营、滥用职权、毁灭伪造证据、贪污、故意泄露国家秘密等罪名获刑，其中涉及国家公职人员64人。

值得一提的是这些国家公职（工作）人员主要来自疾病控制部门和基层卫生院。其中，基层卫生院获刑人数43人，疾控部门13人，其他部门8人，共涉及9个省市。

毒胶囊

2012年4月，媒体曝光有非法厂商用皮革废料生产药用胶囊后，警方查扣了用工业明胶生产的胶囊7700余万粒。

5月，中国国家药监局通报铬超标胶囊的药品抽检结果，共254家企业存在铬超标药品的问题，铬最高超标量达90多倍。

地沟油

2011年7月，中国警方在多地查获利用地沟油制售食用油系列案件，32人被捕。

所谓地沟油是指从下水道中捞取的混浊肮脏的油污，经加工后使其重新变成清亮的所谓“食用油”。

瘦肉精

2011年3月，媒体曝光“瘦肉精”流入中国最大肉联企业双汇产品中。此案共有113人判刑，其中包括77名国家工作人员。

毒奶粉/三聚氰胺

2008年，中国三鹿集团生产的婴儿奶粉中发现含有化学原料三聚氰胺。很多食用了这种奶粉的婴儿被发现患有肾结石。

此后，中国消费者纷纷到海外采购外国奶粉，至今已经形成巨大的海外奶粉代购行业。

特供

在中国市场充斥假冒伪劣食品之后，“特供”是一个很有中国特色的词。

2013年3月，中国多个部门联合发出通知，严禁中央和国家机关各部门及所属行政事业单位使用、自行或授权制售冠以特供、专供等标识的物品。