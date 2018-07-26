借东亚青运会舞剑 中国施压台湾年底选举

郑仲岚 BBC中文台湾特约记者
  • 2018年 7月 26日
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Image caption 台湾在奥运会上使用的名称是“中华台北”，使用的旗帜也带有五环标记，而不是像其它国家那样直接使用国旗。

2019东亚青年运动会原本定于台湾台中市举办。但7月24日，在北京召开的东亚奥林匹克委员会临时理事会以七票赞成、一票反对、一票弃权的结果否决台中市的主办权。台湾体育署发布的照片显示，投票时只有台湾奥委会沈依婷秘书长举手反对。

中国方面提出的否决理由是，台湾民间有团体在发起“2020东京奥运公投”，会增加赛事的“不稳定性”。台湾政府已对此表达严正抗议。继航空公司更名事件后，中国大陆与台湾的政治角力延伸到了体育领域。

自从1971年退出联合国后，台湾一度消失在运动赛场，直到1981年后在瑞士洛桑签订协议，改以“中华台北”名义参赛至今。但一直以来，台湾体育运动在国际舞台依旧时常遭中国打压。

分析认为，东亚青运会遭停办后，不只台中市政府先前投入的经费付诸东流，甚至让接下来年底的台湾县市长大选出现变数。

东亚运动会、东亚青年运动会和东亚奥委会

  • 由东亚奥林匹克委员会协会（EAOC）主办，改制自东亚运动会
  • 东亚运动会于1993年首次在上海举办，每四年一次，此后历经釜山、大阪、澳门、香港四届，至2013年天津举办最后一届东亚运
  • 东亚奥委会协会有中国中国香港中国澳门中华台北蒙古日本韩国朝鲜八个会员地区，另邀请美属关岛参赛
  • 2019年台中东亚青运会原定设14个大项，包括田径水上运动保龄球室内五人足球武术

资料来源：2019年台中东亚青运会、亚奥理事会
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Image caption 否决台中主办权的投票当下，只有台湾奥委会沈依婷秘书长举手反对。

兵家必争的台中

台湾将于今年年底举办县市长大选，这是仅次于总统大选的民众可以直接参加的第二高层级选战。目前台湾的政治版图上，北部依旧是统派的蓝营族群偏多、南部则是独派的绿营族群为主。唯独台中地区依旧是“时蓝时绿”，因此台中等同于蓝绿两阵营的“滩头堡”。

台湾师范大学政治所教授范世平对BBC中文表示，中方这样的行为，等同是否定台中人过去的努力，而且中方恐怕没有深思年底选举因素：“中方思维是，（对选举）伤害一定会有，但我不管，我现在就要民进党难堪”。

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Image caption 台中国际棒球场资料图。这座体育场原本被安排作为2019年东亚青年运动会主赛场。

台北教育大学体育系教授李加耀则说，否决一个城市的主办权，不是因为财政困窘，而是某一国的特定政治因素，真的是很可惜的事：“不但选手受到伤害，所有努力的工作人员、裁判、营销团队、赞助商……还有整体运动所谓公平竞争的价值，都无法正面传达。”

李加耀补充，一座城市之所以伟大，就在它有强的认同感。而主办权遭到强夺，无疑是剥夺了一座城市的“认同”。他说：“举办体育活动，最可以凝聚城市与国家的认同，好比世界杯足球赛的俄国，就是很好的例子”。中方在此刻出手，势必也将动摇台中当地人的投票意志。

为何此时发生？

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Image caption 2020年奥运将在东京举行，台湾前奥运选手纪政等人发动"2020东京奥运台湾正名公投联署"，争取用台湾的名字参加2020年东京奥运。

然而，为何中方会在此时出重手来夺回台中的主办权，还刻意用“临时会”来强行表决，成为耐人寻味的一点。范世平估计，这件事可能中方内部没有共识，有部门先行下手所造成。

他说：“我认为是有中共官员想刻意讨好高层，比如体育总局等等。包括航空、网络的对台打压，应该都是各部门也想有所表现。而且对台偶尔出手压制，某种程度也可转移内部矛盾。”

而范世平也认为，倡议更名“台湾”的公投团体，只是民间组织，不是隶属政府机关的，支持者也很少。而且联署连第一阶段都尚未通过，正名公投根本“八字没一撇”。

他感叹：“按照中共做法，应该是要国台办先提出警告，然后再下通牒。应该是有些中共组织不明就里直接拉下台中主办权想做业绩，结果国台办出来收拾，但是却在台湾引发反弹，甚至原本名气不高的公投团体，一瞬间也成为台湾媒体报导对象”，中方这样的做法“相当不深思熟虑”。

“助选”成败难测

2016年台湾总统大选前，发生过韩国女团TWICE台湾成员周子瑜被批为“台独艺人”事件，最后周子瑜遭到大陆网民围剿而被迫拍影片“谢罪”。有评论认为这一事件导致蔡英文在20-30岁的人群中得票率上大幅上升。而如今，同样的状况又发生在选前，过去有可能再重现。

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Image caption 发生在2016年台湾总统大选前的“台独艺人”事件被认为帮助蔡英文拉了票。年底的台中市长选举会受到何种影响，还有待观察。

范世平说：“现任台中市长林佳龙（民进党），与国民党推出的卢秀燕，原先民调差距不到10%，但是在中共推波助澜下，差距恐怕会超过10%。林佳龙现在突然媒体曝光度大增”。

中方施压取消运动会主办权，也在台湾掀起“中华台北”的名称认同与“政治归政治、体育归体育”的论争。李加耀说：“运动竞技本身就是政治活动的延伸，是现代战争的替代品。中国可以这样随意夺取主办权，运动主导权的背后，就是政治权力的展现。”

李加耀感叹：“我想可以的话，谁不希望自己国家队用台湾名义参赛？然而就目前仍有洛桑协议要遵守，加上国际现实摆在眼前，民间公投团体的做法也有点粗糙，让这场盛会最后变成了憾事。”

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