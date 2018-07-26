借东亚青运会舞剑 中国施压台湾年底选举

图片版权 Getty Images Image caption 台湾在奥运会上使用的名称是“中华台北”，使用的旗帜也带有五环标记，而不是像其它国家那样直接使用国旗。

2019东亚青年运动会原本定于台湾台中市举办。但7月24日，在北京召开的东亚奥林匹克委员会临时理事会以七票赞成、一票反对、一票弃权的结果否决台中市的主办权。台湾体育署发布的照片显示，投票时只有台湾奥委会沈依婷秘书长举手反对。

中国方面提出的否决理由是，台湾民间有团体在发起“2020东京奥运公投”，会增加赛事的“不稳定性”。台湾政府已对此表达严正抗议。继航空公司更名事件后，中国大陆与台湾的政治角力延伸到了体育领域。

自从1971年退出联合国后，台湾一度消失在运动赛场，直到1981年后在瑞士洛桑签订协议，改以“中华台北”名义参赛至今。但一直以来，台湾体育运动在国际舞台依旧时常遭中国打压。

分析认为，东亚青运会遭停办后，不只台中市政府先前投入的经费付诸东流，甚至让接下来年底的台湾县市长大选出现变数。

东亚运动会、东亚青年运动会和东亚奥委会

由东亚奥林匹克委员会协会（EAOC）主办，改制自 东亚运动会

东亚运动会于 1993年 首次在上海举办，每四年一次，此后历经釜山、大阪、澳门、香港四届，至2013年天津举办最后一届东亚运

首次在上海举办，每四年一次，此后历经釜山、大阪、澳门、香港四届，至2013年天津举办最后一届东亚运 东亚奥委会协会有 中国 、 中国香港 、 中国澳门 、 中华台北 、 蒙古 、 日本 、 韩国 与 朝鲜 八个会员地区，另邀请 美属关岛 参赛

、 、 、 、 、 、 与 八个会员地区，另邀请 参赛 2019年台中东亚青运会原定设14个大项，包括田径、水上运动、保龄球、室内五人足球和武术等

资料来源：2019年台中东亚青运会、亚奥理事会

图片版权 Taiwan Sports Administration Image caption 否决台中主办权的投票当下，只有台湾奥委会沈依婷秘书长举手反对。

兵家必争的台中

台湾将于今年年底举办县市长大选，这是仅次于总统大选的民众可以直接参加的第二高层级选战。目前台湾的政治版图上，北部依旧是统派的蓝营族群偏多、南部则是独派的绿营族群为主。唯独台中地区依旧是“时蓝时绿”，因此台中等同于蓝绿两阵营的“滩头堡”。

台湾师范大学政治所教授范世平对BBC中文表示，中方这样的行为，等同是否定台中人过去的努力，而且中方恐怕没有深思年底选举因素：“中方思维是，（对选举）伤害一定会有，但我不管，我现在就要民进党难堪”。

图片版权 EPA Image caption 台中国际棒球场资料图。这座体育场原本被安排作为2019年东亚青年运动会主赛场。

台北教育大学体育系教授李加耀则说，否决一个城市的主办权，不是因为财政困窘，而是某一国的特定政治因素，真的是很可惜的事：“不但选手受到伤害，所有努力的工作人员、裁判、营销团队、赞助商……还有整体运动所谓公平竞争的价值，都无法正面传达。”

李加耀补充，一座城市之所以伟大，就在它有强的认同感。而主办权遭到强夺，无疑是剥夺了一座城市的“认同”。他说：“举办体育活动，最可以凝聚城市与国家的认同，好比世界杯足球赛的俄国，就是很好的例子”。中方在此刻出手，势必也将动摇台中当地人的投票意志。

为何此时发生？

图片版权 Getty Images Image caption 2020年奥运将在东京举行，台湾前奥运选手纪政等人发动"2020东京奥运台湾正名公投联署"，争取用台湾的名字参加2020年东京奥运。

然而，为何中方会在此时出重手来夺回台中的主办权，还刻意用“临时会”来强行表决，成为耐人寻味的一点。范世平估计，这件事可能中方内部没有共识，有部门先行下手所造成。

他说：“我认为是有中共官员想刻意讨好高层，比如体育总局等等。包括航空、网络的对台打压，应该都是各部门也想有所表现。而且对台偶尔出手压制，某种程度也可转移内部矛盾。”

而范世平也认为，倡议更名“台湾”的公投团体，只是民间组织，不是隶属政府机关的，支持者也很少。而且联署连第一阶段都尚未通过，正名公投根本“八字没一撇”。

他感叹：“按照中共做法，应该是要国台办先提出警告，然后再下通牒。应该是有些中共组织不明就里直接拉下台中主办权想做业绩，结果国台办出来收拾，但是却在台湾引发反弹，甚至原本名气不高的公投团体，一瞬间也成为台湾媒体报导对象”，中方这样的做法“相当不深思熟虑”。

“助选”成败难测

2016年台湾总统大选前，发生过韩国女团TWICE台湾成员周子瑜被批为“台独艺人”事件，最后周子瑜遭到大陆网民围剿而被迫拍影片“谢罪”。有评论认为这一事件导致蔡英文在20-30岁的人群中得票率上大幅上升。而如今，同样的状况又发生在选前，过去有可能再重现。

图片版权 cna Image caption 发生在2016年台湾总统大选前的“台独艺人”事件被认为帮助蔡英文拉了票。年底的台中市长选举会受到何种影响，还有待观察。

范世平说：“现任台中市长林佳龙（民进党），与国民党推出的卢秀燕，原先民调差距不到10%，但是在中共推波助澜下，差距恐怕会超过10%。林佳龙现在突然媒体曝光度大增”。

中方施压取消运动会主办权，也在台湾掀起“中华台北”的名称认同与“政治归政治、体育归体育”的论争。李加耀说：“运动竞技本身就是政治活动的延伸，是现代战争的替代品。中国可以这样随意夺取主办权，运动主导权的背后，就是政治权力的展现。”

李加耀感叹：“我想可以的话，谁不希望自己国家队用台湾名义参赛？然而就目前仍有洛桑协议要遵守，加上国际现实摆在眼前，民间公投团体的做法也有点粗糙，让这场盛会最后变成了憾事。”