美国驻华大使馆门外发生爆炸 一人受伤

图片版权 Reuters Image caption 使馆外警员试图阻止记者拍摄事故现场。

北京美国驻华大使馆门外发生爆炸，据称有人受伤，有警车受损。

来自社交媒体平台的多条消息显示，一名男子星期四（7月26日）在使馆门外天泽路口引爆爆炸物，警方拉起警戒线。因有众多中国人排队等候入馆签证，多名目击者迅速上传视频和图文。爆炸规模不大，现场有灰色烟雾升起。

美国驻华大使馆发言人向BBC北京记者站证实，使馆东南角公众地方于北京时间约13:00发生爆炸，据使馆保安人员了解，有一人引爆炸弹，除引爆者外，没有其他人受伤；中共《环球时报》称有一人被带走。

美国驻华大使馆2008年迁至北京东北三环新址后，以建筑安全保卫严格著称。

BBC记者麦笛文在使馆门外报道说，现场很快就恢复正常，等候申请签证的民众已重新排队。

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