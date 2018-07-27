你的器材不支持播放多媒体材料 “痞子蔡”给网路世代年轻人的话

1998年的春天，蔡智恒在网络上发表小说《第一次亲密接触》，男主角“痞子蔡”与女主角“轻舞飞扬”的网恋故事风靡一时。2018年的夏天，蔡智恒受邀到香港书展演讲，会场坐满“二十年前的少男少女们”。从电子布告栏（BBS）到网络IP剧时代，蔡智恒依然文坛占有一席之地。

“你被称为‘纯爱教主’，对此你有什么看法？”蔡智恒听到问题之后爆出大笑，“我在写的时候没有‘纯爱’这个名词……纯爱这种是相对的，可能是别人的爱情比较……”蔡智恒露出贼贼的笑容。他坚定地说：“爱情本来就纯，复杂的是环境、周围的人，但相爱的心是本来就是单纯的。”

蔡智恒2018年推出第14本小说《国语推行员》，以他初中的纯爱为基调。他表示这是他过去所有作品的系列总结。他从前写大学社团、写初出社会，但没有写过台湾南部渔村的家乡，也没有写过初中。“以前心态很单纯，就是讲男生女生两个人的故事…….以前写作的感觉是一样的，坐下来，想着一个时间的一个事件去写，不管多长，单单纯纯的写完，但以后应该会跳出这个想法，”他表示目前还没有具体方向，如果写不出来，也不排斥继续以前的创作模式。

图片版权 WEIBO Image caption 1998年3 月2日，痞子蔡第一次在网路上现身。

1998年，蔡智恒就读台湾成功大学水利及海洋工程研究所博士班，以笔名“痞子蔡”在成大BBS连载小说处女作《第一次亲密接触》（以下简称《第一次》），两个月共34集，从网络上及日后出版的繁简体版实体书上读到《第一次》的人难以计数，从而奠定了蔡智恒“网络文学教主”的地位。《第一次》也被改编成电视剧、电影、舞台剧，堪称“现代IP剧的原型”。

谁来演我的IP剧？

图片版权 HKTDC Image caption 蔡智恒获邀在2018香港书展开讲座

蔡智恒透露，有中国大陆的业者洽谈将《国语推行员》拍成网络剧的事宜，“那你觉得谁适合演你？”记者问蔡智恒，“我觉得汤姆克鲁斯最像我的外表啦！”蔡智恒本人和他小说里贫嘴、爱搞笑的形象相去不远。“我已经老了，那些高能、小鲜肉我都不认识……你说九把刀让柯震东在《那些年我们一起追的女孩》演自己，我做不出那种事，哈哈。”

搞笑完，蔡智恒脸色一正说道，他最初让《第一次》改编成电影电视剧时，只是一次性的拿了改编权利金，他完全没有进剧组，影剧作品的票房收益都与他无关，他甚至连改编的电视电影都没看过。

但现在不同了，蔡智恒说，他可能会参与改编《国语推行员》的网剧。而经过二十年的历练，蔡智恒认为他已经、而且必须胜任自己在改编网剧中的角色。

图片版权 HKTDC Image caption 蔡智恒在香港书展的讲座吸引许多书迷到场。

从《步步惊心》、《琅琊榜》到《三生三世十里桃花》，中国大陆以网络小说为改编主题的IP剧正呈井喷式成长，有些甚至绕过了传统电视剧渠道，直接在网络上播出。

“赚得满满的，当然好啊，”蔡智恒说这是一个趋势，你没有办法阻止别人去赚钱。但他接着严肃地说，“创作本来就不是为了迎合而写的。迎合的话我认为那是写作，是命题作文。”

他不反对“好的命题作文”──选择一个高人气明星演出、集合观众爱看的元素写出一个故事──“但依照现在的市场机制，太多人去做就会做烂”，如果一个剧随便只靠明星流量就可以大卖的话，想创造好故事的人就会少了。蔡智恒说：“我不反对IP剧，但我希望好的故事是它的前提，因为‘打动人心’永远是我们创作者所追求的。”

“痞子蔡”行走江湖

图片版权 BBC CHINESE Image caption 蔡智恒与《第一次亲密接触》的简体版。

处女作一鸣惊人的蔡智恒并没有投入专职写作。博士班毕业后，他做过研究员，也在学校教书，能潜心投入创作的时间就是寒暑假期间。他笔下的爱情故事或生涩或苦涩，现实生活中他结婚多年，育有三子，大儿子已经上小学。

他笑着说，一些学生被他教了两年还不知道他就是“痞子蔡”。“理论上，‘痞子蔡’只是这个书的角色，但二十年来，他一直被代表我这个人。现在叫我‘痞子蔡’的人远多于叫我的名字的人。因为我是用‘痞子蔡’这个名字被人们熟知的。”

他创作初期，考虑到读者可能在中国大陆、东南亚等还买不到他纸本书的地区，因此他的作品全都放在网络上，一开始是BBS，近年来转移到他自己的部落格（博客）。他当时“年轻不懂事”，让他“少卖好几万本本书”，但如果重来一次，他仍会把作品放上网。

“世界上唯一没办法抛掉网络作家这个头衔的人就是我……我的符号跟网络是链接的，”蔡智恒出道于网络，也一直活跃于网络上。最近他又重回尘封四年的微博，用他一贯诙谐的笔调与读者互动。他笑称，会重返微博是因为读者的一句话：“人家以为你死了，现在你突然出现吓大家一跳，一定很好玩。”

我轻轻地舞着，在拥挤的人群之中。你投射过来异样的眼神。诧异也好，欣赏也罢。并不曾使我的舞步凌乱。因为令我飞扬的，不是你注视的目光。而是我年轻的心。──《第一次亲密接触》

二十世纪末，受到这本小说影响的少男少女们，将自己的MSN、QQ空间昵称改成“轻舞飞扬”、“痞子”的人不计其数。书中提到的大学路麦当劳，至今仍有中国网友前去“朝圣”，而且要点书中男女主角第一次见面时点的餐──大杯可乐、两份薯条。

1999年《第一次》简体版开卖就达到40余万本的销量，而在正版付梓前，已经有超过50版盗版流传。蔡智恒的小说让中国大陆的80后一代，向台湾社会和台湾的大学生活打开了一个想象窗口。

图片版权 WEIBO Image caption 蔡智恒的小说陆续推出简体中文版。图为小说《不换》的简体版。

“这本小说打开了我对网络世界的想象，原来人与人的距离可以如此近，所以我也尝试在网络上认识一些朋友，有一些到现在还有联络，”当时在中国南方读高二的Rebekah对BBC中文说。

从没去过台湾的她，第一个认识的台湾作家就是蔡智恒，小说中“一直下雨、总是灰蒙蒙，而且人们会骑机车”是她对台湾的第一印象。“这部小说流行到有同学偷偷在上课时在藏在书桌下看，同学之间也互相借来看。”大儿子已经上幼儿园的Rebekah彷佛又回到少女时代的回忆。

面对简体版可能需要删减，蔡智恒很坦然。虽然作品中有些和台湾政治相关的嘲讽内容，但他嘲讽的对象只限于台湾政治人物，因此受到审查的程度不高。他被删改最多是两岸文字差异的部分，“在网络世界中，世界上最遥远的距离，是我Google不到你，”但简体版的就要改成“世界上最遥远的距离，是我百度不到你。因为他们没有Google嘛。”

“理工男”的爱情故事

图片版权 WEIBO Image caption 蔡智恒博士班毕业后当过研究员，也担任教职。

《致我们的青春：台湾、日本、韩国与中国大陆的网络小说产业发展》的作者、台湾国防大学新闻系教授谢奇任对BBC中文分析《第一次》的时代意义，“1998年到2005年是台湾网络小说的一个黄金时期，所以它是台湾网络小说黄金时期的启动点。“当时市面上虽然有爱情小说，也有描写《未央歌》、《击壤歌》等青春校园的作品，但和读者的生活体验太过脱节，”在纯文学还有在罗曼史这中间，其实有很大的一块所谓的灰色地带，那时候没有人去接触跟经营，”蔡智恒的网络小说“横空出世”，刚好填补了这个阅读需求。

谢奇任说：“他是会比较创作的理工男，写给另外一群比较文笔比较不好的理工男来看，“而且他的创作是以当时的大学为背景，角色也平易近人，所以会降低大家看小说的难度。”

中国社交媒体微信的公众号“新世相”今年三月发表了一篇文，当中提到“我们忘不了《第一次亲密接触》，其实是因为它不小心用小说的形式去记录了一个时代。”

二十年后看自己的《第一次》？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 一名读者收藏的《第一次亲密接触》简体版，内页已经有些泛黄。

蔡智恒很喜欢重读自己的作品，因为他在创作时，会从自己过去的作品中汲取养分，回顾自己当时在想什么。

回看自己的《第一次》，他说：“那时候我是博士班，全世界最重要的是拿到博士学位，我把自己的真实想法写进去。（书中）男生的闷就是一种博士拿不到的闷，所以他整天在网络上晃。现在的我写不出这种故事，闷的点不一样，”蔡智恒举例，当时你觉得最大的挫折是约女孩子看电影被拒绝，但二十年后对你来说，最大的拒绝可能来自工作或者家庭，“但无损这本书经典的地位嘛，呵呵呵！”

根据谢奇任教授的研究，台湾的网络小说创作潮在2006年之后开始衰退，中国大陆的网络小说市场在蔡智恒的启发下开始萌芽，在2002年到2010年这段时间逐渐拓宽类型到历史、穿越、奇幻、推理等等，与台湾越走越远。在台湾网络小说实体书出版市场“卖不动了”的情况下，一些作家淡出，或转往中国大陆的平台发表作品。

谢奇任指出，现在网络小说大部分是中国作家的天下，读者是不等人的，灵魂饥饿的读者等着被喂养，如果台湾作家无法给华文读者养分，那这个需求就会转往中国大陆作家身上。

蔡智恒也感慨道，“台湾现在的写手写不赢大陆了，感觉像专业的跟业余的在拼。”但他表示，无论网络小说的未来如何、无论阅读的载体是纸质书、计算机还是手机，“我们真的很难相信、很难接受将来没有人说故事的时代。”