中国妈妈杀了英国爸爸　掀跨国抚养权争夺战

图片版权 The Simpson Family Image caption 米高. 辛普森与一对儿女

34岁英国男子米高. 辛普森（Michael Simpson）在上海被中国籍妻子傅薇薇杀害后，他们的一对子女触发了一场跨国抚养权争夺战。

七岁的杰克（Jack，音译）及六岁的爱丽诗（Alice），并不知道自己正处于一场风暴的中心：他们的英籍爷爷奶奶与中国籍外公外婆正在争夺这对小兄妹的抚养权。

去年三月，辛普森在上海寓所中被已分居的妻子傅薇薇用刀杀死，本月初傅薇薇被判刑收监后，这对兄妹被外公外婆带到湖北南漳县，与表兄弟同住。

中国媒体报道，傅薇薇去年三月发现丈夫出轨，以刀刺向第三者时，米高. 辛普森为其挡刀，致颈部、肺部中刀，终告不治。

辛普森在英国时装品牌“Next”中国分部工作时，与傅薇薇相识、结婚。案发时，两人已经分居一年；辛普森的家人表示，两人分居期间，一对子女由父亲照顾。

辛普森的英籍父母伊恩与琳达（Ian and Linda）希望将两名孙儿接到英国，并指他们在英国能接受更好的教育、过更好的生活。他们承诺将会与孩子的中国家人保持联络，让孩子学习普通话及每年探访。

“失去米高，让我们的家有了不能弥补的缺口，”伊恩. 辛普森表示：“如果把孩子也带走，就相当于将他们一家彻底从我们身边夺走。”

图片版权 The Simpson Family Image caption 伊恩. 辛普森与孙子杰克

伊恩与琳达旁听了整场审讯与判刑。他们希望能够与女方家人达成协议。

为了取得一对孙儿女的抚养权，他们将放弃索偿，为目前照顾孙儿的傅家家属提供金钱，并向法庭正式表态“原谅”傅薇薇，这将令傅薇薇的刑期有望减半。

目前双方未达成任何协议。伊恩. 辛普森指傅家“不让我们见孙儿⋯也完全不与我们洽商。”

辛普森夫妇将问题归咎于傅薇薇的兄弟，指控他敲诈：他们指，傅薇薇的这名兄弟，在判刑前夕会见了辛普森家的律师，要求辛普森家支付超过六万英镑，以交换一对孩子。

“我不敢相信，他们为了这个，居然愿意愿女儿坐那么久的牢。”伊恩. 辛普森说。

傅家方面则否认有利用孩子，向辛普森家索要金钱。

英国政府介入？

辛普森家目前正循中国的司法系统争取抚养权，英国外交部有提供协助，但辛普森家其他成员称，英国当局令他们感到“失望”。

他们认为外交上英方亦有需要介入。英国外相亨特（Jeremy Hunt，港译侯俊伟）将于本周末访问中国，辛普森的家人希望这名新科外相可以向中方提出此事，要求协助。

抚养权聆讯将在孩子目前身处之地的地方法院进行。辛普森家表示，他们对中国司法制度“印象颇佳”（fairly impressed），但忧虑一些法院对涉及外国人的案件“较为胆怯”，令他们得不到公平对待。

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案件即将开庭，英国外交部承诺将致信涉事法院，并派员旁听，但辛普森家希望政府能更直接地介入事件。

“我们希望得到政治上的支援，”伊恩. 辛普森表示。

BBC获悉，英国国家安全顾问马克·西得威尔（Mark Sedwill）今年稍早访问中国时，曾向中方提及事件。

被问到是否已原谅杀害米高. 辛普森的媳妇傅薇薇，伊恩. 辛普森表示：“我对她没有仇恨。老实说，我对她的家庭的仇恨更深。”

“她对我而言毫不重要，我对她没有什么感觉。我是否已经原谅她？没有。”