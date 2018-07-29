图片版权 BBC CHINESE Image caption 袁小姐说从动漫角色中得到很大启发。

“我不会否定一些人接触动漫是逃避现实，也许他们在现实中遇到不如意的事，想在二次元寻求一些安慰。好多时候，动漫是透过故事，教你如何努力奋斗，教你如何在这个社会挣扎。”21岁的扮装者（Cosplayer）袁小姐对BBC中文说。

香港一年一度的动漫电玩节，是一众动漫迷暑假的指定活动，很多人会扮装成不同角色到场，袁小姐是其中一员。

她扮演日本动画《紫罗兰永恒花园》里的女主角 ──薇尔莉特（Violet Evergarden ）。薇尔莉特在动画中是犹如机械人般无情的军人，但战火结束后，她投身社会，慢慢地学会人类应有的情感，了解爱为何物。

袁小姐在拍照时刻意收起笑容，摆出一副淡然的表情，就是为了演活角色的神髓。她说，从这部动画学会“爱的价值”，因为故事中的薇尔莉特为所爱的人无私奉献，对感情十分认真，努力地去爱人。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 许多人特意来动漫节为这些扮装者拍照。

现实与虚拟世界的接轨

她承认，动漫是一个虚拟的世界，大部分情节均脱离现实，但故事里讲求人的价值观，能够与现实世界连接起来。

“如果遇上喜欢的角色，或会以那角色为榜样，在现实里思考如何改进自己，要好像自己喜欢的角色般努力，动漫可以教晓我们很多事情。”

装扮成薇尔莉特的袁小姐，在会场内成为不少男女老幼争相拍照的对象，她来者不拒，乐于与路人自拍留念。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 扮装不单是少女的活动。

“有人邀请我拍照，是对我的一种赞赏。我扮演了别人心中喜欢的角色，我觉得十分自豪。”

袁小姐直言，她以前是一个内向的人，对镜头有恐惧感，觉得自己很丑，但接触扮装后，她学会了打扮，亦不怕面对镜头，变得外向开朗，已经不再害怕镜头。

对于甚少接触动漫的人，见到这班装扮浮夸、浓妆艳抹的年轻男女，总会摸不着头脑，不知道他们的目的是甚么，甚至认为这群年轻人只顾玩乐，不务正业。

袁小姐说，这是媒体报道偏颇的负面印象，她身边许多朋友喜欢看动漫、玩扮装的同时，考到好成绩。

“我父母奉行不赞成也不反对的政策，但我不是吸毒、抽烟，扮装只为兴趣，他们最后都支持我。”

图片版权 BBC CHINESE

一般扮装价钱几百港元到几千港元不等，袁小姐坦言这是“挺浪费金钱”的兴趣。

“但每样兴趣都需要用金钱来建立，例如你喜欢打高尔夫球，你要买球杆和一整套套装，其实也是要花钱的。”

对她而言，扮装对她事业也有帮助──因为她念时装相关的科目，在扮装的过程中，她学会如何缝制衣服，加强了化妆技巧，有时与从事摄影的朋友交流，学会做一个出色的模特儿和摄影师。

扮装的专业性

对扮装者来说，扮装是一种兴趣，与运动、音乐、画画、戏剧等没有分别，而且同样需要一定程度的专业性，外行人或许认为，扮装只是随便配戴假发、穿着指定服饰便行，但事实上十分讲究。

图片版权 BBC CHINESE Image caption Didi（左）说，动漫迷对扮装要求愈来愈高。

另一名扮装者Didi说，扮装已流行多年，现在发展得愈来愈专业，动漫迷对扮装的要求愈来愈高，甚至到了一个“吹毛求瑕”的地步，造型颜色稍与原本角色有出入，也会被人批评把角色演坏了、“不够爱”那个角色。Didi有时也担心自己做得不够好，每次都要朋友陪同才敢扮装。

本身是业余乐队主音的Didi，演出机会丰富，但她认为，扮装比在台上更有难度，因为作为主音，在台上自动变成主角，但扮装不成功，在场内走几个圈也没有人注意。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 来自越南的Long也专程来香港参加动漫节。

今年动漫节，Didi饰演日本动画《工作细胞》的“红血球”，她的朋友便做“血小板”，在场内偶尔碰到扮演同一角色的人，都会停下来互相交流，学习有甚么新技巧，可以把角色扮得更神似。

Didi本职担任翻译，刚刚与男朋友订婚，由于两人同样热爱动漫，共同兴趣让他们不愁没话题，双方正考虑在婚礼加入动漫元素，可能会在台上高唱动漫歌曲。

不愿意透露年龄的Didi认为，扮装没有年龄限制，不单是学生、年轻人专属的活动，反而出来工作后，财政上更能负担，可以把扮装做得更好。

中国手游的崛起

随着电竞产业的发展，扮装也愈来愈受尊重，扮装者不单是当布景板，有时也成为了主角。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 邬凯祺（左）和杨慧贤扮演《王者荣耀》的角色。

20岁的邬凯祺和22岁的杨慧贤一起参加了动漫电玩节的Cosplay大赛，在舞台上，她们扮演电玩游戏《王者荣耀》的孙尚香和王昭君，用特制的大型武器道具，在台上拼过你死我活，演出了一部几分钟的短剧。

两人对BBC中文表示，她们由编写剧本、制作道具背景、人物化妆服饰，甚至乎音乐和音效，均是一手包办，对她们来说，均说获益良多的宝贵经验。

邬是数学经济学系大学生，杨则刚刚从国际经济系毕业，两人课余活动便是动漫和扮装。

她们会争取在各个扮装及动漫活动亮相，大约每两个月便会在不同的舞台上表演，有时候是受邀出席表演，她们和其他爱好者就好像组了一个剧团般，每周排练两、三天，为表演做准备。

图片版权 BBC CHINESE

两人从中学三、四年级开始扮装，见证了这个领域的一些转变。

她们说，这个圈子以外的人或许还以为，动漫界霸主只有日本和欧美，但事实上近年中国、台湾电竞崛起，扮装者扮演的角色，也愈来愈多元化，而电竞角色的服装道具设计上比较丰富、华丽，是不少扮装者喜欢的风格。

在这次Cosplay大赛中，十支入围队伍中，三队是分别扮演中国手机游戏《王者荣耀》的角色。

邬凯祺说，好多人以为中国、台湾的游戏都是抄袭日本或欧美市场，但近年来，它们已经发展了自己的道路：“中国和台湾的电竞产业已经上了轨道，创意爆发出来。好多玩家不懂日文，会倾向玩中文市场开发的游戏。日本的游戏不一定是最好，大家也有自己的特色。”