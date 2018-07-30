中国“网络沙皇” 鲁炜被公诉 “化妆师”不为人知的一面

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新华社今日通报， 中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌受贿一案，由浙江省监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，移送浙江省宁波市人民检察院审查起诉。近日，宁波市人民检察院已向宁波市中级人民法院提起公诉。

中国最高检察院公布的起诉指控中说，被告人鲁炜利用其担任新华社党组成员、秘书长、副社长、中共北京市委常委、宣传部部长、北京市人民政府副市长、国家互联网信息办公室主任、国务院新闻办公室副主任、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、中共中央宣传部副部长等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

鲁炜用21年，从广西到北京；用13年，从新华社记者到副社长；从网络沙皇到囚徒，不到5年。陨落的鲁炜，没有在自己的本行新闻上留下篇幅，却成了中国互联网的一个不会磨灭的注脚。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，习近平访问美国，鲁炜是随行官员之一。

肃清鲁炜余毒

2018年两会后，一场肃清中共中央宣传部原副部长鲁炜余毒的行动如火如荼的展开了。

4月25日下午，黑龙江省召开省委常委会议，研究部署以鲁炜作为典型在全省开展党内警示教育。鲁炜被称之为“虚假忠诚”、“信念丧失”、“宗旨淡漠”、“践踏党纪”，他的落马，被认为是“清除了危害党和国家政治安全的隐患”。

4月27日，宁夏召开自治区党委常委会会议，“常委会班子成员对照党章党规党纪，把自己摆进去，结合自己的思想、工作和生活实际，以鲁炜严重违纪案件为警示，从中汲取深刻教训。”

5月2日，山东、安徽两地同时召开省委常委会议。在山东的会上，“一致表示，对鲁炜的卑劣行径深恶痛绝”。安徽的常委会上，讨论通过了《中共安徽省委关于以鲁炜等案件为反面教材在全省党员领导干部中开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育的安排意见》。

纵观各地的会议通报，“危害党和国家政治安全”、“虚假忠诚”等词语反复出现。

中共十九大后的“首虎”、曾经手握中国互联网上生杀大权数年、让大V们噤若寒蝉的“网络沙皇”，最后落得如此下场。

仕途的起点

1960年，鲁炜出生在安徽巢湖的庙岗乡鲁集大队，在当地柘皋中学毕业后就到附近上山下乡。1978年知青返乡后，他在庙岗乡鲁集小学、庙岗中学当起代课老师和民办教师。1980年，鲁炜离开安徽老家，通过顶班来到广西桂林市风动工具厂，一路从机械工人做到宣传干事。接着他调到桂林市中级人民法院当书记员，尔后又成为广西法制报的记者。这期间，中学毕业的他，拿到了广西广播电视大学桂林分校的中国语言文学专业文凭。

1991年3月，鲁炜调任新华社桂林记者站的站长，这是他仕途的起点。

初入新华社，鲁炜非常勤奋，发稿量在全国都名列前茅，一年多发稿500多篇，平均每天一篇。1991年，他拿了10多个奖，成为唯一囊括广西好新闻一 、二 、三等奖的记者。1992年,鲁炜被评为新华社十大杰出人才之一。1994年出任新华社广西分社副社长 , 1997年任广西分社社长 , 成为当时新华社最年轻的正司局级干部。

作为记者的鲁炜，在他桂林的那段日子里，最大的新闻就是1992年的桂林空难。

1992年11月24日，一架南方航空公司的波音737客机由广州飞往桂林，在阳朔上空粉碎性解体，机上133名乘客和8名机组人员无一生还。空难原因也众说纷纭，甚至有海外媒体传出原因是劫机。

空难发生后，鲁炜顾不上吃饭就带队赶往现场，让新华社成为第一家到达现场并报道的媒体。针对有海外报纸所称的坠机因为劫机打斗，鲁炜他们刊发了《桂林空难绝非劫机打斗造成》等稿件进行辟谣，受到中央领导的赞扬。最终官方通报中对事故的描述：空中飞机粉碎性裂解，也是鲁炜在报道中首先提出来的。

长袖善舞，精于经营

图片版权 Getty Images Image caption 鲁炜曾经的高光时刻，陪同习近平访美并组织中美互联网巨头的会面。

1993年，一本400多页的《15年风雨路，鲁炜新闻作品选》由漓江出版社出版，书里有鲁炜从知青返乡开始的所有稿件，扉页上题着：学为文，先学为人。

为人，是鲁炜的强项。

当鲁炜还在广西法制报时，如今定居美国的媒体人何频便和鲁炜有过交往。在何频的视频节目中曾讲过一个故事，当鲁炜还在新华社广西时，有一次匆匆安排好一位朋友入驻酒店，就着急离开去“照顾一个人”，这个人就是老社长的儿子。老社长的儿子游历中国路过广西，虽然对鲁炜表明不接受特殊照顾，但他仍能无时无刻感受到保护和优待，令他印象深刻。

桂林作为旅游热点景区，常有领导或各种人物前往度假，这给鲁炜提供了一个绝佳的表现舞台。即便是之后在北京为官，每当有外出的领导抵达机场，鲁炜也都会确保有公务车到舷梯处迎接。

长袖善舞，精于经营，是鲁炜在桂林风动工具厂的工友、当记者后结识的朋友等很多人的印象。

1994年，鲁炜升任新华社广西分社副社长，仕途渐顺，一路高升。2001年，鲁炜调入北京，任新华社副秘书长、兼任总经理室总经理。2004年，成为新华社副社长。2011年，鲁炜调入北京市政府，担任中共北京市委常委、宣传部长和北京市副市长。

中国网络沙皇

图片版权 Getty Images Image caption 世界互联网大会上的鲁炜

2013年，鲁炜成为国家互联网信息办公室主任，开始主宰中国的互联网。

鲁炜上任后，对互联网的系列整顿、“抓大V”运动随即开始。在他的恩威并施下，以微博为代表的社交媒体风声鹤唳，大V们或偃旗息鼓，或落荒而逃。坐牢者、上央视者、被封杀者比比皆是。

2013年8月10日，鲁炜与纪连海、陈里、潘石屹、薛蛮子、陈彤、徐小平等十多位网络名人举行座谈交流。会上鲁炜提出“六点希望”，与大V们达成 “坚守七条底线”的共识。

“六点希望”即希望网络名人应自觉维护国家利益，自觉传播社会主义先进文化，弘扬中华民族美德，带头遵守法律和道德规范，积极倡导社会诚信，带头维护公民个人合法权益。

“七条底线”为法律法规底线、社会主义制度底线、国家利益底线、公民合法权益底线、社会公共秩序底线、道德风尚底线和信息真实性底线。

这是鲁炜首次对大V们的公开警示。其实参会的大V中，一些人此后的境遇那时候就已经被鲁炜圈定。

十几天后，拥有千万微博粉丝的薛蛮子因嫖娼被北京警方拘留，此事不但由官方发布消息，《新闻联播》更用时约3分钟报道。这是第一个倒在鲁炜手下的大V。

和薛蛮子一起参加座谈会的周小平，则从此飞黄腾达。

1981年出生的自贡人周小平，此前籍籍无名，在网上发布的文章也多有常识漏洞，但在鲁炜的荫庇和推动下，很快就被推为正能量典范。

周小平不但以网络作家身份参加中央文艺工作座谈会，还在网络上发布以领导人为背景的照片，这种举动，自然是素有“化妆师”之称的鲁炜杰作。此后周小平成为全国青联委员、四川省网络作家协会主席，各种官方头衔加身，还常常受邀参加政府部门讲座。

对周小平从常识到逻辑的质疑从未间断，但有鲁炜作为强大的“保护伞”，他不可触碰。

纵横网络多年的方舟子，因为学术打假，有着粉丝万千，历年来树敌无数，都安然无恙。2010年方舟子因为质疑肖传国被买凶袭击后，彼时并没什么人知道的周小平发表过一篇网文《当世上没有方舟子，天下就和谐了》。2014年10月，这篇文章被方舟子看到，随后方舟子发表了一篇文章反击周小平的《梦碎美利坚》。方舟子通过数据驳斥周小平网文里美国最低薪资、不动产税、高速公路收费、苹果手机价格等方面的谬误，嘲笑周小平“在梦里游了趟美国，然后就开始信口开河控诉起美国的罪恶。”

随后的事让所有人都惊愕：方舟子很快就被全网封杀。不但微博等自媒体账号悉数被关闭，连方舟子写作十余年的博客亦未能幸免。

有此能量的，只有网信办。在鲁炜倒下后，周小平在今年3月辞去四川省网络作家协会主席职务，周小平的去官方化，也许刚刚开始。

“化妆师”的另一面

图片版权 Reuters Image caption 互联网大会曾经是鲁炜从政生涯的主要政绩。

鲁炜善于塑造形象，曾被称为“化妆师”，他也在努力塑造自己“专业”、“亲和”的形象。

鲁炜常组局各种大V座谈，公布的照片都和颜悦色。在各种公开发表的文章中，鲁炜也常常提及一些专业、时髦的网络语言。有媒体曾报道，在一次媒体老总参加的会议上，鲁炜突然问，你们谁知道陌陌？老总愕然。鲁炜说，陌陌是一种即时通讯工具，现在很多年轻人在用……

被问及封禁Facebook等境外网站时，鲁炜的回答也广为流传：“我们没有关过境外的任何一家网站，你的网站在你家里，我怎么可能跑到你家去关你家的网站呢？中国历来都是好客热情的，但是谁到我家作客，我是有选择的。”

在硅谷，鲁炜也与科技巨头们谈笑风生。在Facebook，他坐在CEO扎克伯格的工位上开怀大笑；在亚马逊，CEO贝索斯打着中文横幅迎接他；在苹果公司，CEO库克亲自向他演示AppleWatch。

但聚光灯下的鲁炜，有着另外一面。

2014年在浙江乌镇第一届世界互联网大会的最后一晚，一份声明草案在深夜从门缝下塞进与会者的房间，声明中呼吁尊重各国的网络主权。

在第二天的闭门会议中，几个西方国家的代表提出抗议，但鲁炜一直坚持着，讨论达不成一致，眼见自己期望的闭幕声明无法通过后，鲁炜站起来，声称自己还有会，拂袖而去。

你的器材不支持播放多媒体材料 艾哈迈德（Shazeda Ahmed）：硅谷科技巨头开始意识到乌镇大会的重要性。

落马罪状“形容词都不够用”

58岁的鲁炜，被称为中国的互联网守门人，也被称之为中国的网络沙皇。在他主管互联网那几年，满是肃杀之气。

但他的失势也只在一瞬间。

2016年6月，鲁炜卸任网信办主任，尽管仍是中宣部副部长，但已经没有一个实权职务，风言风语已有传出。

2017年6月，中央第八巡视组向中央网信办领导班子反馈机动式巡视情况。巡视组指出，一段时间，中央网信办“四个意识”不强；政治责任感不强；政治担当缺失；政治生态不良，存在“小圈子”问题；廉洁意识淡薄，管党治党不严。“同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。”

2017年10月24日，在延安调研的鲁炜出现在新闻上，照片中他神色凝重，再不复往日的挥斥方遒和潇洒倜傥，这是他最后一次公开露面。

2018年2月13日，靴子落地，鲁炜被宣布开除党籍和公职，成为十九大后“首虎”。

公布的鲁炜罪状近年来罕见：阳奉阴违、欺骗中央、目无规矩、肆意妄为、妄议中央、野心膨胀、公器私用、不择手段为个人造势、品行恶劣、匿名诬告他人、拉帮结派、大搞特权、专横跋扈、以权谋私、收钱敛财、以权谋色、毫无廉耻。

这些遣词造句之严厉，少有人及，有人说，形容词都不够用了。