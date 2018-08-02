谷歌重返中国？科技巨头们在中国的尴尬尝试

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美国媒体报道，谷歌计划把搜索引擎带返中国，在中国推出一种符合当地法规、可审查内容的搜寻器，过滤有关“人权、民主、宗教、和平示威”等中国政府限制的内容。人权组织表示，如果谷歌真的为了中国市场而推出过滤性搜寻器，将是“互联网自由黑暗的一天”。

谷歌目前没有回应， 但中国《证券日报》报道引述消息人士说，“谷歌重返中国”之事并不属实。

“龙飞”项目争议

最先传出有关消息的是美国媒体《The Intercept》，其后《纽约时报》、《华尔街日报》、路透社、法新社等也引述消息人士确认有关计划。

据《The Intercept》报道，谷歌内部有一个代号“龙飞”的项目，于去年春季启动。程式员和工程师合力制作搜寻器应用程式，自动过滤不能通过中国“防火墙”的网站，报道称，谷歌内部只有数百人知道该计划，目前这个应用程式已经给予中国政府，预料未来6至9个月可以落实。

报道称，其中一个匿名消息人士是谷歌团队成员之一，他向媒体曝光有关计划，是不认同公司和政府合作“打压人民”，消息人士认为这些事情关乎“公众利益”，担心中国先例一开，之后在其他国家也会这样做。

《纽约时报》引述两名知情人士确认，谷歌是有这项计划，亦已经与中国展开商讨，但消息人士强调，这个计划的存在不等同谷歌网站立即重返中国，消息人士说，谷歌和中国在中美贸易战爆发前，已就这个搜寻器接触，但谈判并不顺利。

《纽约时报》再引述4名员工称，一些员工对公司的中国相关项目不满，要求调职或辞职。

《华尔街日报》同样引述消息人士，称谷歌正在测试能过滤内容的手机版搜寻器，不过有关计划尚未完成，也可能不会有结果。另一方面，路透社方面引述一名知情匿名中国官员称，谷歌有与中国当局接触，但至今未获批，预计今年内让谷歌推出相关服务的机会很小。

不过，消息传出后一天，中国《证券日报》称报道不实，并指在目前的国际和国内大背景下，谷歌不太可能在短期内重返中国，报道称，一些观点认为，谷歌在欧洲正面临有史以来金额最大的罚款，与欧盟关系处于冰点，在这种情况下，或有意释放回归中国市场的信号，以刺激资本市场。

消息传出后，中国搜寻器百度星期三在美国的股价急跌7.7%，尽管百度公布第二季度业绩胜预期。

“互联网自由黑暗的一天”

谷歌曾于2006年至2010年间在中国大陆提供搜寻器服务，也曾应中国政府要求，审查部分“敏感”内容，当时引来互联网用户、人权组织等抨击，认为谷歌协助中国政府侵犯人权。

2010年，谷歌发布声明，决定退出中国大陆市场，原因是“遭受中国黑客攻击”以及不想再跟从中国政府实施损害言论资讯自由的“网络审查”。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌2010年表示不愿协助中国审查时获得一些香港民众支持。（资料图片）

不过，谷歌一直尝试透过不同方式进入中国市场。谷歌现在于中国有数百名员工，于上海、深圳、北京均设有办公室，近期亦创立了人工智能实验室，与不同的组织、企业研究不同的人工智能技术。

近期，谷歌透过与其他公司合作，推出不同的应用程式，例如文件管理程式Files Go、谷歌翻译和在微信小程序“猜画小歌”，早前又宣布对中国网上零售网站京东（JD.com）投资5.5亿美元。

但谷歌可能为了进入中国巨大的市场而“打倒昨天的我”，人权组织“国际特赦”中国研究员潘嘉伟认为，如果谷歌真的如报道所言在中国推出审查搜寻器，这将会是“互联网自由黑暗的一天”，呼吁谷歌悬崖勒马，又指谷歌如何保障用户私隐也存在疑问，质疑谷歌会否为求合作而出卖用户资料。

路透社评论文章形容谷歌此举看起来“邪恶”和“具风险”，可能会适得其反，但这个搜寻器可能是谷歌大力进军中国市场的一步，继而争取中国政府解除应用程式商店的限制或让谷歌提供云端服务。

文章分析认为，中国政府希望从谷歌获得人才与人工智能技术，但估计不会容许谷歌打击到中国互联网企业的地位。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌搜寻器就算进入中国市场，也未知能否挑战中国搜寻器巨头百度。

进入中国要跨的栏

西方科技、互联网相关的企业要走入中国，很多时候需要某程度上配合中国政府的政策而进行审查。

针对专业人士的社媒领英（LinkedIn）则进入了中国市场，并配合中国政府进行审查，虽然曾经短暂受外界批评，但整体来说对领英没有构成重大影响。

苹果为了进入中国市场，也曾按监管部门要求，从中国的应用程式商店下架多个程式，这些应用程式大多是为客户提供“翻墙服务”的VPN程式。

社交媒体公司脸书这几年积极斡旋，多次表达想进入中国的意愿，但至今仍然未获中国开绿灯。脸书早前在中国申请注册子公司建立“创新中心”，但这家子公司的企业信息仅出现在中国官方系统一阵子就被删除。

除了需要得到中国官方认证之外，这些公司还会面对中国国内已经被不同大公司垄断的市场。

例如，谷歌搜寻器就算进入中国市场，也未知能否挑战中国搜寻器巨头百度。一些观察人士认为，如果谷歌搜寻器同样是实行严厉的审查，也只会被视为“第二个百度”，在中国用户间，未必有优势。