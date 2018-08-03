中国#MeToo蔓延至佛界 名寺方丈被指性侵弟子

图片版权 Getty Images Image caption 举报者称，释学诚涉嫌性侵多名女弟子

中国不断发酵的#MeToo运动蔓延到了宗教界。近日，一封长达95页的举报文件将北京龙泉寺方丈释学诚推向了舆论的风口浪尖。举报者称，释学诚涉嫌性侵多名女弟子。同时，举报者还揭发了寺内违章建筑、巨额资金流向不明等问题。

释学诚出生于1966年，现任中国全国政协常委、中国佛教协会会长，莆田广化寺、扶风法门寺、北京龙泉寺方丈。在社交媒体上，他还是拥有众多追随者的“大V”，拥有超过100万粉丝。

这封举报文件题为“重大情况汇报”，举报者为龙泉寺现都监释贤佳和前都监释贤启。它以PDF格式在中国社交媒体微博、微信等平台迅速传播。对于这些指控，龙泉寺回应，举报材料不实，是恶意构陷释学诚。

北京龙泉寺因吸引了北大、清华等高校的一些毕业生出家修行，在内地一直小有名气。举报释学诚的两名都监都是高学历僧人，分别在2000年和2003年获得清华大学工程博士学位。

周四（8月2日），中国国家宗教事务局表示，已经收到了举报材料，开始调查核实。

论文般的举报信

这封举报信长达95页，有目录、正文和附件，包含受害者的文字自述、与释学诚的短信记录以及财务交易清单，甚至还有参考文献。

举报信称，释学诚性侵、性骚扰多位出家女弟子，甚至导致女弟子精神失常。信中指，释学诚与数名出家女弟子有关于男女性话题的短信交流，并诱导或胁迫她们答应其性需求。

信中出具的短信显示，释学诚曾问几名比丘尼露骨问题，“抚摸你乳房，愿意吗？”，“性交呢？”，“愿意脱光见我吗？”他还要求一名比丘尼给他“发八百字做爱的过程”。

6月25日，比丘尼（指受过戒的出家女性）释贤丙（化名）向释贤佳等五位执事法师举报自己被释学诚性侵，并揭发释学诚同时性侵另一位比丘尼。四日后，释贤丙向北京市海淀区派出所报案。

举报信还指出，释学诚在财务方面也有疑点。2015年，该寺向信众募集的1200万元人民币去向不明，2015年至2016年，也有1000万元人民币流入其私人账户。另外，信中还称，2005年4月龙泉寺重新开放，释学诚任住持后至今，龙泉寺建造的所有建筑全部属于违章建筑。

图片版权 SHI XIANQI Image caption 举报信长达95页，包含受害者的文字自述、与释学诚的短信记录以及财务交易清单等

两名举报者在信中呼吁撤销释学诚所有社会和宗教团体职务，以完善僧人的权利保障。

举报文件广泛流传后，社交媒体上不少人给举报信严密的学术逻辑点赞。有网友说：“这才是真正的学以致用，正反论证条分缕析无懈可击。学霸在什么地方都是学霸。”

但是，社交媒体已经开始审查与释学诚有关的帖子。在新浪微博上搜索“学诚 MeToo” 、“学诚 性骚扰”等关键词，微博显示的是：根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示。

各方回应

举报者释贤启对BBC确认，他参与了写作举报文件，但是拒绝了采访请求。他称，不知道文件是怎么泄露出去的，还表示未计划公开发布举报信。

图片版权 LONGQUAN TEMPLE Image caption 北京龙泉寺官网学诚法师的简介

面对95页的举报文件，释学诚周三（8月1日）在新浪微博上发表署名为“北京龙泉寺”的声明。这份声明称，释贤启和释贤佳“收集、伪造素材，歪曲事实并散布不实举报材料，构陷佛教大德，误导大众”。

“此事背景复杂、组织运作、用心险恶，”声明称，将提请上级政府主管部门组成调查组调查。

《环球时报》英文版则引述要求匿名的知情人士称，释学诚多日前曾被带走审问，但目前已经被释放。