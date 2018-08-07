方言乐队“五条人”：玩音乐还是玩方言

你的器材不支持播放多媒体材料 唱方言的乐队"五条人"：有人误解我们的歌，那也很好

2009年成军的“五条人”乐队，以广东海丰地区的福佬话创作歌曲，述说底层青年世代的故事。

成军初期，五条人大量创作方言歌曲，海丰方言独特的韵律节奏与戏剧性的表现力，让五条人的“民谣”有着文艺与乡愁以外的气场，活现县城草根的生命力，被形容为“虎虎生风”的作品；歌里的元素有海丰地区的渔歌与民谣，也有源出戏曲的历史故事与近代海丰历史人物，将这个南方小县城生动地呈现。

除了海丰本地人，五条人早期的歌曲，没有太多中国乐迷能听得明白—但这并不妨碍他们获得全国各地乐迷的喜爱与肯定，并受到乐评界激赏，“方言乐队”的标签牢牢贴附在身上。

但随着他们由海丰走出全国，作品亦渐渐从方言走向普通话，引来了迎合主流、失去本真的质疑。

踏入成军第十年，五条人说，他们只是向往更加“好玩”的尝试。

语言

五条人的首两张专辑《县城记》与《一些风景》以方言歌曲为主，获得好评如潮。2015年，乐队转投中国著名音乐厂牌“摩登天空”，推出专辑《广东姑娘》，以海丰话演唱的歌曲大幅减少，普通话歌曲占到一半。

虽然是带着浓厚广东口音的“咸水普通话” ，但不免引起一些乐迷质疑他们为了迎合主流，放弃了部份自身特色；到了2016年出版《梦幻丽莎发廊》，方言歌剩下三首，这样的质疑仍持续着。

“在创作时没有过度考虑，”创队两名成员之一仁科解释：“是自然的转变成普通话，我们自己也没发觉。有些题材是适合用普通话唱。”

这样的转变与仁科和阿茂的个人经历契合。两人出身海丰县城，后来辗转迁到广州城中村“石牌村”生活，当过摆地摊卖翻版书的走鬼（小贩），也办过唱片店。

其中一首作品《走鬼》，是粤语中街边小贩逃避执法人员追捕的意思，仁科与阿茂将自己在街头卖盗版书的见闻写入歌里：到了高潮部份、也就是小贩们被城管驱赶，歌词写的是“陈光来了”，经吉他手茂涛的“咸水普通话”唱出，现场感十足。

图片版权 BBC Chinese Image caption 创队成员茂涛

初期创作围绕海丰的故事，五条人的歌曲用上了最地道的海丰话；然而随着歌里的场面转到广州，五条人的歌里出现越来越多的语言，广东的海丰话与粤语，来自蒙古的包头话、甚至泰语，都曾经出现在他们的歌里。

五条人有一首歌叫《陈先生》，讲的是出身海丰的民初军阀陈炯明，歌中只有三句歌词：“1878年伊生于海丰；1933年渠死于香港；1934年其葬于惠州”，分别以三地民众最常用的的语言，即海丰话、广东话与客家话演唱。

另一创队成员茂涛强调，歌中使用什么语言，是按照歌曲的“情节需要”；虽然被加诸“方言乐队”、“方言民谣复兴者”等标签，但对于五条人来说，方言只是他们说故事的渠道。

误解

大约在2008年、最初演出的时候，五条人贴心地为观众准备了歌词本，“但发现在演出时，大家都在看（歌词本），不看我们。”仁科说。之后他们尝试在演唱前逐首歌简介歌词内容，又觉得太影响演出节奏，后期利用投影，才解决了问题。

图片版权 BBC Chinese Image caption 贝斯手牛河与创队成员仁科

但茂涛指出，比起歌词，不少乐迷其实更关注及欣赏他们的音乐编曲。“因为语言障碍，（乐迷）肯定是从音乐性进入。”

五条人由仁科与茂涛两个人初创，后期有过不同的乐队成员加入，丰富音乐的层次与可能性。目前的贝斯手牛河来自广州，鼓手长江则来自北方，听不懂海丰方言。

“有些歌的独白，就像在吵架，”长江这样形容自己对海丰话的感想：“他们叙述比较平淡的事，起伏也非常强烈，像吵架一样。”

虽然“语言不通”，但无碍他们一同创作。 “（我们）排练都不沟通，鼓直接打起来，用音乐沟通，”仁科说：“就是在音乐上，一起玩的过程。”

“音乐是一种特别直接的语言，”仁科自满地笑着：“而且我们的音乐很好听。”

图片版权 BBC Chinese

在音乐的世界里，故事并不需要文字传达。仁科分享了一段小事：有一位乐迷很喜欢五条人的一首方言歌曲好几年，完全不懂歌词的意思，听了却很受触动，一次他跟仁科详述自己对歌曲的感觉，却原来跟歌词的意思完全不一样。

“有些人会误解我们歌里的意思，但这也挺好，”仁科说：“等于他在歌里找到了他自己的感觉。”

“每个人听，都会有自己的想法加入，重新定义这首歌。”

世界

近年，五条人身上多了一个标签，叫“新闻民谣”。

有次他们在报上读到一宗交通新闻，一个靠开货车赚到不少钱的司机，开车回乡找初恋情人，却发现初恋已另嫁他人，伤心之下，整架车撞上了立交桥。原是一宗并不特别的寻常事故，但报上那张货车撞上立交桥的新闻照，触动了他们。 “那张照片太戏剧化了，”仁科记得：“很像公路电影那种感觉。”

于是，有了《初恋》这首歌。类似的作品还有不少。茂涛说，音乐是一场表演，他们在扮演各式各样的人。

从母语走向社会上共存互渗的多元语言，从自身经历走向众生百态，五条人的创作越来越宽广，暗合了首张专辑写上的那句口号：立足世界，放眼海丰。

中国著名乐评人、现“摩登天空”艺术总监张晓舟，曾形容五条人是当代“最有趣的乐队之一”。

“你要成为他人，要呈现更多的人生、命运、世界，带有这样的欲望和使命，才有可能做艺术，”张晓舟向BBC中文网表示：“要表达自己的话，你永远是一个青春期的状态；但我感觉他们一开始写的歌，其实已经不是青春期民谣歌手要表达的东西。”

“如果一辈子都是个青春期歌手，有更多的青春期的东西的话，他们会更红……但他们是艺术家。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 贝斯手牛河与创队成员仁科

仁科透露，他们的新专辑即将面世。

从海丰县城走到广州的城中村，之后，五条人的音乐故事还要走得更远。新专辑里的歌曲，不再仅仅围绕广东，一些歌里的地域性将不再明显。

是不是离开海丰与乐迷印象中的“五条人”越来越远了？对于外界这样的质疑，茂涛只淡淡说：“我们想去做各种好玩的尝试。”