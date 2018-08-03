胡鞍钢被讽“给帝王唱赞歌” 千人联名要求清华将其开除

图片版权 CNS Image caption 胡鞍钢

千人联名要求解聘一名教授在中国并不多见。

8月2日，一份清华大学校友写给校长的呼吁书在互联网上广泛流传，呼吁书称，教授胡鞍钢所谓的中国超美研究报告，是用纳税人的钱做出违背常识的“研究结论”，“堪称误国误民”，要求校方解除其职务。目前联署的清华大学校友已超过千人。

事件主角胡鞍钢是清华大学国情研究院院长。事件起因于去年6月他发布一份研究报告。报告称，中国已进入全面赶超、主体超越美国的时期，综合国力世界第一。批评者称，这份报告"抛常识于不顾，视学术为无物"。

呼吁书联署者主要是清华大学往届校友及在校师生，他们称胡鞍钢关于"中国综合国力已超出美国"的所谓学术报告是“上误国家决策，下惑黎民百姓，远引他国戒心，近发邻居恐惧，堪称误国误民”。

呼吁书广为流传后，批评者甚众，也有不少为其辩护者称，社会留给多元的空间应该尽可能多一些；不应不同意其观点而要求解职，或限制其自由表达观点的权利。

胡鞍钢和他的观点

今年65岁的胡鞍钢是研究中国国情的著名学者，早年学习理工科，1988年获中国科学院工学博士学位，后在美国耶鲁大学做博士后研究，曾在麻省理工学院、香港中文大学任客座研究员。同时也是中共十八大代表。

根据清华国情研究院官网，其主编的《国情报告》“先后获得党和国家领导人批示百余次，对国家重大决策产生持续影响”，突显了他长期在舆论中的“官方智囊”标签。

1990年代胡鞍钢与王绍光合作的《中国国家能力报告》曾引起广泛关注。该书指出中国政府、特别是中央政府财政汲取能力急剧衰退，正在走向苏联、南斯拉夫解体之覆辙。该报告被认为对中国分税制和财政改革起到推动作用。

本次引起争议的观点是他去年6月发表的研究成果，其中称，中国在经济实力（2013年）、科技实力（2015年）、综合国力（2012年）上已经完成对美国的超越。到2016年，这三大实力分别相当于美国的1.15倍、1.31倍和1.36倍，居世界第一。

此前，胡鞍钢也发表过引起巨大争议的研究成果。2013年，胡鞍钢在《环球时报》撰文，指中国集体领导制度明显优于美国的总统制。他批评美国总统个人权力过于集中，特别是对外决策几乎是由个人作出，而中国特色的“集体领导制”不是一般意义上的创新，而是具有深刻意义的制度创新和治道变革。

独立学者荣剑今年1月撰文评价胡鞍钢的国情研究称，“从毛泽东的强国之路到中国道路优越于西方之路，从一党执政最符合中国国情到中国政治制度高于美国，从中国模式是世界上最先进的模式到用中国方案来解决世界问题，全都是意识形态产品。”

图片版权 CNS Image caption 龙永图称，胡的观点"在国内其误导作用，在国外起更大的误导作用。"

批评——学术不端、误国误民

联署呼吁书激起了强烈的舆论反应。各种身份的学者或官员都参与到对胡鞍钢观点的批评中。

批评声主要集中在该观点与事实不符，并且存在误导作用。

“在国内起误导作用，在国外起更大的误导作用。”中国加入WTO的谈判代表龙永图称。中共左派小报《环球时报》则称，“舆论场对胡的批判反映出，过度的实力自信在中国没有市场，中国社会对这样的傲慢有很高警惕。”

也有一些批评声集中在学术研究的不严谨上。“研究过程中在研究模型设计、样本选取等环节上做手脚，以得出自己需要的结论。这种做法，在自然科学的研究中，容易被发现，但是，在人文社会科学的研究领域，这样的现象并非罕见，这种浮夸风式的学术研究方法，值得警惕。”中国海洋大学新闻与传播学院教授王天定称，高校对扭曲的学风问题不应该听之任之，而是应该及时回应、矫正可能存在的学风问题。

图片版权 XINHUA Image caption “学术圈本该是最后一个沦为揣测和投机名利场的地方”

维护——不应因学术观点而解聘

也不乏维护胡鞍钢的声音，这些声音普遍称“对胡的观点也不认同”，但极力反对“通过联署信逼迫学校解聘胡”的行为，认为践踏了学术自由和言论自由。

中国商务部研究员梅新育昨晚在其微信公号发言支持胡鞍钢，指其研究方法可能有问题，但属学术自由，不应因此被解聘。“这次对胡教授的围攻极不正常，远远超过底线了....他怎么分析是他的事，是否接受是你自己的事，你不能因为这种学术研究内容你不接受就要求敲碎他的饭碗。”

虽然《环球时报》参与到批评阵营中，但该报总编辑胡锡进在个人微博中为其辩护，“如果因为他宣传这一国情认识就解除他的职务，这是比他学术错误可怕得多的社会政治错误。”他认为，只要不攻击中国根本政治制度，他们被主流舆论认为是错误的观点也应有权利在这个社会中存在。

中国社会科学院农村发展研究所社会问题研究中心主任于建嵘则称，“对那些掌握了公共权力而又无法无天的高官，你们都可以视而不见，对待一个学者，你们就如此正义了？！”

原上海社科院副院长黄仁伟则超越称，2015年胡鞍钢就开始发表中国全面赶超美国的演讲，当时也被认为是正常的学术交流。但中美贸易战开打之后，这个观点上了风口浪尖，“成为一些人的活靶子，甚至要置胡于死地而后快”。然而，最早把中国定为最大经济体的恰恰是美国的兰德公司和英国的IISS，“批胡派是否也要批驳一下这些美欧学者呢，批胡者，胡批也。”

图片版权 CNS Image caption 图为陕西延安梁家河村民1975年10月8日送习近平（前排中）赴清华大学时拍摄的合影

“指鹿为马”还是“帝王学术”？

在批评声和维护声之外，也有学者和网友直指这是中国政治和文化环境下的“学术投机”。

“这样的论证，在今天就是一出新的指鹿为马游戏。”中国人民大学教授张鸣撰文分析，“站不住脚”、“明显违背常识”的研究成果却能发布在清华学报上，是因为“大学者已经吃准了领导会吃他这一套”。

“学术圈本该是最后一个沦为揣测和投机名利场的地方，但从胡的假成果到清华的真默许，证明了一点——从帝制中国到当代中国，‘迎合上好’的传统陋习根本没有改变，因为中央集权和权力滥用，没有根本改变。”有微博网友评论称。

财经作家苏小和也撰文称，“中国读书人，基于我们的观念秩序，总是有着挥之不去的帝王师情结，总是有着心中有话说与君王听的传统习惯。也许在现实生活中，有人逢迎，有人反抗，但目的导向却是一样。”