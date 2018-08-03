孙文广接受外媒采访被破门带走 凸显中国人权状况恶化

图片版权 Getty Images Image caption 长期以来，孙文广一向敢于直言批评中国政府，并且是呼吁中国政治变革的《零八宪章》首批签署者之一。

“我有我的言论自由！”这是山东大学退休教授孙文广在接受外媒采访时被打断前留下的最后一句话。

周三（8月1日），84岁的孙文广在山东济南家中接受美国之音（VOA）电话采访过程中，遭警察破门而入，直播采访被迫中断。

长期以来，孙文广一向敢于直言批评中国政府。他的一位朋友向BBC证实，孙文广已被济南警方从家中带走。

美国之音称之后一直无法与孙文广取得联系。

批习近平海外大量撒钱

孙文广接受采访的主题是中国政府的海外投资。近期他曾发出公开信，批评习近平在对外援助、贷款、投资上大肆撒钱，敦促习近平不要在外“大撒币”，建议他将钱更多花在国内事务上。

公开信中孙文广还批评习近平废除主席任期限制的做法。

采访过程中，孙文广说话时可以听到背景有其他声音，因此美国之音之后决定将采访过程上传到推特。

“他们又来了——七八个人了，”他在一群警察面前向主持人表示。“怎么，我讲错了吗？你们听着点，错不错？”

他继续解释自己对中国对外投资的意见：“老百姓很穷。我们不要到非洲去撒钱。这个撒钱对国家对社会都没好处。”

孙教授的声音随后变得更大，可以清晰地听到他在向警察喊话：“你干什么？你干什么！我跟你说，你到我家来是犯法的。我有我的言论自由！”

电话随后被挂断。

孙文广是谁？

孙文广为山东大学物理系退休教授。上世纪60年代到80年代，由于批评毛泽东，他曾多次被关进看守所、“牛棚”、监狱。

他是中国政府的批评者，也是呼吁中国政治变革的《零八宪章》首批签署者之一。

2009年，孙文广在济南悼念支持民主改革的中共前总书记赵紫阳时被不明身份人士殴打，后被送院治疗。当时75岁的他称自己3根肋骨骨折，手、腿均受伤。

根据《纽约时报》报道，孙文广此前申请护照被拒，因此无法离开中国。

人权状况恶化

目前外界尚不清楚孙文广情况。美国之音称采访后曾试图联系孙教授，但一直未能成功，而官方一直未确认任何逮捕或警察行动信息。

但孙文广的朋友李红卫向BBC确认，他已被警方带走。李红卫判断，孙文广和妻子被关押在当地一家酒店里，孙文广此前也曾被软禁在那里。

李红卫称，她认为孙文广表达自己对政府的看法属于他个人的表达自由。

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国际组织人权观察表示，发生在孙文广身上的事情是中国人权活动人士的“日常现实”。“警方可以随时（出现）把他们带去审讯、拘留、折磨或虐待，只是因为他们挑战当局的说法，跟外媒对话，”人权观察高级研究员王松莲告诉BBC。

国际特赦组织东亚研究员潘嘉伟对此表示认同：“一位中国公众知识分子在媒体采访过程中被警方突然打断，这是一种耻辱。”

“这充分显示中国当局对言论自由的打压，”潘嘉伟向BBC表示。“警察只要愿意，可以随时随地骚扰（异见人士）。”