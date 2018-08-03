美国会立法要求强化台湾防务 台海风云莫测

图片版权 Reuters Image caption 2017年中国海军的航母舰队通过台湾海峡。美国智库认为：两岸形势紧张化令台湾海峡孕育着风暴。

解放军建军节当天，美国参议院通过了"2019财年国防授权法案"，其中支持强化台湾防务的内容引起中国外交部和军方不满。

美国参议院通过"2019财年国防授权法案"及其强化台湾军力战备的内容随即被台湾媒体报道。台湾《自由时报》次日报道说，这个法案一经特朗普总统签即据法律效力。

据报道，"2019财年国防授权法案"中规定了美国对台的防御评估内容。规定说，法律生效后一年内，美国防部长经与国务卿咨商后要向国会的适当委员会提交关于台湾的防御评估报告。

立法要求该报告的内容要包括安全合作方面的计划，扩大美台两军高层军事交流和联合训练，支持美对台军售及其他装备转让，包括发展台湾不对称作战能力方面的合作。

该法案重申"与台湾关系法"及"六项保证"是美台关系的基础。根据上述内容，美国要强化同台湾的防务安全合作，支持台湾发展所需的防务能力。另外根据"与台湾关系法"，美国要支持让台湾获得防御性武器，并着重发展不对称战力及水下作战能力等。

激起中国反弹

中国外交部对美国参院通过"2019年国防授权法草案"立即做出反应，对该法案中涉及中国条款表示强烈不满和坚决反对。外交部发言人说，一旦法案中相关内容通过成为法律，中美两国互信将严重受损，中美两国在相关领域的交流合作及台海和平稳定也会受到破坏。

图片版权 EPA Image caption 美国参议院通过"2019财年国防授权法案"，其中规定了要强化台湾军力战备的内容。

国防部发言人重申台湾属于中国的立场，并表示坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。他还敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。中国国防部还警告台湾挟洋自重没有出路。

近年来中国解放军快速现代化令许多防务分析认为，台海两岸的军事实力天平倒向大陆一边。尽管如此，一些分析家认为北京动用武力进攻台湾实现统一的可能性也不高，因为武力攻台代价巨大。还有人说，北京不必动武，通过增加台湾对大陆的经济依赖和经济刺激手段同样能实现两岸统一。

蔡英文2016年当选台湾总统后，倾向独立的民进党首次控制了台湾的行政和立法。此后中国加大对台湾施压，中断了两岸沟通，在国际上孤立台湾，并且加强了在台湾周围的军演活动。美国"外交关系委员会"《外交》杂志发表文章认为，两岸形势紧张化令台湾海峡孕育着风暴。

为台出谋划策

最近台湾总统蔡英文作强硬姿态，呼吁国际社会共同强调民主和自由价值，遏制中国及其霸权影响扩张。此次美国参议院通过了"2019财年国防授权法案"后，美国政治外交杂志《国家利益》发文也主张台湾要发挥民主制度优势，争取国际社会支持。

在防务方面，中国问题专家科尔（J. Michael Cole）在他的文章中说，台湾遏制中国解放军进攻的最有效办法，就是减少北京对美国介入的怀疑。曾经在加拿大情报机构作分析员的科尔建议说，面对中国大陆强大的军力优势，台湾军队除了在火力装备方面的努力，还要侧重非对称对抗手段加大解放军伤亡，增加威慑。

科尔强调台湾加倍政治努力对抗中国大陆的政治攻势的重要性。他认为，中国的政治攻势已经成功地破坏了台湾军方的士气，令许多国家认为台湾是个不可靠的安全盟友，甚至认为两岸统一不可避免。

他认为台外要更积极地展开政治攻势，要让北京相信，美国，可能加上日本，在解放军试图进攻台湾的时候不会袖手旁观，美日会迅速采取行动。对于台海两岸爆发战事，美国是否会介入的问题，台湾要努力让北京确信，这不是个需要猜测的问题。

自朝鲜战争后，战略模糊以至是华盛顿在台湾海峡政策的一个主要部分。科尔认为，美国应该放弃这种模糊政策，而要大张旗鼓地宣示"红线"，让对手明白，越过红线就会引发美军的迅速反应。北京相信美国，或加上日本介入台海的程度越高，解放军入侵的可能性就越低。