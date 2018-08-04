虚惊一场：已找到疑在美国遭“绑架”的中国女孩

图片版权 Virginia State Police Image caption 12岁的中国女孩马金晶（音译）本周四（8月2日）从美国华盛顿机场消失。

美国警方找到此前在华盛顿里根机场“失踪”的中国女孩马金晶（音译）。马金晶此前据报从团队旅游中失踪。

本周四（8月2日）早上马金晶从华盛顿机场消失后警方发布安伯警报（美国儿童安全警报系统）：“一名来自中国的12岁女孩马金晶在华盛顿里根机场遭人诱拐”，处境 “极度危险”，并且不知她在美国是否有任何家属。

马金晶于美国时间本周五（8月3日）在纽约皇后区被找到。警方说马金晶被发现时“安全且有父母监护”。

据美国福克斯新闻网8月2日报道，安伯警报称，涉事的12岁中国女孩马金晶参加了一个旅游团，从中国来美国旅游。本来预定当日离境，旅行团队在机场登机前发现其失踪。一时间，这名失踪的中国少年成为美国媒体关注的焦点。

监控录像显示她与一名身份不明的亚洲女性一同离开机场。警方称，她从领队处领取护照并换上新衣服后离开了航站楼。

华盛顿机场管理局警察局局长大卫·赫克勒（David Huchler）周五早上告诉记者：“她说需要用洗手间，便与旅行团分开”，并补充说，她随后上了一辆纽约牌照的车。

图片版权 Anna Demichik Image caption 金晶与父母在一起。照片摄于他们美国律师的办公室内。

这位负责人说，旅行团的一名目击者称，几天前，在纽约世界贸易中心的观光旅游中，一名妇女试图接近马金晶。

目击者报告说，看到一名女子 （可能是在机场看到的同一名女子）给马金晶递送食物。

联邦调查局和移民与海关执法局（ICE）一直在协助找人，美国国务院正试图联系这个女孩在中国的家人。

在后来的一份声明中，赫克勒说：“我们高兴看到金晶和家人平安无恙在一起。”

“我们的目标是找到她并确保她安全无恙，我们做到了。”

中国环球网报道，马金晶目前持旅游签证和父母同住，而其父母于两年前来到美国，目前在纽约合法居留。