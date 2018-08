“香港之光”卢凯彤离世：32岁歌手的跌宕人生

图片版权 CNA

“将郁燥滋味纹上右臂,不盖掩我传奇;不只有焦虑还有乐器,跟我走赴远地;重生,童年若不欣喜 ,何妨自今天起;人生,人人或自三张起,不必太悲;挥挥手告别这字头,今天起快乐我自求,不想将畏惧当最知心朋友……”这首《廿九岁的遗书》,是卢凯彤躁郁症病情好转后的一首歌。

年仅32岁的卢凯彤,8月5日上午,在跑马地从20几层高楼坠下,伤重身亡。香港警方表示,案件无可疑,列作自杀案,现场没有遗书。这则自杀消息震惊香港乐坛,各界纷纷悼念这位年轻的音乐奇才。

卢凯彤15岁时与林二汶合组at17出道,两人不卖外表、只卖音乐,以电子民谣闯出了自己的天地,把非主流音乐带入主流,以女性弹吉他、不硬销女性美等,打破了外界对女歌手固有的性格定型框架。

其后,卢凯彤以个人发展,喜欢把社会议题带进音乐,其独有的电子民谣搭配摇滚风格,深植香港、台湾乐迷的脑海里,由于在台湾发展顺利,她同时获得“香港之光”的美誉。

她不怕大陆封杀,表达自己对香港民主运动的支持,又试过在台湾金曲奖高调“出柜”,宣布已在加拿大与台湾女伴结婚,成为首位宣布结婚的女同志华语歌手。

然而,她几年前证实患上躁郁症,一度消失于幕前,病情好转时,她成为了情绪精神健康议题的倡议者,不怕以自身的经历,鼓励外界深入了解情绪病。

at17的传奇

“若要错失永不能守,得到也不代表长久;假使快乐有尽头,痛苦也未会不朽。寂寞半点假如不能承受,这生命注定过得不易;笑与泪,亦有时候。”一首《The best is yet to come》是不少香港乐迷对女子歌唱组合at17最早的记忆之一。

卢凯彤1986年生于加拿大多伦多,4岁时回到香港读书,2001年加入黄耀明领军的"人山人海"制作公司麾下,与林二汶成立组合at17。组合名字的意思是,当时卢凯彤15岁,林二汶19岁,平均一下就是17岁。

卢凯彤事实上可以不走音乐之路,她在公开考试的成绩出众,升学绰绰有余,但她热爱音乐,为了音乐事业而毅然弃学。

at17出道之时,正是香港流行少男少女偶像组合的时期,较她们早出道一年的有Twins,同期还有Shine、Cookies等,这些组合有强劲的团队做包装,以载歌热舞、年轻活泼形象,主打主流年轻人市场。

图片版权 AT17/FACEBOOK Image caption at17 在2017年再度合体,并再次共同获奖。

在面对激烈竞争、又没有庞大宣传下,at17首张专辑卖出三万多张,算是不错的成绩,其后的专辑亦屡获殊荣。

at17以“自己音乐自己演奏”闻名,无论在唱片录制还是现场演出,卢凯彤几乎包办所有吉他演奏。她和林二汶在台上表演,大多没有华丽的舞台效果,两人穿着简单、拿着吉他,是她们表演的标记。

在她们出现之前,事实上香港甚少主流少女组合,会自行创作又自弹自唱,有评论认为,香港原本将吉他视为“男性的乐器”,在主流中甚少出现女性弹奏吉他的画面,过往有一些香港女歌手,例如卢巧音、何韵诗也会以吉他自弹自唱,但均不是这些女歌手专属的乐器。但at17中的卢凯彤弹奏木吉他或电子吉他,补充了女性也可以弹奏吉他的画面。

当年,一些歌手或乐队上台要“咪咀”,即是现场播放录制版音乐,表演者用口形装作唱歌,然而at17甚少这样做,她们现场演奏水准获得观众和传媒认同。

卢凯彤小时候便受父亲影响,开始学习吉他,“就算身边的人不支持,当你拿着它去弹出自己喜爱的曲目时,那种快乐我相信在其他地方是找不到的。只要你找到自己喜欢的事便坚持去做吧!”

她们与传统的偶像女歌手不一样,从不以女性美的面目示人,不会穿性感衣服,通常是穿着T-shirt牛仔裤,林二汶的体型常常被热议,at17接受访问时甚少谈及恋爱、消费、服装化妆的议题,而是专心讨论音乐,在香港娱乐生态中很罕见。

但正因为这种不愿随波逐流,令她们甚少接到广告代言。而她们也见证了香港唱片业的末落,两人的音乐虽然赢尽口碑,但却无法继续走下去。

独闯台湾

2010年,组合宣布暂时分开发展,卢凯彤先后为陈奕迅、容祖儿、郑秀文等歌手担任御用吉他手,期间也积极筹备自己的个人专辑。

离开了at17后,她的音乐尽显自己的风格,也加强了自己在音乐上的自主性。

“她的吉他功力毋庸置疑,但她不需用复杂难懂的技巧去展示实力,反而一句Hook Line,简单抢耳的一段Riff就能留住你的耳朵,《荒芜中起舞》、《Summer Of Love》、《嚣张》、《还不够远》等等作品就最佳例子。还未开口唱,她的吉他已经告诉大家‘我是卢凯彤’,如她的签名一样,独一无二。”《香港01》刊登的一篇乐评这样写到。

后来,卢凯彤独自前往台湾发展,转战国语音乐市场。起初,她在街头、酒吧、小吃店门口自弹自唱,后来发行的国语唱片,亦得到了肯定,2013年首次入围台湾金曲奖。

她的曲风转趋更强烈的摇滚味道,也加强了编曲的效果,有时候,她的录音过程全是她一人包办,由主音、和音、吉他、敲打琴箱等等——这并非一般歌手会使用的方法。

而虽然再没有林二汶在旁,台上只有她一个人拿着吉他,但这无阻她带领观众享受现场音乐。卢凯彤在台湾名气愈来愈大之际,有香港媒体形容她是“香港之光”。

躁郁症困扰

然而,2013年,卢凯彤筹备举行个人大型演唱会,压力过大一度有寻死念头。

卢凯彤家族里有情绪病史,17岁时就曾经历过轻度抑郁症。这场音乐会给她带来了情绪的彻底大爆发,严重时还出现幻听、手抖的症状,还有踢墙等自残行为。

在好友规劝下,卢凯彤停下工作,寻医治疗,并于2014年确诊患上躁郁症及人群恐惧症。经过一年的心理咨询和药物治疗,卢凯彤逐渐走出躁郁症阴霾。

她再次投入乐坛,并不害怕在接受访问时,坦承自己的情绪病经历,并以自身经历鼓励受情绪困扰的人,要勇敢面对,又会提醒这些病人身边的家人朋友,要耐心聆听情緖病人说的话。

她说,自己做过最勇敢的一件事就是战胜躁郁症。治疗躁郁症期间,卢凯彤还通过绘画抒发情绪,作画超过100幅,她为这些作品举办首个个人画展《Pillow Talk》,画作义卖后捐给慈善机构。

“我觉得我和世界和好了,我想通了,一切源自爱,爱包含了痛苦在其中,爱是何其伟大,让它不仅有拥抱和光明,也有痛苦和受难,但我们不能够只看黑暗和谎言,然后骂世界没有爱。我现在尽量拥抱所有东西,”她接受端传媒访问时说。

在2015年11月的一场音乐会上,她在观众前,跪在一面大镜子前,亲手为自己剃光头,寓意重生。

同志平权

重返乐坛的卢凯彤凭借歌曲《还不够远》,在2017年夺下第28届台湾金曲奖最佳编曲人。上台领奖的时候,她大胆出柜,公开表示自己已与台湾女摄影师结婚。

卢凯彤在台上说,“有一个人,我今天一定要感谢。没有她,我不会在七年前写第一首国语歌。没有她,我根本不会想要来台湾发展。我要感谢我太太,我跟我太太去年在国外结婚。谢谢她,让我的生命变得更完整,我知道这个世界不完美,我的音乐不完美,我的人不完美,但有了你,谁还需要完美。”

卢凯彤因此成为华语乐坛第一位宣布结婚的女同性恋者歌手,以及争取LGBT权益和支持婚姻平权的代表人物。

卢凯彤曾坦言在公开出柜后受到攻击,甚至被人用描述下体的字眼侮辱。然而她却说:“我告诉自己不要被这些评论刺激,我觉得他们是不了解,没受过教育,他们不知道同性恋、性倾向有些是天生的......其实我们没有两样,我没有比你不像人,没有比你低等,我除了是同志以外,我还是个音乐人,我还是一个对社会有贡献的人,我还有很多样貌,不会因为是同志比你低等!”

两人相爱8年,期间曾因距离和性格问题分分合合,最终爱情长跑修成正果,于2016年在加拿大注册结婚。今年5月,卢凯彤还曾为庆祝结婚两周年在社交网站高调秀恩爱,晒出与太太两手相叠的甜蜜照片,写道:“我们只是两个凡人谱出平凡的爱情故事”

台湾。此后卢凯彤曾表示,想2019年在台湾重新登记,届时便可以拿到台湾身份证。谁料这竟然成为她的未了遗愿。

社会议题

卢凯彤生前一直关心社会议题,2014年雨伞运动期间,她支持参加运动的人士,香港音乐界创作的《撑起雨伞》,她也有份演唱,她又试过戴黄丝带演出。

2015年在广东东莞市举办的南方草莓音乐节,卢凯彤本来在演出名单上,但是被亲中人士指责她为“港独分子”,令她被剔除出演名单。

面对封杀,卢凯彤认为事件荒谬,认为这是言论自由,“今天,这信念也不会被动摇,愿大家都能聆听自己的心,走出自己的一片天。”

香港许多民主派人士也发文悼念卢凯彤,其中前香港立法会议员罗冠聪在社交网络发文悼念卢凯彤,"我知道,你很关注这片土地的人和事,并会用自己的力量尝试改变,往好的方向。不单成为楷模,不只停留在'勇敢'的安全区,还会踏前一步,作不断被挑战的准备。"

卢凯彤通过歌曲展现了许多社会议题。她2016年发布的专辑《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》,直截了当地交代了她对世界的看法,专辑内的歌曲由核电、污染、讲到城市人抽离、青少年自杀、同性婚姻、抑郁症等等,让她的音乐再次提升了一个层次。

例如在《卖空气的人》里,卢凯彤用4分10秒去抗议现代被污染的空气和利欲熏心的发展商。她说,“房地产土地越来越贵,年轻人想要自立越来越困难,毕业后即使找到工作也养不起自己,连清水的价钱都越来越高,我开始回想到这些地球资源不就是我们应该共同拥有的吗?”

歌曲《无核》同样关心环保议题,核能可以为人类带来强大的能量,但也同样可以摧毁这个世界。卢凯彤唱道,“一定是我们对生命的无奈,毁灭了自己的光过后,繁华殆尽,橘子长得不像橘子,无核又无害。我目不暇接,却怎么还是感慨?”

这张专辑是她自掏腰包斥资录成的,自己负责发行、销售、以及其他一切活动。

“我不要求好红,不要求去红馆,不要求赚很多钱,最希望的可能是写出反映自己内心的歌词,或者画一幅令我心碎的画作,但不一定给人看,你明白吧?”她说。

珍惜生命, 自杀不能解决问题,生命一定可以找到出路。若须咨商或相关协助:

台湾:生命线专线1995或张老师服务专线1980

香港:撒玛利亚防止自杀会2389—2222

中国:防自杀热线400—161—9995