“香港之光”卢凯彤离世：32岁歌手的跌宕人生

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“将郁燥滋味纹上右臂，不盖掩我传奇；不只有焦虑还有乐器，跟我走赴远地；重生，童年若不欣喜 ，何妨自今天起；人生，人人或自三张起，不必太悲；挥挥手告别这字头，今天起快乐我自求，不想将畏惧当最知心朋友……”这首《廿九岁的遗书》，是卢凯彤躁郁症病情好转后的一首歌。

年仅32岁的卢凯彤，8月5日上午，在跑马地从20几层高楼坠下，伤重身亡。香港警方表示，案件无可疑，列作自杀案，现场没有遗书。这则自杀消息震惊香港乐坛，各界纷纷悼念这位年轻的音乐奇才。

卢凯彤15岁时与林二汶合组at17出道，两人不卖外表、只卖音乐，以电子民谣闯出了自己的天地，把非主流音乐带入主流，以女性弹吉他、不硬销女性美等，打破了外界对女歌手固有的性格定型框架。

其后，卢凯彤以个人发展，喜欢把社会议题带进音乐，其独有的电子民谣搭配摇滚风格，深植香港、台湾乐迷的脑海里，由于在台湾发展顺利，她同时获得“香港之光”的美誉。

她不怕大陆封杀，表达自己对香港民主运动的支持，又试过在台湾金曲奖高调“出柜”，宣布已在加拿大与台湾女伴结婚，成为首位宣布结婚的女同志华语歌手。

然而，她几年前证实患上躁郁症，一度消失于幕前，病情好转时，她成为了情绪精神健康议题的倡议者，不怕以自身的经历，鼓励外界深入了解情绪病。

at17的传奇

“若要错失永不能守，得到也不代表长久；假使快乐有尽头，痛苦也未会不朽。寂寞半点假如不能承受，这生命注定过得不易；笑与泪，亦有时候。”一首《The best is yet to come》是不少香港乐迷对女子歌唱组合at17最早的记忆之一。

卢凯彤1986年生于加拿大多伦多，4岁时回到香港读书，2001年加入黄耀明领军的"人山人海"制作公司麾下，与林二汶成立组合at17。组合名字的意思是，当时卢凯彤15岁，林二汶19岁，平均一下就是17岁。

卢凯彤事实上可以不走音乐之路，她在公开考试的成绩出众，升学绰绰有余，但她热爱音乐，为了音乐事业而毅然弃学。

at17出道之时，正是香港流行少男少女偶像组合的时期，较她们早出道一年的有Twins，同期还有Shine、Cookies等，这些组合有强劲的团队做包装，以载歌热舞、年轻活泼形象，主打主流年轻人市场。

图片版权 AT17/FACEBOOK Image caption at17 在2017年再度合体，并再次共同获奖。

在面对激烈竞争、又没有庞大宣传下，at17首张专辑卖出三万多张，算是不错的成绩，其后的专辑亦屡获殊荣。

at17以“自己音乐自己演奏”闻名，无论在唱片录制还是现场演出，卢凯彤几乎包办所有吉他演奏。她和林二汶在台上表演，大多没有华丽的舞台效果，两人穿着简单、拿着吉他，是她们表演的标记。

在她们出现之前，事实上香港甚少主流少女组合，会自行创作又自弹自唱，有评论认为，香港原本将吉他视为“男性的乐器”，在主流中甚少出现女性弹奏吉他的画面，过往有一些香港女歌手，例如卢巧音、何韵诗也会以吉他自弹自唱，但均不是这些女歌手专属的乐器。但at17中的卢凯彤弹奏木吉他或电子吉他，补充了女性也可以弹奏吉他的画面。

当年，一些歌手或乐队上台要“咪咀”，即是现场播放录制版音乐，表演者用口形装作唱歌，然而at17甚少这样做，她们现场演奏水准获得观众和传媒认同。

卢凯彤小时候便受父亲影响，开始学习吉他，“就算身边的人不支持，当你拿着它去弹出自己喜爱的曲目时，那种快乐我相信在其他地方是找不到的。只要你找到自己喜欢的事便坚持去做吧！”

她们与传统的偶像女歌手不一样，从不以女性美的面目示人，不会穿性感衣服，通常是穿着T-shirt牛仔裤，林二汶的体型常常被热议，at17接受访问时甚少谈及恋爱、消费、服装化妆的议题，而是专心讨论音乐，在香港娱乐生态中很罕见。

但正因为这种不愿随波逐流，令她们甚少接到广告代言。而她们也见证了香港唱片业的末落，两人的音乐虽然赢尽口碑，但却无法继续走下去。

独闯台湾

2010年，组合宣布暂时分开发展，卢凯彤先后为陈奕迅、容祖儿、郑秀文等歌手担任御用吉他手，期间也积极筹备自己的个人专辑。

离开了at17后，她的音乐尽显自己的风格，也加强了自己在音乐上的自主性。

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“她的吉他功力毋庸置疑，但她不需用复杂难懂的技巧去展示实力，反而一句Hook Line，简单抢耳的一段Riff就能留住你的耳朵，《荒芜中起舞》、《Summer Of Love》、《嚣张》、《还不够远》等等作品就最佳例子。还未开口唱，她的吉他已经告诉大家‘我是卢凯彤’，如她的签名一样，独一无二。”《香港01》刊登的一篇乐评这样写到。

后来，卢凯彤独自前往台湾发展，转战国语音乐市场。起初，她在街头、酒吧、小吃店门口自弹自唱，后来发行的国语唱片，亦得到了肯定，2013年首次入围台湾金曲奖。

她的曲风转趋更强烈的摇滚味道，也加强了编曲的效果，有时候，她的录音过程全是她一人包办，由主音、和音、吉他、敲打琴箱等等——这并非一般歌手会使用的方法。

而虽然再没有林二汶在旁，台上只有她一个人拿着吉他，但这无阻她带领观众享受现场音乐。卢凯彤在台湾名气愈来愈大之际，有香港媒体形容她是“香港之光”。

躁郁症困扰

然而，2013年，卢凯彤筹备举行个人大型演唱会，压力过大一度有寻死念头。

卢凯彤家族里有情绪病史，17岁时就曾经历过轻度抑郁症。这场音乐会给她带来了情绪的彻底大爆发，严重时还出现幻听、手抖的症状，还有踢墙等自残行为。

在好友规劝下，卢凯彤停下工作，寻医治疗，并于2014年确诊患上躁郁症及人群恐惧症。经过一年的心理咨询和药物治疗，卢凯彤逐渐走出躁郁症阴霾。

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她再次投入乐坛，并不害怕在接受访问时，坦承自己的情绪病经历，并以自身经历鼓励受情绪困扰的人，要勇敢面对，又会提醒这些病人身边的家人朋友，要耐心聆听情緖病人说的话。

她说，自己做过最勇敢的一件事就是战胜躁郁症。治疗躁郁症期间，卢凯彤还通过绘画抒发情绪，作画超过100幅，她为这些作品举办首个个人画展《Pillow Talk》，画作义卖后捐给慈善机构。

“我觉得我和世界和好了，我想通了，一切源自爱，爱包含了痛苦在其中，爱是何其伟大，让它不仅有拥抱和光明，也有痛苦和受难，但我们不能够只看黑暗和谎言，然后骂世界没有爱。我现在尽量拥抱所有东西，”她接受端传媒访问时说。

在2015年11月的一场音乐会上，她在观众前，跪在一面大镜子前，亲手为自己剃光头，寓意重生。

同志平权

重返乐坛的卢凯彤凭借歌曲《还不够远》，在2017年夺下第28届台湾金曲奖最佳编曲人。上台领奖的时候，她大胆出柜，公开表示自己已与台湾女摄影师结婚。

卢凯彤在台上说，“有一个人，我今天一定要感谢。没有她，我不会在七年前写第一首国语歌。没有她，我根本不会想要来台湾发展。我要感谢我太太，我跟我太太去年在国外结婚。谢谢她，让我的生命变得更完整，我知道这个世界不完美，我的音乐不完美，我的人不完美，但有了你，谁还需要完美。”

卢凯彤因此成为华语乐坛第一位宣布结婚的女同性恋者歌手，以及争取LGBT权益和支持婚姻平权的代表人物。

卢凯彤曾坦言在公开出柜后受到攻击，甚至被人用描述下体的字眼侮辱。然而她却说：“我告诉自己不要被这些评论刺激，我觉得他们是不了解，没受过教育，他们不知道同性恋、性倾向有些是天生的......其实我们没有两样，我没有比你不像人，没有比你低等，我除了是同志以外，我还是个音乐人，我还是一个对社会有贡献的人，我还有很多样貌，不会因为是同志比你低等！”

两人相爱8年，期间曾因距离和性格问题分分合合，最终爱情长跑修成正果，于2016年在加拿大注册结婚。今年5月，卢凯彤还曾为庆祝结婚两周年在社交网站高调秀恩爱，晒出与太太两手相叠的甜蜜照片，写道：“我们只是两个凡人谱出平凡的爱情故事”

台湾。此后卢凯彤曾表示，想2019年在台湾重新登记，届时便可以拿到台湾身份证。谁料这竟然成为她的未了遗愿。

社会议题

卢凯彤生前一直关心社会议题，2014年雨伞运动期间，她支持参加运动的人士，香港音乐界创作的《撑起雨伞》，她也有份演唱，她又试过戴黄丝带演出。

2015年在广东东莞市举办的南方草莓音乐节，卢凯彤本来在演出名单上，但是被亲中人士指责她为“港独分子”，令她被剔除出演名单。

面对封杀，卢凯彤认为事件荒谬，认为这是言论自由，“今天，这信念也不会被动摇，愿大家都能聆听自己的心，走出自己的一片天。”

香港许多民主派人士也发文悼念卢凯彤，其中前香港立法会议员罗冠聪在社交网络发文悼念卢凯彤，"我知道，你很关注这片土地的人和事，并会用自己的力量尝试改变，往好的方向。不单成为楷模，不只停留在'勇敢'的安全区，还会踏前一步，作不断被挑战的准备。"

卢凯彤通过歌曲展现了许多社会议题。她2016年发布的专辑《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》，直截了当地交代了她对世界的看法，专辑内的歌曲由核电、污染、讲到城市人抽离、青少年自杀、同性婚姻、抑郁症等等，让她的音乐再次提升了一个层次。

例如在《卖空气的人》里，卢凯彤用4分10秒去抗议现代被污染的空气和利欲熏心的发展商。她说，“房地产土地越来越贵，年轻人想要自立越来越困难，毕业后即使找到工作也养不起自己，连清水的价钱都越来越高，我开始回想到这些地球资源不就是我们应该共同拥有的吗？”

歌曲《无核》同样关心环保议题，核能可以为人类带来强大的能量，但也同样可以摧毁这个世界。卢凯彤唱道，“一定是我们对生命的无奈，毁灭了自己的光过后，繁华殆尽，橘子长得不像橘子，无核又无害。我目不暇接，却怎么还是感慨？”

这张专辑是她自掏腰包斥资录成的，自己负责发行、销售、以及其他一切活动。

“我不要求好红，不要求去红馆，不要求赚很多钱，最希望的可能是写出反映自己内心的歌词，或者画一幅令我心碎的画作，但不一定给人看，你明白吧？”她说。

珍惜生命， 自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须咨商或相关协助：

台湾：生命线专线1995或张老师服务专线1980

香港：撒玛利亚防止自杀会2389—2222

中国：防自杀热线400—161—9995