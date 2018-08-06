英伦热议：维尼熊电影吃了中国闭门羹

图片版权 AFP Image caption 迪斯尼最新推出的真人动画相结合的影片《挚友维尼》大部分演员来自英国。

一部迪斯尼翻新制作的暑期大片《挚友维尼》（Christopher Robin），未能进入中国市场，成为英美媒体关注的新闻。

英国《每日电讯报》说，此片在中国被禁，“对维尼小熊的战争还在进行中”。

美国《时代》周刊问：《挚友维尼》不准进入世界第二大电影市场。维尼小熊在中国不受欢迎吗？

《伦敦旗帜晚报》报道称，小熊维尼在中国被视为“抵抗的象征”。

《挚友维尼》究竟为什么不能在中国上映，中国官方和迪斯尼公司都还没有做出解释。最早透露这一消息的美国媒体曾分析认为，这或许与中国进口外国电影的限额有关。

然而，小熊维尼最近几年在中国频频成为禁忌敏感词，却是不用解释的事实。

图片版权 AFP/Weibo Image caption 2013年6月，中国国家主席习近平访问美国，与时任美国总统奥巴马会面的照片被网民首次联想到维尼熊。

政治禁忌

最近几年，小熊维尼多次成为中国网管部门的封杀对象。有报道称，小熊维尼只是因为貌似中国最高领导人习近平，才使得“维尼熊”成为中国网络的禁用语。

早在2013年6月，中国国家主席习近平访问美国，与时任总统奥巴马会面。

两位领导人并肩而行的照片，曾激发网友创意，将习奥形象与迪斯尼动画片中的角色“小熊维尼”与“跳跳虎”相提并论。

不过，这种在外界看来毫无恶意的搞笑趣意之作却被中国网管删除。

图片版权 Empics Image caption 2015年9月，中国纪念抗日战争胜利70周年，习近平乘坐红旗牌汽车检阅部队

尽管如此，维尼熊仍然经常成为中国网络上的热门形象。

2014年11月10日，中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三在北京APEC峰会上握手的照片被网友联想到维尼熊。

2015年9月，中国大规模纪念抗日战争胜利70周年，习近平乘坐红旗牌汽车检阅部队，也被网友与维尼熊对比。

图片版权 Weibo/AFP Image caption 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三在北京APEC峰会上握手

憨厚小熊

小熊维尼的形象虽然因为美国迪斯尼动画片而广为人们所知，但最早设计这个角色的是一位英国作家艾伦·亚历山大·米恩（Alan Alexander Milne）。

小熊维尼首次出现在米恩的《泰迪熊》诗中，于1924年2月发表在英国杂志《Punch》上。

1925年，小熊维尼首次出现在《伦敦旗帜晚报》刊登的一个故事中。

1926年，小熊维尼故事集首次出版，但其中并没有好朋友跳跳虎。跳跳虎这一角色，在1928年出版的续集《小熊维尼的房子》中才出现。

在卡通艺术世界中的维尼是一头可爱的小熊，最在乎他的朋友以及朋友们的幸福和感受。有维尼做朋友应该是世界上最幸福的事情。

本次迪斯尼制作的《挚友维尼》电影公映之前，中国当局还曾封杀英国著名脱口秀主持人约翰·奥利佛（John Oliver）主持的节目。他在节目中提到，中国的审查部门删除所有涉及对比习近平和维尼熊的网络留言。