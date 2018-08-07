金门福建两地通水：赋予台海政局的三个对比

图片版权 Getty Images Image caption 台湾金门离岛小岛——狮屿。岛上插有中华民国青天白日旗，对面高楼大厦是福建厦门市（2018年4月20日资料照片）。

位于中国福建省沿岸的金门岛，动工近三年与福建晋江间的通水工程，在5日正式启用。往后晋江每天将供水给金门1.5万吨、未来十年预计升高到每天3.4万吨，契约核定为30年。

在近来两岸的冷互动下，金门与晋江两地通水，可以说是两岸难得的喜事。然而，在这样的喜事下，依旧可以看到两岸双方对此事件的态度对比有所不同。

陆热台冷

首先是两岸的态度对比，中国官方特地指派国台办主任刘结一到晋江当地出席开幕仪式，并在致词时对"台湾同胞"温情喊话，称通水是为了台湾同胞福利。

话锋一转，刘结一也暗批台湾执政的民进党有"阴暗政治目的"，必将自食恶果。该新闻也在央视新闻、东方卫视与凤凰卫视等，以头条大幅报导。

图片版权 Xinhua Image caption 福建向金门供水工程通水现场会8月5日在福建晋江举行，工程实现正式通水。

而台湾当局则是受到近日中方施压取消台中市“2019东亚青年运动会”主办权，以及中方强迫国际航空公司把台湾称做"中国台湾"等事件影响，选择延后不高调举办通水典礼，但是原定的通水时程不变。让中方运用通水仪式，达到宣传两岸"血浓于水"的目的。

金门岛在过去，即有水资源不足与超抽地下水的问题。2015年，当时执政的国民党与共产党签署供水契约，但2016年台湾换民进党执政后，中方态度转趋强硬，让台湾在很多国际场合上被打压，最后选择低调处理通水仪式，明显看出两岸对此事件的不同调。

图片版权 Getty Images Image caption 刘结一到晋江当地出席开幕仪式，并在致词时对"台湾同胞"温情喊话，称通水是为了台湾同胞福利（资料照片）。

统派本营

其次的对比在于，金门岛有其特殊的地理与政治环境，造就与台湾中央的看法不同。追溯历史，原先在1949年的国共内战，国民党军队仓皇逃来台湾时，尚有许多中国南边沿岸小岛是国民党掌控，金门岛即是其中之一。

在中华人民共和国建立后，这些沿岸小岛也不断遭受共产党军队攻击陷落，唯一在共产党强攻下还能守住的，就是金门与马祖列屿，也让金马两地成为"中华民国还在大陆"的仅存的两个象征。

图片版权 Xinhua Image caption 这是福建向金门供水工程取水地——福建晋江龙湖。

金马两地在过去皆是国民党重兵防守所在，直到1992年解除战备任务，50多年下来，军民在当地拥有强烈连结。因此，金马对于国民党的支持度始终相当高，纵使现在民进党在台湾本岛与澎湖等拥有不错的政治版图，但是金马依旧是"久攻不下"。

拿这次通水典礼来说，原先台湾官方建议金门先暂缓典礼，但通水时程不变，但是金门县官方依旧选择在当地自办典礼，出席的县长陈福海也表示："不只通水，将来还要通电、通桥、达到新三通"呼应中方，让金门当地的热与台湾官方的冷态度，又出现不同对比。

战地一甲子

最后一个对比，则是金门从战地，变到陆客第一观光地的历程。过往金门给予两岸人士强烈的战地印象，其中最有名的，当属1958年威震台海的"八二三炮战"，当时共军在三个月内击发40多万炮弹于金门岛，卢沟桥抗日名将吉星文，即死于共产党手里。

随后两岸进入高度紧张的军事对峙时期，更有长达21年的"单打双不打"，每到单数日时，中共即会对金门发射宣传弹。

出身金门的台湾文化大学教授李仕德对BBC中文网回忆："我还记得看到飞弹在天空爆炸后，宣传单飞溅地模样，纸上都是什么欢迎起义来归的文字，共产党甚至还会附上亲子团圆的温馨照片，故意让那些外省士兵思念家乡"。

为了反制共产党，国民党也在金门前线大胆岛修筑"三民主义统一中国"的大标语。直到1992年后解除战地任务，金门也在2001年由总统陈水扁宣布"小三通"，自此金门吸引许多中国观光客前来"一睹战地风云"。

图片版权 Xinhua Image caption 福建向金门供水工程由晋江龙湖取水泵站、陆地输水管道和跨海输水管道三部分组成，线路总长约28公里。往后晋江每天将供水给金门1.5万吨、未来十年预计升高到每天3.4万吨，契约核定为30年。

李仕德说："现在陆客包船出海去看三民主义统一中国标语，居然成为热门行程"。甚至在2017年时，还出现三民主义统一中国看板褪色，被陆客投诉"应该要好好维护"的趣事。

对于金厦通水，李仕德也认为："通水确实有效缓解金门缺水的问题，只要两岸关系不恶化，通水对金门的民生、观光，甚至经济问题都是正向的"。在两岸僵化的此刻，金厦两地通水，意外让人看出金门60多年战地历史下，形成与台湾本岛三个不同面向的对比。