谷歌尚未返百度已叫阵 李彦宏谈PK秀底气

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自从2010年退出中国市场后，谷歌在尝试各种方式重返这块大陆。尤其近期媒体释放的信号，让中国大陆的互联网用户一阵期待和兴奋。但值得注意的是，谷歌回中国的消息一直未正式坐实，显得神神秘秘，虚虚实实。

本周伊始，多家中国媒体引用了一张中共喉舌《人民日报》官方推文欢迎谷歌回到中国大陆的截图。这篇推文用英文说，在遵守中国法律的前提下，谷歌重返中国大陆受到欢迎。这条推文还附上了人民日报Facebook页面上刊登的《中国互联网开放的稳定性前提》文章链接。BBC中文周三试图查证《人民日报》官方推特时，该推文已被删除。

中国搜索巨头百度CEO李彦宏本周也在微信朋友圈回应称：“如果谷歌决定回到中国，我们非常有信心再PK一次，再赢一次。”

李彦宏称：“这些年来，百度一直被认为是占了Google退出中国的便宜。我们无法证明一件没有发生的事情。事实上，谷歌是2000年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超Google。到2010年，谷歌在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过70%。如果现在Google回来，我们正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次。”

搜狗CEO王小川在新浪微博发表回应称：“多一份竞争多一份选择。可我并没得到Google返回中国的确切消息。”

几乎一周前，美国媒体《The Intercept》，《纽约时报》、《华尔街日报》、路透社、法新社等陆续报道谷歌计划在中国推出一种符合当地法规、可审查内容的搜寻器，过滤有关"人权、民主、宗教、和平示威"等中国政府限制的内容。

该消息传出后，百度在美国的股价急跌7.7%。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌搜寻器就算进入中国市场，也未知能否挑战中国搜寻器巨头百度。

目前，百度搜索的市场份额稳居中国市场第一。Statcounter 数据显示，2018年7月，百度中国市场份额为73.84%，神马、360搜索分别以15%、4.13%市场份额位列第二、第三。

谷歌重返中国市场路

2017年，谷歌前大中华区总裁李开复在接受彭博社采访时表示，谷歌重返中国市场很困难。如果不遵循（中国的）的法律和法规的话，谷歌的核心产品很难回归。但次要产品可做尝试。

谷歌在第一次进入中国市场时，也走遵循当地法律的路数。

李开复回忆说，从微软离开加盟谷歌后，他们（谷歌）决定要遵守中国的法律，这样使其市场份额从9%增长至24%。利润从零到百万，有一些做生意的空间。谷歌于2006年至2010年间在中国大陆提供搜寻器服务，也曾应中国政府要求，审查部分"敏感"内容，当时引来互联网用户、人权组织等抨击，认为谷歌协助中国政府侵犯人权。

2010年，谷歌发布声明，决定退出中国大陆市场，原因是"遭受中国黑客攻击"以及不想再跟从中国政府实施损害言论资讯自由的"网络审查"。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌2010年表示不愿协助中国审查时获得一些香港民众支持。（资料图片）

百度PK谷歌

谷歌未退出中国市场前，中国的互联网民间素有“内事问百度，外事问谷歌”的说法。但近年来，百度不断爆出丑闻，用户直言不讳呼吁谷歌回归。

2016年4月，患癌症大学生魏则西通过百度推广寻找治疗医院，但最终不幸去世后，他记录下的治疗过程让百度推广成为中国社会关注的焦点。百度也因此遭到中国政府部门的调查。

同年7月，百度涉嫌深夜推广赌博网站。中国《新京报》在持续两个月的观察中发现，夜间10点以后，多家赌博网站盗用其他公司营业资质后被标注"商业推广"字样上线，次日上午9点前全部下线。北京市网信办对其进行调查。

观察：魏则西之死 怪谁？

魏则西事件令百度受质疑，谷歌又如何？

图片版权 Google Image caption 关键词“雪白”在谷歌的显示结果。

图片版权 Baidu Image caption 关键词"雪白"在百度的显示结果。

今年三月，百度CEO李彦宏在中国高层发展论坛上表示，中国人多数情况下愿意用隐私换便利，获用户许可后可收集数据。该言论招致中国互联网用户诸多批评和不满。

在突发事件、政治事件或者社会事件发生后，百度的搜索结果一般是“根据相关法律法规，相关搜索结果不予显示。”用户无法获取所需信息。

观察人士认为，实行严厉审查的谷歌，在中国用户间未必有优势。

此前，李开复表示，谷歌、脸书、推特等这些美国企业之所以在中国没有成功的机会，是因为远远不能满足用户的需求。

中国的互联网用户用同一关键词"雪白"在百度和谷歌同时搜索。显示的结果意味深长。