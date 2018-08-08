BBC中国博客：十年之后，北京奥运梦想是否已成真

麦迪文（Stephen McDonell） BBC驻北京记者
  • 2018年 8月 8日
Fireworks light up the sky as paramilitary policemen stand guard outside the National Stadium during the Opening Ceremony for the Beijing 2008 Olympic Games 图片版权 Getty Images
Image caption 奥运会主场馆鸟巢是北京最著名的建筑之一。

10年前的这一周，北京奥运会通过电视屏幕传播到全球。

在中国国内对这场奥运会铺天盖地的宣传中，中国人准备迎接的不仅仅是一场体育盛会，更是“中央王国”瞄准宇宙中心的回归。

至少在当时感觉如此。

在筹备奥运的几年间，这个国家有一种气势，好像没有什么是这里无法实现的。中国经济蓬勃发力，媒体开始挖掘调查报导，成千上万的穷人终于有能力购买电子产品，酒吧和餐厅里24小时弥漫着享乐主义的诱惑。

“每天晚上都有派对，我感觉是这样的，”45岁的建筑师董灏笑着说。

“整个城市，全国上下，不仅变得好玩了，很多事情也变得有可能了。一切都变得更包容、更自由。”

董灏是北京人，曾在纽约读书。2005年以前，你可能觉得像他这样的人会在海外工作，但受奥运会前的潜力吸引，他选择回国。
Image caption 董灏称，2008年的北京比之前任何时候都“更自由”。

毕竟他是一个建筑师，而北京则有一阵建筑热潮。伴随奥运会一步步临近，各种大型建筑正以惊人的速度、让人赞叹的建筑物一座座拔地而起。

北京首都机场、北京南站、国家大剧院、水立方、当然还有奥运会主场馆鸟巢……起起起！

“所有人都想要刺激的东西，有时候甚至可能是没有道理的刺激，”董灏说。

“有可能不实用，有可能不必要，但这都没关系，我们要有！”

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Image caption 央视大楼有两座角度奇特的塔状建筑连接而成。

董灏表示，一部分由奥运前的狂热带来的独特机遇可能已经湮灭，但现在人们会对过程给予更多关注。

“现在的市场和客户更加成熟。”

董灏补充道，自从见过中央电视台（CCTV）的建筑后，中国人已经很难对其他设计赞叹不已了。

当时在央视大楼施工现场，两座巨型塔不断变高，在高空中以看似不可能的方式对接，我还记得它们最初是由一张巨大的网拼接在一起的。沿着那张网，你可以看到有中国工人在高空中从一端爬到另一端。

这场景看上去很可怕。

在北京建筑奇迹加速的同时，关于施工事故没有确切统计数据，不过这些建筑肯定为曾经贫穷的农民们提供了大量工作机会。

盖房子和拆房子

在当时的北京，有许许多多工人住在工地的宿舍，由于这个群体太过庞大，没人知道到底有多少人曾经住在这种地方。

去年北京市政府开展了一次针对"低端人口"的拆除运动。穷人居住的郊区被夷为平地，他们工作的许多小企业也都消失了。

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Image caption 在北京清理低端人口的大行动中，一夜之间，相关街道几乎被夷为平地。

但也有一些住在北京市区外的劳动者仍在坚守。

为了过上更好的生活，孙景苏在奥运会前从河南来到北京。他现在仍在北京，在鸟巢旁边铺水泥。

“现在活儿没有以前多了，”他说。“以前盖楼房的活儿多，现在都是小活儿，基本上楼房已经饱和了。”

“我不知道，”当我问他个人的未来打算时，他这么回答。

“未来肯定是向农村发展。”
Image caption 孙景苏每天收入超过200元人民币。

除了找工作，体力劳动者目前面临的一个主要问题还有经济承担能力。

孙景苏自豪地告诉我，他每天收入超过200元人民币。这比同类工作的平均工资要高，但同时，在北京有的人一顿午餐就能花掉这些钱。

沿着同一条路多走几步，可以看到魏旭方正在卖水果。

她来自山西，15岁那年她在家收看了奥运会。魏旭方认为，现在的中国人对未来跟10年前一样乐观。

她说，你只需要看看这座城市的街景，就可以欣赏到奥运遗产。“北京是环境很好、特别干净的一座城市，总是有人打扫。”

不仅仅是体育

人们原本期待，奥运会可以让中国老百姓更加健康、更有活力。电视上播放着大量健身节目，大众被鼓励积极参加更多体育活动。

但有人说，这并没有带来预期的结果。

“不能说奥运会给孩子们参与体育有巨大影响，”青少年足球教练姚立伟说，“世界杯的影响更大。”

这位前足球运动员还认为，奥运会之后，中国整体的体育表现并未得到改善。

然而，北京奥运会不仅仅事关体育。

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Image caption 北京奥运会期间，示威在理论上是允许的，但实践中并没有实际意义。

1989年天安门广场流血冲突后，北京曾经尝试申办奥运会，但没有成功。为了确保得到这个机会，北京必须做出一些保证。

有官员表示，他们将在奥运期间允许划出特定的示威地点。但在实践中，中国共产党没有遵守这个承诺。

尽管有所谓的“示威专区”，但需要提前申请，得到许可后方能使用。这种规定使得这些专区永远不可能起到实际性作用。

奥运会期间，针对外国媒体的规定也有变化，记者们可以自由前往其他地区，不需经过地方党员干部允许。

中国媒体仍受国家管控，但开始可以做更多真正的报导。比如，有一家电视台记者卧底采访，揭露了一个廉价使用童工的砖窑，其中许多人是被绑架的。

然而前记者陈婉雯表示，这远远不能被称作黄金时代。

“尽管当局在2008年奥运会前夕放宽了对媒体的规定，但对国内媒体的控制仍然很严，”她说。

这位前香港记者表示，现在情况之所以看上去更加糟糕，是因为中国政府在审查方面更得心应手了。

陈婉雯说，在2008年，当局的手段“没有那么复杂，有一些漏洞可以钻”，“现在的控制更加严格，效率更高，我们可以看到在各个层面都有技术推动监控系统发展。”

“有人在监视你”

相比起十年前更自由的那段时期，曾经活跃的艺术圈也受到了审查的打击。

“就像当时许多中国人一样，我希望中国人可以有更好的机会了解世界，有更多的言论自由，”艺术家郭健说。

在澳大利亚生活多年后，满怀对奥运前对祖国的憧憬，他回到中国。

“我认为我们将逐步走向法治社会，我们将再次看到政治改革，中国将拥抱世界。”

但在事业蓬勃发展的同时，郭健也看到了自由的消失。

“网络自由度比较低，有人在监视你，”他说。

“我被告知不要做任何过于挑衅的展览，不要跟媒体，尤其是西方媒体说话。”
Image caption 郭健在2014年被中国当局驱逐出境。

郭健持有澳大利亚护照，他一度想要放弃这个身份，以降低当局不满，平衡自己的艺术表达。

但当他计划用腐烂的肉覆盖天安门广场的立体模型，很明显是在映射1989年的镇压行动时，中国官员觉得他已经过线了。

2014年，郭健被驱逐出境。

“我希望中国能有更好的未来，”他说。“从政府层面来讲，我对现在和未来都不太乐观。”

“然而中国人正在觉醒。人们意识到了，他们给我们灌输的所有梦想都是废话。”

“北京变美了”

有人权组织表示：中国有许多律师被关押；在新疆西部，有大量新建的“劳改”营地，这是中国打压维吾尔族穆斯林行动的一部分；官方的人脸识别监控技术呈爆炸式发展……这个清单还有很多很多。

然而对绝大多数中国人来说，这些对他们没有任何触动。

鸟巢内，80岁的聪瑞英满脸笑容。她和家人一起，从江苏来到了首都。

这些天，一场夜间灯光秀在鸟巢上演，让人重温奥运时的音乐，让奥运时的感觉重现。对于每天涌入北京的成千上万中国游客来说，奥运场馆区是必游景点。
Image caption 鸟巢灯光秀。

2008年时，聪瑞英没有机会来到这里，现在终于来了，她十分兴奋。

“很好看，”各色灯光汇聚之下，她说。

我问道，她是怎么看北京的。

“变美了，好多了。”

她更喜欢今天的中国还是2008年的中国？她微笑着，有点笑出声，看着我，好像我问出这种问题有点无厘头。

“比以前好是肯定了，”她说。

BBC中国博客为您带来BBC驻华记者与中国事务记者的观察。 点击这里阅读英文原文。

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