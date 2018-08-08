用中国长城搞民宿 保护文物还是炒作噱头

图片版权 airbnb.com Image caption 中国长城不单是旅游景点，在Airbnb眼中还成了酒店。

爱彼迎（Airbnb）早前邀请广大网友参加比赛，以跨越文化界限为题写一篇500字的文章，奖品是在中国的万里长城上待一晚。

根据比赛的介绍，Airbnb会为胜出者在长城提供晚餐和“传统中式娱乐”，房间会装设有睡床，但是没有天花板。Airbnb又在网站列出一些住客需要遵守的“规则”，包括要“尊重13亿邻居”，也“不能大声放音乐，以免骚扰驻守长城的古时守卫”。

Airbnb说，比赛的目的是为了推广在中国的“可持续旅游业发展”，也是为了保育长城。

计划随即引来网友质疑，除了调侃在长城待一晚会成为蚊子的“晚餐”外，更多关注是活动会否对长城造成破坏。北京延庆区文物委更说，当地部门没有收到任何公司或机构的有关申请，更指这种活动方式“不符合长城文物保护理念”。

图片版权 airbnb.com Image caption Airbnb的模拟图显示，它会为住客提供双人床和洗手间，但房间没有天花板。

“不能任人折腾”

Airbnb随后发表声明取消活动，表示公司“非常尊重收集得来的意见”。对于被质疑未取得当地政府同意便擅自在长城举办活动，Airbnb说它在宣布活动前曾经达成“一项协议”，但没有注明协议的内容，也没有说明协议是跟谁签署。

Airbnb又说，公司将联络已经报名的人，向他们提供其他游览中国的方法。

但是外界的批评依旧。有网友质疑，Airbnb的做法是为推广公司，而滥用这个中国的地标。中国官方人民网更转载评论指长城是“老祖宗留下的东西，不能这么任人折腾”。

评论还质疑：“长城的魅力已然是‘地球人都知道’了，还用靠一家小公司的民宿去宣传、增加吗？”

图片版权 AFP Image caption Airbnb也曾经在澳洲大堡礁举办类似活动。

星巴克2000年在北京故宫博物馆开设分店，同样引起争议，指这家连锁咖啡店与故宫格格不入，它最终在2007年结业。

Airbnb曾经在世界许多其他名胜举办类似的活动，包括在澳大利亚的大堡礁、巴黎的地下墓穴和潜水艇中渡过一个晚上。它和途家网、小猪短租等民宿租房服务在中国大受欢迎，这是因为中国当局目前尚没有专门的法律管制这种提供短期租房服务的网站。

但Airbnb在纽约、巴黎、东京和香港等城市却受到许多限制，批评一些房东经常把自己的房间出租，变相成为了酒店。许多城市分别都已经通过法律，管制这种短期租房服务。