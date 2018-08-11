BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第32周，中美贸易战继续升级和发酵。中美双方继续对对方加征关税，贸易战的影响开始延伸至生活的方方面面。过去的一周，千人联名要求解聘一名清华大学的教授。这在中国并不多见。这个暑假，中国的小朋友和大朋友将与一部迪士尼电影无缘，这部维尼熊电影在中国吃了闭门羹。中国的不同省份也在加大对生育的鼓励，连《人民日报》也将生娃上升到“国事”，但在中国民间，不生的声音非常强烈。

台湾金门离岛小岛在近来两岸的冷互动下，与福建晋江通水，可以说是难得的喜事。然而，在这样的喜事下，依旧可以看到两岸的不同态度。

香港在过去的上周末失去“香港之光”卢凯彤，年仅32岁的她，在8月5日上午，在香港岛的跑马地，从二十几层高楼坠落身亡。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注，如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1 中美贸易战：中国600亿美元反击 白宫欲联手欧盟对抗中国

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上周五（8月3日）晚间中国国务院关税税则委员会公告称，决定对原产于美国的约600亿美元商品征收5%-25%不等的关税。中美双方继续口水战，中国官媒说这是精心设计的反制措施，打击力度不会弱，要把国内的影响降到最低。美国说，中国不要低估特朗普的决心，而且将在贸易上越发孤立中国。

2 胡鞍钢被讽"给帝王唱赞歌" 千人联名要求清华将其开除

图片版权 CNS Image caption 胡鞍钢

事件主角胡鞍钢是清华大学国情研究院院长。事件起因于去年6月他发布一份研究报告。报告称，中国已进入全面赶超、主体超越美国的时期，综合国力世界第一。批评者称，这份报告“抛常识于不顾，视学术为无物”，学术不端、误国误民。清华校友联名要求学校将其解雇。但维护者认为，他不应因学术观点而解聘。

3 英伦热议：维尼熊电影吃了中国闭门羹

图片版权 Empics Image caption 2015年9月，中国纪念抗日战争胜利70周年，习近平乘坐红旗牌汽车检阅部队

小熊维尼曾多次成为中国网管部门的封杀对象。有报道称，小熊维尼只是因为貌似中国最高领导人习近平，导致其成为中国网络的禁用语。

4 "两个都跟碎钞机一样 生三个我怎么养？"

图片版权 YUan Image caption 作家宁远说：“每生一个的当时都觉得这是最后一个了。因为生的时候还是很辛苦，觉得再也不要受罪了……但是很快就忘记了。”

中国在2016年全面放开二胎限制，但数据显示，二胎政策放开后，一胎的新生儿数据不升反降。中国的育龄夫妇背负教育、医疗和住房三座新大山，而不敢生育。一位网友给BBC中文留言称，“房价是最好的避孕药。”

5 金门福建两地通水：赋予台海政局的三个对比

图片版权 Getty Images Image caption 台湾金门离岛小岛——狮屿。岛上插有中华民国青天白日旗，对面高楼大厦是福建厦门市（2018年4月20日资料照片）。

金门岛在过去，即有水资源不足与超抽地下水的问题。2015年，当时执政的国民党与共产党签署供水契约，但2016年台湾换民进党执政后，中方态度转趋强硬，让台湾在很多国际场合上被打压，最后选择低调处理通水仪式。

6 "香港之光"卢凯彤离世：32岁歌手的跌宕人生

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卢凯彤1986年生于加拿大多伦多，4岁时回到香港读书，2001年加入黄耀明领军的"人山人海"制作公司麾下，与林二汶成立组合at17。组合名字的意思是，当时卢凯彤15岁，林二汶19岁，平均一下就是17岁。

卢凯彤生前一直关心社会议题，2014年雨伞运动期间，她支持参加运动的人士，香港音乐界创作的《撑起雨伞》，她也有份演唱，她又试过戴黄丝带演出。她也通过歌曲展现许多社会议题。她2016年发布的专辑《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》，直截了当地交代了她对世界的看法，专辑内的歌曲由核电、污染、讲到城市人抽离、青少年自杀、同性婚姻、抑郁症等等。