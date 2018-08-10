“最狂抓宝王”：台湾老伯单车架11部手机玩宝可梦

图片版权 EPA Image caption 陈三元与他的抓宝车

如果你想抓到全部的宝可梦，就需要拥有对的配备。

今年70岁的陈三元是一名退休的风水堪舆师父，他近日在台湾爆红不是因为他的职业，而是“宝可梦抓宝王”。他在单车上架设11部手机用来玩精灵宝可梦（Pokemon Go），他计画再添购四部手机。

家住台北的陈三元被昵称为“宝可梦阿伯”，他经由孙子的介绍接触到这款AR实境游戏，进而产生热爱，他最高纪录可以一天玩超过20小时，直到手机电力耗尽。

为了抓宝兴趣，他已经花费近四万新台币（约8900人民币，10245港币）。

图片版权 EPA Image caption 他的抓宝设备可以让他连续玩20小时。

图片版权 EPA Image caption 陈三元因为玩宝可梦成为当地名人。

陈三元用行动电源（充电宝）给多部手机供电，让他能穿梭在台北的大街小巷抓宝到深夜。

台湾电竞资讯平台“EXP.GG 电玩速时面”六月就报道过他，当时他只用九部手机抓宝。他的“事迹”被转发到美国论坛Reddit，台湾媒体形容陈三元“抓宝红到国外”，台湾媒体的报道也蜂拥而至。

陈三元说玩宝可梦让他交到朋友，而且能预防阿兹海默症。

图片版权 EPA Image caption 陈三元穿梭在台北抓宝。

根据台湾《苹果日报》报道，他买手机只是用来抓宝可梦，没用其它功能。他在车篮内放着许多行动电源，还有工业用等级的。虽然玩了两年，他还是叫不出所有宝可梦的名字，但他依然热爱抓宝，他希望未来能出国抓一些台湾没有的宝可梦。

译名从异到同

2016年五月，日本任天堂正式公布大中华地区统一的中文译名，统一称为“精灵宝可梦”。过去香港译名“宠物小精灵”、台湾译名“神奇宝贝”，中国大陆或和台湾用相同译名，或称“口袋妖怪”。2016年七月，Pokemon Go游戏推出，迅速引发全球抓宝热，游戏商任天堂赚得盆满钵满。

Pokemon Go的玩法很简单，玩家在手机上下载app，透过AR技术在现实地图上搜寻出现的宝可梦，滑动手机屏幕丢出“宝可梦精灵球”捕捉宝可梦。抓宝除了要到处走动，还可以在虚拟道馆挑战玩家，提升等级。

游戏大受欢迎，一名英国自闭症男孩的母亲表示，这款游戏让儿子愿意出门，人也变得更爱与他人互动，但游戏也招致批评，有玩家因为低头看手机抓宝而发生交通事故，有些“抓宝圣地”被玩家挤得水泄不通，干扰到当地居民生活。