台湾政坛开启战国时代：小党林立 百家争鸣

图片版权 CNA Image caption 一边一国连线办公室响应“2020东京奥运台湾正名公投”，10日由成员陈致中（中）、高雄市议会副议长蔡昌达（右2）等人召开记者会，呼吁民众踊跃加入连署行列。

一群支持台湾的团体，周四（8月9日）在立法院召开记者会，宣布东京奥运的“正名运动”已达最后阶段，与会的“正名小组”广邀独立派的小政党出席，纵使之前台中青运主办权遭中国打压拔除，该团体依旧按照计划“推动正名”。

另一方面，台湾官方则在7日，大动作出动检调，对急统派政党“中华统一促进党”进行搜查，检方认为“统促党”在金源流向不明，恐有长期收取中国官方资助之嫌。

检方动作引来该党严正抗议，并认为检方是受到执政的民进党指使“选择性办案”。成立于2005年的统促党，向来以较激烈的方式，宣扬台湾应该即刻与中国展开统一协商，时不时与独派团体发生冲突。

政治动作上“敢冲敢撞”，一向是这些急统派与急独派的特色。过去其他急独派政党对蒋介石铜像泼漆、急统派政党上街挥舞五星旗等，都让警方疲于奔命。回首过去，这样的光景却也不到30年。

1987年7月，当时执政的国民党解除戒严令，正式允许出版、新闻与结社自由，但要等到1989年后，才正式允许政党登记。而中国国民党则是解严后当然登记的“天字第一号”、目前执政的民进党则是编号第16号。

时至今日，根据台湾内政部资料，已经有超过330个政党先后登记。虽然有的中途解散、甚至“失联”被作废，但都仍维持百余个政党，这样的光景，颇有中国春秋战国时期各门学派林立“百家争鸣”的意味。

不过，要成立、顺利经营一个政党，需注意很多眉角。不论是统派还是独派，宣扬自身党派理念之余，还有许多实质上的开销与营运难题要面对。

图片版权 EPA Image caption 就算被中方拔走台中青运主办权，部分独立派政党还是照样推动"台湾奥运正名"。

理念优先

除了蓝绿两大党，台湾目前有时代力量、亲民党、新党、社民党、基进党、统促党与自由台湾党等较常出现在媒体版面的小党。他们首先要面对的问题即是，如何坚持自身理念。

2016年成立的“基进党”，是个位于台湾南方高雄市，标榜从南部观点出发的“刚性独派政党”。发言人颜铭纬对BBC中文表示：“虽然正式党员不过百余人，但是我们向心力很强、横向连结很紧密”。

该党的组成源自一群留学欧洲、支持台湾独立的博士知识份子。不同于一般政党，该党在台湾主体意识宣传上相当坚定。

“主流政党是很多事只能做、不能说，但是我们希望我们自己是不只要做、还要大声说”，颜铭纬说，基进党靠着亲自上街宣扬理念、加上实际发起连署行动，比如“台湾于东京奥运正名连署”等，寻求民众支持。

而相比较下，台湾的统派政党“新党”则是坚持在“九二共识”下，直接与共产党展开“正面沟通”。

新党发言人王炳忠对BBC中文说，新党理念很简单，就是要做两岸统一的“领头羊”。为了要宣扬理念，新党一直举办两岸青年交流的各项“中华儿女”营队，从政治上到文学上的理解等，还会每年组队到对岸体验“中华文化”。

新党是台湾解严后，于1993年由一群从国民党脱离出来的外省第二代组成的政党。曾一度在90年代中期是拥有6万党员、囊括122万张选票的第三大党、如今党员锐减，仅剩不到千人。

图片版权 CNA Image caption 支持两岸统一的统促党，被台湾检方无预警搜查。

知名度不足

台湾小政党宣传自身理念之余，最直接的问题就是“知名度不足”。颜铭纬说：“传统选战都是挂大量看板、动运地方资源等，但小政党没有这样的经费，自然曝光度会有很大不同，基进党的票都要上街‘一票一票亲手拉’”。

新党则是目前台湾的小党派中，相对知名度算高的。但面对选举，王炳忠还是说：“小党要抓紧预算，起跑不能太早，要有灵活度”。他分析，新党节省资源，会在大党确立候选人后观察一阵子，才决定适合的选区投入选战。

但为了要与主流政治保持一定关系，许多小政党不免会与大政党合作提升知名度、甚至协商“共推候选人”，新党过去即有不少经验。

谈到结盟，王炳忠认为，新党一直都在走自己的路，结盟的大门虽然敞开，却也不是“门户洞开”。议题上理念相同当然可以合作，但现在没看到有大党抱持这样的“风度”时，新党就不会合作。

颜铭纬则认为，与大党合作不是不行，但如何在“合作中又不丧失自我灵魂”，是每个小党都要去面对的学问。他说：“大党在议题妥协上都会取中间值，小党如何取舍是很重要的”。

图片版权 CNA Image caption 侯汉廷（左）与王炳忠（右）是新党年轻一代中的敢言人物。

财务问题

许多政党在经营面上，都会碰到财务困窘的情形。颜铭纬说，以基进党为例，财务都要靠小额捐款，或是议员候选人亲自上街募款，单单候选人与秘书本身的发薪状况，有时都相当吃紧。

对于新党财务面，王炳忠则说，因为相对历史算久，至今还是会有一批信任新党的人会定期捐款。主席郁慕明也会用自身人脉去募款，财务上“还算过得去”。

新党在过去，同样被台湾当局调查，涉嫌收取中国资金在台湾发展“地下组织”，王炳忠想起来还是觉得不可思议。他对记者表示，中共根本不用花钱收买政党：“大陆只要开放更多惠台政策、不限制台湾​​人来大陆就行，现在是大陆单方面抛出对台利多，但执政当局还在想管自己台湾人赴陆就业自由”。

不过谈起党的财务面，王炳忠倒是笑称“郁主席抓预算可是很紧的！都希望尽量用不花钱的方法，让我们年轻党工很无奈，毕竟宣传包装都要砸钱，但主席希望能省就省，他要CP值很好的宣传”。

争取政治“理念票”的同时，台湾很多小党都在实践自己背负的信仰，并面对现实上的财务问题。当年春秋战国百家争鸣，创造中国思想最蓬勃的时期，而至今台湾政党百家争鸣，也让台湾政治出现不同以往的包容度。