图片版权 Weibo Image caption 面临被拆毁风险的韦州清真大寺以中东风格建造，有数个高耸的尖塔和圆顶。

中国西部的宁夏回族自治区同心县，数百名穆斯林与当地政府对峙，以保护当地的清真寺不被拆除。

有官员表示，新落成的宁夏韦州清真大寺没有获得适当的建筑许可证。

但信众拒绝退缩， 一位居民表示他们“不会让政府碰清真寺”。

中国是大约2300万穆斯林的家园，几个世纪以来，伊斯兰教在宁夏一带占据主导地位。

但人权组织表示，中国官方对待穆斯林的敌对情绪越来越多，特别是有外国宗教影响的情况下。

面临被拆毁风险的这座清真寺以中东风格建造，有九个洋葱头形状的圆顶、伊斯兰特有的星月标志以及四座用于穆斯林祷告的尖塔。

有媒体报道称，北京将此视为中国穆斯林人群伊斯兰化和阿拉伯化的代表，对这种趋势感到非常担心，同时正采取手段使这些宗教走向“中国化”。

资料显示，这座清真寺建筑于去年完工。它取代的是一座古老中式清真寺的复制品——拥有600年历史的韦州老清真寺在中国文革中被损毁。

对峙是如何开始的？

当地政府与8月3日下发通知称，因为缺少必要的规划和施工许可证，清真寺将被“强行拆除”。

图片版权 Getty Images Image caption 回族是中国最大的穆斯林少数民族群体之一。

据路透社报道，该通知在当地回族穆斯林的社交网络上被广泛分享和传播。

根据《南华早报》报道，这次政府行动遭到广泛质疑的一点是，如果没有取得相关许可，当局为何没有在清真寺建造过程中叫停，却在两年工期完成后才决定拆毁。

抗议活动于周四在清真寺外进行，并持续至周五。在中国社交媒体上传播的照片显示，庞大的人群聚集在巨大的白色清真寺周围。

一位居民表示，当地回族群众与政府之间的谈判陷入僵局。

“我们现在处于对峙状态，”一名不愿透露姓名的居民告诉媒体。 “大家不会让政府碰清真寺的，但政府也不会退缩。”

目前尚不清楚，原本计划在周五开始的拆除是否执行，或者是否双方达成妥协。

该县伊斯兰协会的一位官员表示，清真寺不会被完全拆除。他告诉路透社，政府只希望建筑结构“翻新以减少其规模”。

到目前为止，中国官方媒体对此案没有任何评论。

BBC驻北京记者麦迪文（Stephen McDonell）分析称，数百年来中国的回族穆斯林清真寺建筑风格都比较倾向中式建筑。但这次发生对峙的韦州清真大寺拥有四个宣礼塔和九座圆顶，似乎被当地政府视为中国穆斯林人群阿拉伯化的标志。政府因此宣布，建筑许可中的条款没有得到执行。

图片版权 Getty Images Image caption 与维吾尔人不同，回族的穆斯林群体以汉语为母语

在中国有宗教自由吗？

理论上讲，中国宪法保障宗教自由，但实际上，宗教活动长期以来严格由政府控制。

例如，中国政府曾宣称建筑上的十字架违反规划，因此一些基督教堂曾被迫拆除屋顶的十字架。

近年来，秉持无神论的中国共产党对于外来宗教在中国的影响相当警惕，于是当局展开运动希望将这些宗教进行"中国化"改造。

虽然回族穆斯林大部分实现了较好的融合，并拥有极大的宗教活动自由，但他们也看到，在新疆西部的维吾尔族穆斯林面临来自政府的不断增长的压力。

人权组织称，新疆公民越来越多地受到政府侵入性地监视和控制，很多人因“极端主义”行为而被惩罚，比如在公共场合带面纱，或者拒绝观看和收听公共广播和电视节目。

数以千计的维吾尔族人被强行送到劳教所。人权观察组织称，被拘留者必须被迫放弃其民族和宗教身份。

但国际特赦组织表示，目前拆除宁夏清真寺的举动表明，政府正在寻求扩大对其他穆斯林少数民族的控制。

今年早些时候，在邻近的甘肃省，临夏地区的16岁以下儿童被禁止参加宗教活动，这一举动令回族领袖们感到震惊。

“很明显，中国政府对中国穆斯林的敌意不仅限于维吾尔族，”研究员帕特里克·潘（Patrick Poon）告诉BBC。

“回族穆斯林通常被认为不太容易受到镇压，但这一事件证明政府决心对中国各个穆斯林少数民族采取全面而严厉的态度。”