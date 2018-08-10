戴上少先队红领巾之后 苍井空成了敏感词

日本女星苍井空早前出席上海一家男性药品公司的“公益宣传活动”，并与台上多名男子一样戴上中国少先队的红领巾，引来民间甚至官方的关注。民间的批评更蔓延至苍井空，认为让这名前AV女星戴上红领巾“玷污了少先队”。

中国少年先锋队全国工作委员会（简称全国少工委）周四（8月9日）发出声明，谴责上海臻海实业“不正当使用红领巾营销炒作”。行为无视社会公序良俗，也无视红领巾的精神内涵。声明也指出，全国少工委将联合有关部门对臻海实业涉嫌违反《英雄烈士保护法》的行为“依法追究其法律责任”。

声明提到公司有邀请苍井空出席活动，但是没有点名批评她。虽然如此，她的名字已经成了新浪微博上的敏感词，无法搜索，但她的个人微博专页仍然正常运作。

发生了甚么事？

一条名为“苍井空被聘请为中国少年先锋队辅导员”的视频八月初开始在中国网络传播。视频的内容显示苍井空戴着红领巾，由三名男子陪同站在一个讲台上。

有中国网友后来发现，活动其实是上海臻海实业的宣传活动，目的是为了推广旗下以“百臻堂”为商标的壮阳药，与少先队无关。这家公司在微博上载了相关的照片和视频，但后来已经删除。

全国少工委周四发出声明谴责后，公司也发出声明道歉，承认错误使用红领巾，同时称公司将会“严查、自省、保证今后不再发生类似事件”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国英雄烈士保护法禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。

“亵渎红领巾”

全国少工委提到的《英雄烈士保护法》今年5月实行。中国人民代表大会的网站介绍，这部法律为“维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神“而制定。它的第22条规定，任何组织和个人“不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉”，但没有条文规范红领巾的使用。

这部法律受中国官方和社会一部份人士推崇，但同时有学者担忧它会严重影响历史研究的自由。它在实行之前，就已经有多宗与“亵渎英烈”有关的民事案件。

其中，历史学者、《炎黄春秋》前执行主编洪振快曾对中国当局宣传的抗日英雄“狼牙山五壮士”的官方描述提出质疑。“狼牙山五壮士”的后人随后起诉洪振快侵害名誉权和荣誉权，2016年6月，北京市西城区人民法院裁定洪振快败诉，并且在媒体上刊登公告道歉。同年8月，北京市第二中级人民法院终审驳回上诉，维持原判。

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苍井空“躺枪”？

除了臻海实业，批评者的矛头也指向苍井空。网传她成为“少年先锋队辅导员”后，在中国社交网站有许多人留言指她身为前AV女优，根本无法好好辅导中国的青少年。

根据香港大学微博视野（HKU weiboSCOPE），一些含有苍井空名字的微博已经被删除。苍井空至今仍未就事件回应，目前也未知道她在中国的发展会否受影响。

中国中央电视台2016年播出一套有关红军长征80周年的纪录片后，也引来前艳星被指“污蔑”中共历史的争议。央视当时播出的《震撼世界的长征》其中一集，由美籍华裔演员白灵主持，但引来包括官方《人民日报》不点名批评摄制单起用“污蔑解放军”的“艳星”。

Image caption 苍井空的名字在新浪微博上已经无法搜寻。

但与白灵的个案不同，苍井空近年才转到中国发展，有评论认为她可能根本不知道红领巾的意义，而只是按主办方的要求，把这条领巾戴到脖子上。

其中，上海臻海实业在官方微博发出道歉声明后转载一篇评论文章，列出了苍井空近年在中国的活动，包括2013年四川雅安发生七级地震后为当地灾民祈福。

文章认为中国的革命先烈大概无法接受一个娼妓戴上红领巾，但他们应该拥有“让一个热爱中国、热衷于中国灾难助学公益的异邦女子来暂时地戴上红领巾的一种胸怀和气度”。