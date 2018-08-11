图片版权 Getty Images Image caption 过往不少维族人曾经维权，图为2009年，一批妇女称自己家属被中国当局囚禁。

联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”，证明中国在新疆的“反极端主义中心”秘密囚禁百万维吾尔族人。

中方尚未评论有关指控，但北京此前曾否认针对穆斯林的“政治再教育营”。

这个消息传出之时，宁夏自治区就发生穆斯林回族相关事件，有回族人不满当局试图拆卸一座清真寺，与警方对峙。

“可靠情报”

联合国消除种族歧视委员会，星期五（8月10日）在日内瓦开始审议中国履行《消除一切形式种族歧视国际公约》报告。

在首日聆讯上，美国籍委员、人权律师盖伊‧麦克杜格尔（Gay McDougall）提出，根据可靠情报，中国涉嫌将百万名维吾尔族穆斯林，送到秘密的“政治再教育营”扣留，以打击当局所谓的“宗教极端主义”。麦克杜格尔表示，委员会对有关情况“深表关注”。

维吾尔族人占新疆人口约45%，过去几个月已多次传出穆斯林被扣留的消息。

BBC驻日内瓦记者福克斯（Imogen Foulkes）报道称，国际特赦组织与人权观察等国际民间组织，向委员会提交有关证据，称当局强迫被关押的维族人听政府的政策宣讲。

代表流亡维族人、被北京定性为“暴力恐怖组织”的世界维吾尔代表大会表示，被扣押的人经常要挨饿，“再教育营”内的酷刑虐待行为普遍，而这些人并没有被起诉任何罪行，亦无法通过法律途径维权。

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此前类似的打压指控

海外人权团体之前已多次提出有关秘密“再教育营”的问题，美国新奥尔良罗耀拉大学历史系助理教授莱恩‧图姆（Rian Thum）今年5月在《纽约时报》撰文，称中国自2016年以来，至少耗资六亿八千万元人民币，在新疆各地兴建拘留设施。

在4月，美国高级外交官石露蕊（Laura Stone）称，数以万计的人被扣留在“再教育营”，中国外交部反驳，指新疆各族人民安居乐业。

你的器材不支持播放多媒体材料 已逃亡的新疆维人：我宁愿妻子与母亲被枪毙，也不想她们被中国政府虐待致死

中国代表团团长，中国常驻联合国日内瓦办事处代表俞建华，在联合国消除种族歧视委员会开场发言中表示，今年3月全国“两会”通过的《宪法》修正案，提出要“维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系”。俞建华称，在中国政府的努力下，“民族地区经济大幅发展，人民生活水平持续提高”，“不断提高少数民族享受各项人权的水平”。

中国去年4月实施的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，将维族女人穿戴罩袍、男人蓄须等行为，与极端主义相提并论，并加以禁止。

世维会今年7月发放消息，称身穿长身外衣的维族女性，被人当街剪短衣服，迫使她们放弃穆斯林传统。

人权观察亦在5月份发表报告，称中共在新疆扩大“结对认亲”运动，要求党员干部到穆斯林家庭居住，向穆斯林宣传社会主义价值观。中共新疆自治区党委书记陈全国今年2月接受《人民日报》专访时表示，全疆百万干部职工与结对认亲户“同吃同住同劳动”，在冬至期间一起按照华北汉人习俗食饺子，“亲如一家、其乐融融”。

就在联合国委员质疑新疆穆斯林人权状况之际，宁夏自治区同心县星期四起，有数百名回族穆斯林，到县城韦州清真大寺外聚集，阻止当局拆卸清真寺。

图片版权 Weibo Image caption 面临被拆毁风险的韦州清真大寺以中东风格建造，有数个高耸的尖塔和圆顶。

据报导，这座清真寺系最近才建成，取代在文化大革命中被破坏的百年古寺。当地政府表示，清真寺兴建过程中，并无任何规划同施工许可，因此下令拆除。

BBC驻北京记者麦笛文（Stephen McDonell）指出，几百年来，回族清真寺建筑风格，都比较倾向中式建筑，但新建成的的韦州清真大寺拥有四个洋葱形状的宣礼塔，以及九座圆顶，似乎被当地政府视为中国伊斯兰教徒“阿拉伯化”的标志。

麦笛文说，观察人士担心宁夏当局一旦采取过激手段打压，会将本来拥护中共管治的回族人，推向激进势力。