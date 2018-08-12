“三孩政策”来临？猪年邮票引发热议

图片版权 CNS Image caption 明年将会踏入猪年，中国邮政集团公司推出猪年特别版邮票，上面有两只大猪和三只小猪。

中国很可能会进一步修改“二胎政策”——这从官方推出的邮票可以看出端倪。

明年将会踏入猪年，中国邮政集团公司推出猪年特别版邮票，上面有两只大猪和三只小猪，表面看来与政策没有甚么关系，但网民纷纷议论，是否暗示中国即将为生育政策松绑。

微博网民发现，两年前“一孩政策”仍然实施的时候，中国推出了猴年邮票，上面印有两只小猴。

近日，中国政府积极鼓励夫妇生多一个小孩。地方政府提出诸如免税优惠、教育及房屋津贴等措施，吸引夫妇生小孩。

中国官媒也在暗示，政策很可能会有所改变。《新京报》发表的文章表示，“显然，二胎政策的放开并未对人口出生率的提高起到太大作用”。

1979年，中国推出具争议性的“一孩政策”，在2015年底撤销。但父母并没有急于生第二胎。年轻父母称，他们连一个小孩都难以养育，更何况要多生一个。

图片版权 CNS Image caption 中国邮政集团公司称，邮票体现出“全家福”的概念。

据中国媒体报道，以“快乐家庭”为主题推出邮票，今次已是第四年，其中一只猪的邮票是“象征着正在奔向美好的生活”，另外“五福齐聚”，两只大猪和三只小猪同时出镜，体现出“全家福”的概念，也寄托了新春时五福临门的美好祝福。

一般而言，中国政府会在过年前，围绕一些主题提出一些想法，数以千计的网民把邮票视为政府的一些暗示。

微博网民“山东马哥”找回以前的邮票，发现以前只是有一只猴子，2016年的就有一只猴妈妈和两只小猴子——邮票是在“一孩政策”取消前落实设计。

中国在1979年底推出“一孩政策”以降低国家出生率，虽然当年的生育率已经出现下跌，1970年每名女子平均诞下5.8个小孩，到1978年则是2.7个。

网民“sven_shi”分享了这次新的猪邮票，她说因为劳动人口每年减少2,500万人，成为需要社保供养的人口，希望大家理解为甚么现在不仅要鼓励生二胎，还要生三胎。

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这则微博被转载超过1,000次，反映了中国人口老化问题的挑战，到2050年，估计全国超过四分之一的人，年龄超过65岁。

中国的生育率在全球来说属于偏低，一般认为每名女性平均要诞下2.1名小孩，才有足够新小孩去填补人口，但中国目前的数字，仍然是低于2.1。

中国同时因重男轻女传统，在“一孩政策”下，促使家庭倾向要男丁，如果怀孕得知是女性，有些人会选择放弃，结果产生性别失衡的问题，估计目前中国男性比女性多出三千多万人。

但政府目前争取年轻夫妇生育更多小孩的政策并没有成效。微博的网民都说，没有能力负担两个小孩。

一些网民说，怎么也养不到三个小孩，不需要“三胎政策”；亦有网民表示，目前经济和人民生活，都不适合有更多小孩；一些人就认为，教育制度需要改变。

其中一人说，“与其鼓励大家像猪一样生活，还不如减轻教育界的压力并开设更多育儿院。”

图片版权 CNS Image caption 生肖邮票由韩美林设计，第一图名为“肥猪旺福”，象征奔向美好的生活。

一些人就提到，“三孩政策”会影响女性就业：“这会令企业更加不想聘用没有小孩的女性。”

而房价上涨也影响生育的意欲。

“我负担不了一间大屋，大屋也不是必需的；我负担不了养育一个孩子，所以孩子也不是必需的，”其中一名网民说。

事实上，邮票完全可能不是为了“三孩政策”而设计。2007年，那年的生肖邮票猪家庭，就有五只小猪。

但许多人相信中国会向前多走一步。有学者估计，中国有九成的可能在下一年全面放开生育政策。