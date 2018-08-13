《台湾旅行法》通过后 蔡英文再度过境美国有何“突破”

图片版权 CNA Image caption 蔡英文当地时间12日下午抵达美国洛杉矶过境，美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty（右3）、驻美代表高硕泰（右2）登机迎接。总统府秘书长陈菊（左2）、外交部长吴钊燮（左）等随团。

蔡英文于台湾时间8月12日到20日率团出访，展开“同庆之旅”。这是她任内第五度出访，其中四次过境美国。她受邀至巴拉圭参加阿布铎（Mario Abdo Benitez，又译阿布多）总统就职典礼，接着赴贝里斯（伯利兹）会见该国政要，去程过境美国洛杉矶，回程将过境休斯顿。

根据中华民国侨务委员会消息，蔡英文此次过境美国，有三项突破，一是以中华民国元首身份到中华民国官方驻美单位参访，二是参访美国联邦机构，三是以往过境期间新闻采访的管制全面解除。

美国高规格接待？

图片版权 CNA Image caption 蔡英文抵达下榻的洲际饭店，下车向侨胞们致意。

蔡英文于美西时间12日中午抵达洛杉矶，美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty） 、驻美代表高硕泰接机。蔡英文当地时间12日晚间举行侨宴，台湾《联合报》发自洛杉矶的报道称，近日台湾东亚青运主办权被取消、航空公司被中国要求改名等事件，让侨胞感到不平，因此积极欢迎蔡英文到访，侨宴出席人数达千人，规模是历年最大。

但在台侨内部有不同声音，一些亲国民党的台侨组织反蔡英文到访活动。也有消息指出，中国领事馆将组织抗议行动。对此随团出访的前高雄市长、现任总统府秘书长的陈菊表示，这是民主的过程，将以平常心对待。

根据台湾《中央社》报道，蔡英文在总统专机上广播称：“过境美国期间，我们也会与许多老朋友、新朋友，交换国际局势的想法与意见。”洛杉矶时间13日上午，蔡英文的行程安排包括：与美国政界友人进行早餐会，之后参访里根图书馆（雷根图书馆）并发表公开谈话，这是蔡英文首度在美国发表公开讲话。蔡英文13日傍晚离开洛杉矶前，还会再会晤一些美国政要。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文过境之处有抗议活动。

侨务委员会称，台美关系在《台湾旅行法》、《国防授权法》之下升温，有多位美国国会议员邀请蔡英文赴国会参访并发表演说，但台湾总统府称，考量中美贸易战僵持、区域情势紧张等外部因素，此次出访不过境敏感的东岸城市，以降低政治性成份以避免无法预期的风险。

陈菊在蔡英文出访巴拉圭、贝里斯期间，将留在美国，代表蔡英文走访旧金山、盐湖城、凤凰城等地慰问侨胞，再与蔡英文于休斯顿会和，蔡英文预计在休斯顿停留27小时。

中国官媒《环球日报》七月在蔡英文公布将出访时，就发布报道，称蔡英文在美国会面何种层级的官员，是否会“联美制陆”，“都会影响大陆下一步针对台湾的行动。”

《环球时报》报道称，按照不成文的规定，台湾总统过境美国时，一般不能到访首都华盛顿。地点可以政治影响力划分为四等，第一等是纽约和波士顿，第二等是有大批华人聚居的洛杉矶、旧金山，第三等是迈阿密、西雅图和休斯敦，虽然不是美国政治经济中心，但依然是本土大城市，最末等就是阿拉斯加、夏威夷和关岛等。

蔡英文任内出访，此前有三次过境美国，停留城市包括迈阿密、洛杉矶、休斯敦、旧金山、檀香山及关岛，但至今未从政治敏感度高的纽约、波士顿等东岸城市过境。

台湾前总统陈水扁2001年、 2003年出访时曾过境纽约，但当时他与美国政府因为台湾主体性的认知不同，台美关系转差，2007年陈水扁出访中南美洲时，只在阿拉斯加停留加油，陈水扁当时没有下飞机。

台湾目前的邦交国

中美洲地区9个：伯里兹（台湾称贝里斯）、萨尔瓦多、危地马拉（瓜地马拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、圣卢西亚（圣露西亚）、圣基斯和尼维斯（圣克里斯多福及尼维斯）、圣文森特和格林纳丁斯（圣文森）

南美洲地区1国：巴拉圭

大洋洲地区6国：帕劳（帛琉共和国）、马绍尔群岛、基里巴斯（吉里巴斯）、瑙鲁（诺鲁共和国）、所罗门群岛（索罗门群岛）、图瓦卢（吐瓦鲁国）

非洲地区1国：斯威士兰（史瓦济兰）

欧洲地区1国：梵蒂冈（教廷）

唯一南美邦交国

图片版权 Getty Images Image caption 巴拉圭总统当选人阿布铎

蔡英文此次获邀参加巴拉圭新任总统阿布铎的就职典礼，有机会与其他国家元首同台。

今年四月，出身巴拉圭保守派红党（Colorado）的阿布铎险胜对手，赢得总统选举。阿布铎的父亲曾任已故独裁者史托斯纳尔（Alfredo Stroessner）的私人秘书，但这并未影响他的当选。

台湾外交部恭贺巴拉圭完成民主选举，表示台巴邦谊已超过60年，双方共享自由民主等普世价值，多年来合作推动多项有益国计民生的计划。将在两国既有友好基础上，坚定与巴国新政府加强合作。

今年五月，多米尼加（多明尼加）、布吉纳法索（布基纳法索）相继与中国建交、与台湾断交。后来一度传出巴拉圭邦交危急。台湾外交部次长刘德立五月到访巴拉圭，候任总统阿布铎亲口向刘德立保证，台巴邦谊稳定，并亲笔写信给蔡总统，力邀蔡总统出席8月15日的就职典礼。

南美洲内陆国家巴拉圭人口约694万。1957年与台湾建交，1988年后成为台湾在南美洲的唯一邦交国。

首次出访贝里斯

图片版权 Getty Images Image caption 贝里斯以农业为主，近年以清澈海水和热带风情开始发展旅游业。

贝里斯位于中美洲东北部。北与墨西哥接壤，西和南与危地马拉毗邻，东濒加勒比海。总面积2.3万平方公里，总人口数38.7万。

美国是贝里斯最大的贸易伙伴和经援国。美国每年向贝里斯派遣约200名和平队员。近200家美国公司在贝里斯投资，总额约2.5亿美元。

贝里斯自1989年10月与台湾建交，台湾也提供不少支援，例如帮忙建造桥梁、协助贝里斯政府更新资讯与通信科技（ICT）系统等等。不过，去年贝里斯主流媒体《Amandala》曾指出，台湾提供6000万美元（约18.1亿台币）给贝里斯，远少于给危地马拉（瓜地马拉）的6亿美元（约181亿台币），媒体质疑“中国难道不会对我们更好？”

台湾外交部当时否认，表示报道称的181亿台币不是台湾政府目前财务状况所能负担的金额。对于援助贝里斯18.1亿台币的说法，台湾外交部称，基于双方政府的互相理解与尊重，援助金额一向不公开，而台湾援外计划属经常性工作，各项合作皆遵循《国际合作发展法》规范。