“港独”陈浩天争议中演讲 批评者目标何在

图片版权 Reuters Image caption 香港FCC第一副主席马凯也谈到，邀请陈浩天演讲引来了不少“愤怒”的抨击。

主张香港独立的香港民族党召集人陈浩天按计划应邀到香港外国记者会（FCC Hong Kong）演讲，中国外交部与香港特区政府分别提出谴责。

香港特区政府稍早前承认正考虑以国家安全为由取缔香港民族党，要求陈浩天在9月初或以前答辩。FCC邀请他在星期二（8月14日）演讲的消息公布后，引起亲北京阵营莫大反感。

中国外交部驻港特派员公署在演说结束后发表长篇声明，对FCC坚持进行活动“表示义愤并予以谴责”，要求会方“反躬自省，纠正错误”。在会场外示威的亲北京阵营人士要求港府收回FCC楼房，也有建制派议员要求取缔FCC。FCC强调，邀请陈浩天不代表认同其言论。

分析人士向BBC中文指出，香港的非建制人士不见得都支持“港独”，但也从维护言论自由角度出发，选择支持这次演讲进行。

“陈浩天演说”事件经过是怎样的？

FCC在7月30日公布邀请陈浩天到该会午餐会演讲，并把活动标题定为《香港民族主义：一份政治不正确的香港指南》。

8月3日，英文网媒《香港自由新闻》（Hong Kong Free Press）引述FCC第一副主席，英国《金融时报》亚洲新闻主编马凯（Victor Mallet）说，中国外交部驻港公署曾派员到FCC送达文书，提出外交交涉。消息人士称公署“促请（会方）重新考虑”其邀请。公署当天以“答记者问”形式发表书面声明称，“坚决反对任何外部势力为‘港独’分子散布谬论提供讲台”，但并未证实曾向FCC提出交涉。

你的器材不支持播放多媒体材料 “港独”演讲人陈浩天和FCC门外的抗议者

翌日，中国政协副主席、前香港行政长官梁振英在其Facebook上发文，警告FCC“不能随心所欲”邀请演讲嘉宾：“外国记者协会不会请黑社会头目讲黑社会的主张，不会请恐怖分子教人如何骑劫飞机，为什么要请陈浩天讲港独？”

在中国政治体制中被列为“副国级”国家领导人的梁振英同日再发表给马凯的公开信，强调邀请陈浩天演讲与言论自由无关，并质问FCC只以“象征式租金”（token rent）向港府租用中环雪厂街历史建筑，但陈浩天将“讽刺地”在该特区政府物业内阐述其“港独”理念。

行政长官林郑月娥5日被记者追问此事时说，特区政府对FCC邀请陈浩天演讲感到遗憾，但同时称港府自1982年已根据市值租金向FCC租赁雪厂街物业。前香港电台记者兼FCC前执行委员莫泛思（Francis Moriarty）也在Facebook反驳称，他三年前卸任时，FCC已在缴付月租55万港元（7.7万美元；48.21万元人民币）。两人继而在Facebook上争辩数天。

在此期间，最后一任英国香港总督彭定康勋爵（Lord Chris Patten）回应法新社提问时说，中国外交部干预FCC的演讲邀请是介入香港内部事务，“就是不对”，并说他一直反对港独，“但我也持续为香港的自由与地方自治争辩”。

事情到9日再有发展——作为特区政府部门的公营广播机构香港电台，其首长广播处长梁家荣在例行编审会议上，要求新闻部不能直播是次演讲。港台公关部其后回应媒体查询称，是有与会者问及能否直播，梁家荣以不容港台作“港独”宣传平台为由颁令。香港记者协会忧虑这意味着政治考虑凌驾新闻专业判断。

到14日，午餐会如期举行。陈浩天从其他通道进入FCC，未与门外一早守候，手持中国国旗的亲北京社团示威者有任何接触。

午餐会进行期间，亲北京团体都聚集在FCC正门外，约有百余人，马路后方则有少量手持“香港独立”旗幡的示威者，与手持黄色雨伞横幅的雨伞运动支持者到场声援陈浩天，双方间有对骂，但多数时间被现场的几十名警员分隔，未有发生严重推搡。

图片版权 EPA Image caption 有抗议陈浩天演讲的亲北京示威者要求港府撤销FCC租约。

他都说什么了？

陈浩天在午餐会上形容香港受到中国“殖民管治”，又说中国实际上是个“庞大的帝国”，在“威胁着”全球的自由人民。香港过去21年只在不断倒退，朝着“中国特色独裁主义”迈进，只有争取独立才能实现真正民主。

他也提到了近日联合国消除种族歧视委员会听证会上质疑北京涉嫌扣押上百万新疆维吾尔族穆斯林一事。中国外交部发言人陆慷星期二称，这是“某些反华势力出于政治目的对中国进行不实指责，少数境外媒体歪曲报道此次审议情况，污蔑中国在新疆的反恐和打击犯罪措施，是别有用心的”。

陈浩天在这次英语演说中把新疆称为“东突厥斯坦”，即北京多年来所称“暴力恐怖分子”希望在新疆建立的伊斯兰国家。

陈浩天在演说前对BBC中文说：“这就是一篇普通的演说，里面谈香港民族主义，也谈我过去所面对的打压。”

“我是代表自己发言，甚至不是作为民族党召集人去发言。FCC邀请我去演讲，我会去。香港人支持我与否，那是他们的选择。”

香港记者协会主席，网络媒体“众新闻”主笔杨健兴向BBC中文记者分析说，他粗略听过演说后认为，陈浩天也只是把他既有的想法说了一遍。

“我觉得他比较单纯……可能是理想主义吧？现实上我想许多人都会觉得独立的可能性是相当微。但确实也反映了一些香港人的心声：现在的中央政府未必会给予香港真正的民主，也就是完全由我们去选出我们的政府或者特首。”

中国政府有何反应？

外交部驻港公署的声明说：“中国人民对分裂言行深恶痛绝，中国政府维护国家主权和领土完整的立场坚如磐石。香港外国记者会为‘港独’分子搭台‘造势’，触动了包括700多万香港同胞在内的14亿中国人民最敏感的神经，严重伤害了中国人民感情。在反对‘港独’这个大是大非的问题上，中央政府、特区政府和全体中国人民绝不允许‘港独’势力和香港外国记者会踩红线，越底线。”

“香港是中国的香港，香港外国记者会绝不是‘法外之地……任何妄图将香港从中国分裂出去的言行都将依法受到惩处，任何人、任何组织为‘港独’分子撑腰打气中国人民都绝不答应。”

林郑月娥此时正在北京出席会议。署理行政长官，政务司司长张建宗召集记者会，重复港府在演说结束后不久所发表的书面声明。

张建宗说：“我们在过去这几十年亦支持香港外国记者会的工作，但它今天提供一个平台让一位讲者大肆宣扬、推广‘港独’，这一点绝对不可以接受，亦不恰当的。”

图片版权 EPA Image caption 示威者批评FCC“鼓吹港独”。

张建宗被记者们追问会否追究FCC，他确认港府与FCC之间目前所订的租约有效期至2023年初，“租约有个要求，就是一定要遵守香港法律”。但他同时呼吁记者们“焦点不要放在FCC那里”。

当被问到要是政府认为有犯法行为，为何没有让警方当场逮捕陈浩天，张建宗说：“大家都知道有关事件保安局局长正处理中，我们不适宜在个案处理过程中作任何评论。”

杨健兴在接受BBC中文采访时说，北京的声明措辞明显比之前强硬，但也是在预期之内。

“我想中央政府、香港政府都会担心，（陈浩天的演说）会否鼓励了一些团体，开了一个特别的先例，觉得一些社会议题谈谈也无所谓。所以得发表一份强硬的声明，说明中央政府不接受这样的讨论，希望给个清楚的信息，外国记者会也好，整个香港社会也好，‘港独’这条红线不可触碰。”

外国记者会怎么说？

FCC第一副主席马凯主持了这次午餐会。他在开场发言时重申邀请某嘉宾并不代表会方认同其立场之说法，并说：“在记者的层面而言，我们有专业责任要去聆听任何一场辩论中的各方意见。”

“讽刺地，某些最响亮的（反对陈浩天的）示威者得以在外面抗议——相信你们也看到了——是全凭香港所享有，而中国其他地方都没有的自由。”

FCC在演说结束后发表又一份声明，感谢香港警方确保午餐会顺利进行，并强调这是该会例行午餐会，出席的讲者有学者、商家、政治活动人士、艺术家和政治家等，涵盖各种各样的意见和背景。

不过，这份声明只能从FCC官方社交媒体平台上阅读——会方Twitter在晚间证实官网疑似受到恶意软体（malware）攻击，正在抢修。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @fcchk The FCC's website is undergoing maintenance to repair what we suspect is malware affecting the site, and currently cannot be accessed. We hope it will be operating normally soon. pic.twitter.com/AkmGq7vb4Y — FCC, Hong Kong (@fcchk) 2018年8月14日

FCC的说法显然得不到亲北京阵营的认同。香港立法会建制派议员在演说结束后不久宣布向特区政府提交联署，要求特区政府“收回或终止”FCC使用现有会址的权利。

亲北京的香港工会联合会会长吴秋北在FCC外接受BBC中文采访时说：“特区政府正在取缔这些非法组织的时候，它找这些非法组织的人物来演讲，是刻意制造平台，让他再次宣扬‘港独’理念。换言之，它就是跟‘港独’分子勾结。”

“外国记者会公然宣扬‘港独’，政府必须执法。”

在FCC门外抗议的亲北京团体示威者几乎整个中午都在喊着“FCC滚出香港”一类口号。由亲梁振英团体香港齐心基金会主办的网络媒体《港人讲地》以“背信弃义”、“朋比为奸”、“恩将仇报”等字眼来形容FCC。

“港独”的声势真有那么大吗？

亲北京阵营炮轰FCC邀请陈浩天演讲后，香港泛民主派前立法会议员，大律师梁家杰在《明报》撰文批评梁振英搞政治恐吓，借FCC租约话题来“提醒”所有受政府资助单位“顺我者生，逆我者亡”，“这种扭曲思维十分危险”。知名前电视长篇报道记者区家麟更形容是“一场新的批斗运动开始”。

不过，杨健兴星期一晚发表评论文章，点出梁振英于此事上比林郑月娥更早表态，但“过去一周，外交部没有再发声明，林郑收声（闭嘴），梁振英则在Facebook天天骂”。

杨健兴的文章说：“港人对港独立场基本上多年来变化不大，支持的属少数，当中亦包括意气因素，他们不一定赞成独立，愿意身体力行的市民更少；大多数人反对‘港独’，亦并不感受到‘港独’主张对他们的生活造成什么冲击。”

他对BBC中文记者进一步解读说：“其实许多人未必支持‘港独’，但却会支持这个活动（到FCC演讲），因为这个活动象征着香港仍然享有言论自由。”

图片版权 EPA Image caption 杨健兴认为支持陈浩天的人并不一定支持“港独”。

文章也提到一些媒体给梁振英冠以“港独之父”的称呼。梁振英在任时就不时有评论质疑，要不是他大张旗鼓抨击，“港独”根本不成气候。

工联会会长吴秋北则对BBC中文记者说：“这是极端荒谬的说法。我们对任何犯法的事情都应该‘零容忍’。它破坏社会安宁，破坏国家安全，这是很严重的事情。‘他只是一小撮人，影响不大’，不能这样说的。”

陈浩天演讲事件发展至此，也许实际上最受压力的，正是林郑月娥政府。

吴秋北说：“我们特区政府成立到现在已经21年了，到现在都没落实23条，所以我们见到有‘港独’分子公然行动，组织、散播‘港独’言论。因为他有恃无恐。”

“我觉得特区政府的态度很重要，必须告诉市民：现在很有迫切性，国家安全存在漏洞，我们为什么不去堵漏，不尽快立法呢？”

林郑月娥自去年7月上台以来，多次强调目前没有适当的时间与环境，因此没有根据香港《基本法》第23条落实国家安全本地立法的时间表，但同时强调这是香港的宪制责任，须完成立法。

在《港人讲地》官方社媒上，好些留言围绕着陈浩天FCC演说来提出对林郑月娥的不信任。

网民Bobo Kwan说：“市民反‘港独’、政苦（政府）对‘港独’视而不见、你有你反对！他有他放松大和解！奈何呢？但愿中央找一个反‘港独’支持祖国的人做特区政府首领！让香港重回正轨！”

Frank Tang说：“从‘占中’，‘旺角暴动’，到现在外国记者会成‘港独’平台，事实证明外部势力己介入香港政务，反中乱港成为目标，林郑政府继续装睡，中央政府如不及早出手，占中旺暴将会再现，香港及广大市民，也会受到更深伤害。”

9月4日将是陈浩天回应特区政府答辩的期限。他对BBC中文说相信香港民族党最终将被禁运作，尽管如此，届时预计将是争议再起之时。