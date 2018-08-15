图片版权 Getty Images Image caption 举报者称，释学诚涉嫌性侵多名女弟子

中国佛教协会官方网站周三（8月15日）称，中国佛教协会第九届理事会第三次会议在北京召开。会议接受龙泉寺方丈学诚辞去中国佛教协会会长、常务理事、理事，同意由演觉副会长临时主持中国佛教协会工作。

本月初，中国的反性侵和性骚扰#Metoo运动烧至佛界。一篇长达96页的论文式举报文件揭发中国佛教界一号人物释学诚涉嫌性侵多名女弟子。

香港媒体《星岛日报》周三（8月15日）引述宗教界人士消息称：“释学诚近日已被接回福州，在一个小院‘闭门思过’，禁止出国”。半月前，《环球时报》英文版则引述要求匿名的知情人士称，释学诚多日前曾被带走审问后被释放。

消息还称，龙泉寺目前已关闭。

中国国家宗教事务局月初表示，已经收到举报材料，开始调查核实。截至周三（8月15日）尚未公布调查结果。

公开资料显示，释学诚16岁出家，2005年担任北京龙泉寺方丈。2015年4月20日，出任中国佛教协会会长，同时任全国政协常委、全国青联副主席等职务。

北大清华的一些毕业生在龙泉寺出家，因而该寺被称为"最强科研寺"。举报者为龙泉寺现都监释贤佳和前都监释贤启，二者皆获清华大学工程博士学位。

图片版权 SHI XIANQI Image caption 举报信长达95页，包含受害者的文字自述、与释学诚的短信记录以及财务交易清单等

学诚于2006年开通博客，2009年起用中文、英文、法文等十种语言在互联网上弘扬佛法，被誉为最会利用互联网的法师。在社交媒体微博上，学诚有超过100万粉丝。

学诚的微博更新停留在8月1日。半月前他发表严正声明，称原龙泉寺释贤启、释贤佳收集、伪造素材，歪曲事实并散布不实举报材料，构陷佛教大德，误导大众。

声明还称：“此事背景复杂，组织运作，用心险恶，北京龙泉寺将提请上级政府相关主管部门组成调查组，对此事给予调查，以正视听。”

学诚微博关闭评论功能。但不影响网友们对学诚辞职一事的关注。网友们转发微博，“发现陕北”称：“自己狂扇了自己一个耳光，出家人不打诳语。”

“你长大我未变老”称：“@学诚法师 欺世盗名，玷污了佛教的清誉。”