“学习班”扩张 高压下的新疆日常

Image caption 中共喉舌环球时报则发表社评回应，称"捍卫新疆和平稳定，就是最大的人权"。

联合国消除种族歧视委员会（CERD）上周发表报告称，多达100万维吾尔族人可能被中国秘密关押在新疆的的“再教育营”。

该报告发布后，消除种族歧视委员会在日内瓦举行了检讨会议，中国派出50人的代表团参会。在会上，中共统战部副局长胡联合表示，“所谓100万维族人被拘留在再教育中心的说法，根本不是事实，没有任何再教育中心的存在”。

中国外交部对此也发起反击，称报告是“某些反华势力出于政治目的对中国进行不实指责，少数境外媒体歪曲报道此次审议情况，污蔑中国在新疆的反恐和打击犯罪措施，是别有用心的。”

所谓的“再教育营”是什么？

消除种族歧视委员会提及的“再教育营”（re-education camps)，从未出现在中国官方文件或相关报道中。新疆老百姓提及这个问题时，用的更多的词是“学习班”一词。

在新疆官方媒体中，出现频率较高的词为“去极端化培训班”、“教育转化培训中心”。

一位接近南疆、不愿意透露姓名的人士告诉BBC中文，这些“培训中心”是2014年莎车县暴恐袭击案发生后建立的，最初针对的是“被极端宗教洗脑的特定人群”，“就是给这些人讲讲宗教是什么，但是现在已经变了。”

图片版权 Getty Images Image caption 过往不少维族人曾经维权，图为2009年，一批妇女称自己家属被中国当局囚禁。

上述不愿意透露姓名的人士还称，南疆正兴建大量住所，因为开办“学习班”需要地方。

新疆维吾尔自治区党委原常委、纪检委原书记符强曾于2015年9月在《新疆日报》上对和田市的“去极端化”教育培训中心有过描述，称当时的培训规模可达3000人，“对受宗教极端思想影响比较深的人，通过政策教育、民族团结教育、心理辅导、开展文体活动等人性化的方式，进行教育转化。还对他们进行两个月的技能培训，让他们更好地掌握技能，出去有活干”。彼时，和田已经举办过了五期教育培训。

综合新疆官方媒体报道，2014年开始，新疆各地就开始了“去极端化”工作，并出台了《乌鲁木齐市公共场所禁止穿戴蒙面罩袍的规定》。

伊宁县宣传部长米娜瓦尔·克力木曾在2015年一场“去极端化”宣传教育工作会上表示，伊宁县开展了四个月的劳动力大培训，“有4,000余人报名参训”，在“技能培训”期间，还组织播放红色电影、唱红歌比赛等活动。

家人均在北疆的陈远（化名）告诉BBC中文，这些“学习班”都是强制性的。去年上半年开始，家人给他打电话就开始提到“学习班”一事，但说得很隐晦。“家里人说了几次，谁谁谁又被送去学习班了，现在还没回来。”

“我一个在自治区省级单位工作的朋友跟我说，他一个朋友此前在商场当安检员，因为安检工作过于繁杂，就比较烦躁，在朋友圈用首字母代称不点名骂了自治区书记，就被抓去学习了，现在都不知道出来没有。总之，你的发言一定要拥护政策，态度很重要。”陈远说。

高压政策下的新疆日常

图片版权 Getty Images Image caption 新疆的维族女性在看刊有热比娅和达赖喇嘛照片的维文报纸。

2016年，原西藏自治区党委书记陈全国接替张春贤成为新疆的党委书记，陈全国在西藏时以强硬政策而知名。《纽约时报》的报道显示，陈全国在上任不到半年后，新疆政府就招募了三万多名新警察，同时还增加了街头流动执勤站。

陈全国上任不久后，新疆官方媒体就报道称，乌鲁木齐将建设949个便民警务站。这些警务站都配有最新的防暴装备，部分还有面部识别设备。

一名今年三月去新疆伊犁了解情况、不愿意透露姓名的人士告诉BBC中文，伊犁一名电视台记者因为在公司上了外国网站，被送进“学习班”学习了一个多月才出来。

“我到了当地，手机网速变慢很多，很多地方都上不了网。大街上每隔20到30米就有一个警务站，警务站里面一般都有十几个全副武装的警察。”上述不愿意透露姓名的人士说。

陈远家所在的北疆县城几乎没有维族人，都是汉族和回族，但他仍然感觉现在整个氛围都变了。

陈远说，他家里有多名亲戚在新疆政府部门工作，目前新疆会给所有的公职人员派发一户“农村亲戚”，公职人员每个月要去“农村亲戚”家住几天，与他们同吃同住同劳动，还要拍照。“其实就是打着扶贫的名义监控"，陈远说，"这种派发不管民族，农村的汉族家庭也包含在内。”

陈远还说，他们村的人一到周一就在微信发升国旗的照片。村里每户都要派一个人去升国旗，长时间不去优惠政策就没有了。“我们村每天晚上都有村里组织的卫兵巡逻，一个人一个棍子。治安很安全，都可以夜不闭户了。”

陈远的妹妹在新疆一个事业单位工作，每天晚上都要学习新疆的政策。“要展开批评和自我批评。没有反省怎么办呢？那就得找点东西反省。她们每周有一天晚上不能睡觉，要在监控室值班盯着监控，期间不能玩手机，不然罚款。她们图书馆的书，如果发现有与现行政策不符的，都要销毁。”陈远说。

（应采访对象要求，为保护其安全，文中所述“陈远”为化名。）