图片版权 Reuters Image caption 郭文贵于2014年逃离中国。（资料图片）

流亡美国的中国富商郭文贵（Miles Kwok）、其儿子郭强以及女儿郭美等人被香港警方调查的细节首度曝光。法庭文件显示，香港警方之前怀疑他们涉嫌洗钱达329亿港元（42亿美元），并冻结了郭美的企业户口。

郭美持有的安东发展有限公司（下称安东），8月14日入禀香港高等法院申请司法复核，指公司户口被冻结太久，造成财政困难，认为警方做法违反《基本法》中关于私有财产权的条款。香港警方对BBC中文表示对此事不作评论。

郭文贵于2014年逃离中国。在逃亡前后，他以前的商业伙伴和政界后台先后遭到中国政府逮捕。从2017年初开始，郭文贵通过更各种媒体渠道进行“爆料”，指控王岐山、孟建柱等中共高官。

公开资料显示，郭文贵妻子为岳庆芝，两人育有一子一女，儿子郭强，女儿郭美。在2016年10月31日发布的胡润百富榜上，郭文贵资产为180亿元人民币。

图片版权 Getty Images Image caption 香港警方郭氏旗下的个人帐户及安东、香港国际基金投资公司涉嫌洗钱金额达329亿港元。安东于8月14日入禀香港高等法院申请司法复核。

中国媒体指责他犯有行贿、舞弊、贪污、伪造公文等罪行，其中，中国媒体去年报道，郭文贵涉嫌在2010年以来，先后多次贿赂前国家安全部副部长马建，涉及财物总值达6,000多万元人民币。中国外交部去年4月指，国际刑警组织在北京要求下，向郭文贵发出红色通缉令。

郭文贵在去年9月于美国寻求政治庇护，表示自己不再是中国公民。他在美国还遇到来自中国公司和个人的诉讼，起诉方包括海航集团、中国知名媒体人胡舒立，地产大亨潘石屹夫妇等等。郭文贵否认对他的所有指控，坚称自己清白。

“洗钱案”细节

BBC中文在香港高院查阅到的入禀状显示，这宗司法复核的申请人为安东发展有限公司（Anton Development Limited），建议答辩人是香港警务处处长。

这份文件显示，香港警方怀疑郭文贵、女儿郭美、儿子郭强、其助理屈国姣、其保镖韩春光等人，涉嫌使用个人帐户及安东、香港国际基金投资公司（Hong Kong International Funds Investments Limited）等企业的户口洗钱，涉及金额达329亿港元（42亿美元）。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 法庭文件显示，香港警方怀疑郭文贵等人涉嫌洗钱达329亿港元。

文件指，郭美是安东及香港国际基金投资公司的持有人，这两家公司是郭氏家族用作投资的渠道。

申请人称，去年7月12日获星展银行知会，警方以“不同意处理制度（no consent）”，要求冻结安东五个户口，其中三个帐户分别有9,300万美元、港币8,300万元及人民币300万元，另外两个帐户资产不明。

警方去年8月曾经搜查两间公司的办公室，并以涉嫌洗黑钱罪名，拘捕屈国姣。

申请人称，去年7月19日起，安东已多次透过律师，要求警方为户口解冻，但警方只是称由于洗钱案仍在调查，无法透露更多资料，亦没有提及几时和怎样才能令户口解冻。

申请人特别强调，户口约930万美元的存款，是用作阿布扎比主权财富基金的投资，如果警方愿意就930万美元解冻，申请人或愿意同意由法庭颁发的限制令。

图片版权 Getty Images Image caption 郭文贵在去年9月于美国寻求政治庇护，表示自己不再是中国公民。（资料图片，2017年11月28日）

申请人认为，警方超过一年时间以“不同意处理信”勒令银行冻结户口，又不愿意向法庭申请限制令，认为这样做违反《基本法》中的私有财产权相关条例，对安东构成严重影响。

“不同意处理制度”是指，当警方正调查有可疑交易时，会按情况决定是否会向银行或有关组织发出“不同意处理信”，如果继续处理业务，将会失去有关免除指控的免责辩护。银行是基于这份信件，冻结有关户口。

申请人质疑这个制度的有效期太长，而又不向法院申请限制令，认为警方坚持透过“不同意处理制度”去冻结户口，是要保持其弹性和权力。

申请人透露，公司曾向警方建议，由安东投资基金管理者──阿中资本集团有限公司的内部顾问，协助警方调查，但警方拒绝，而明知道安东受益拥有者不在香港时，仍然坚持约见安东受益拥有者，认为警方是刻意刁难、以拖延和回避的态度与安东交涉。