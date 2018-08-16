图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯在去年10月部署的那颗卫星的意图令美国专家捉摸不透，引发对莫斯科开发太空武器意图的担心。

一个神秘的俄罗斯卫星"举止反常"引起美国关注，美国就这个绕地卫星轨道的"反常行为"向俄罗斯提出质询。

许多英语媒体报道说，俄罗斯在去年10月部署的那颗卫星的意图令美国专家捉摸不透，引发对莫斯科开发太空武器意图的担心。

美国官员说，那颗卫星行为可疑，他说发射那颗卫星是个"令人担忧的进展"，似乎也说明美国总统特朗普建立天空部队的合理性。

在关于所谓俄罗斯神秘卫星争议出现之前， 美国总统特朗普上周公开了太空部队计划，即在2020年前，在美国军队建立"第六个军种"。

今年3月1日，总统普京宣布俄罗斯的太空部队已经装备了机动激光系统。

美国质疑俄罗斯

周二（8月14日）在日内瓦举行的裁军会议上，负责军备控制、核查和合规事务的美国助理国务卿波夫莱特（Poblete）说，俄罗斯把那颗卫星的作用是检查太空装置。

不过她还说，那颗俄罗斯卫星的轨道同其他观测类卫星根本不同，美国对俄罗斯研发反卫星武器表示严重关注。波夫莱特女士说，俄罗斯对美国公开的外交解释可能同他们卫星的真实意图完全相反。因此保持透明，并且澄清意图对于建立信任至关重要。

图片版权 Reuters Image caption 英国《每日电讯报》报道认为，支持俄罗斯缔结太空裁军协议的中国也在积极发展太空能力。

波夫莱特说，美国特别关注俄罗斯这颗卫星，因为俄罗斯反复公开表示希望发展太空武器。

3月1日，普京宣布俄罗斯太空部队已经装备了机动激光系统。波夫莱特注意到普京本人曾提到太空武器在"政治和军事方面可以被接受"。

俄罗斯反驳美国助理国务卿的指责，说她的评论"毫无根据，诽谤中伤，其依据只是猜疑"。

防止太空军事化协议

俄罗斯在中国的支持下，起草了"防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约"草案(PPWT)，并在2008年将该草案提交给"日内瓦裁军谈判会议"。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，缔结协议旨在防止在外层空间进行军备竞赛，但美国助理国务卿波夫莱特说，俄罗斯缔结防止太空军备竞赛的建议不值得认真对待。

波夫莱特对俄罗斯和中国的条约草案提出质疑，说那是"一个有缺陷的文件，而且建议国又是一个经常违反自身国际义务的国家"。

早在2006年布什政府时期美国在"国家太空政策"中明确指出，太空能力对美国国家利益至关重要，因此美国将保留在太空的权利、能力和自由。

按照这个政策，美国还要阻止对美国的太空利益构成妨碍的国家，采取必要行动保护美国的太空利益，回应他国对美太空力量的干预，在必要时要阻止那些对美国家利益充满敌意的太空力量发展。

Image caption 俄罗斯军事专家也指责美国试图重新复活"星球大战"计划。冷战末期里根总统开始"星球大战"计划，施加军事和经济压力，决心瓦解苏联。特朗普会效仿里根吗？

复活"星球大战"？

与此同时，俄罗斯军事专家也指责美国试图重新让里根总统时期的"星球大战"计划复活。

所谓"星球大战"正式名称为"战略防御倡议"，是美国在冷战后期提出的在太空中设立激光反弹道导弹系统，拦截并摧毁敌方（苏联）战略导弹的计划。苏联解体后，美国宣布中止了消耗巨大的"星球大战计划"。

俄罗斯媒体《莫斯科共青团报》引述俄罗斯军事专家的分析说，美国计划在太空部署新的弹道导弹防御系统（PRO），其中有专门用来探测俄罗斯和中国导弹发射的传感系统。

俄罗斯军事专家穆拉霍夫斯基说，美国已经在太空部署了能够探测导弹发射的红外线系统。五角大楼要加强这种探测系统，部署所谓的"弹道导弹防御探测层"，构成了太空军事化的威胁。

英国《每日电讯报》报道认为，支持俄罗斯缔结太空裁军协议的中国也在积极发展太空能力。中国领导人习近平在2013年6月中国发射神州十号载人飞船时说，中国要加大太空探索步骤，实现"中华民族的航天梦"。

美中经济与安全审查委员会(USCC)发布的一个报告指出，中国军方正在寻求开发攻击美国太空系统的能力。美国国会在关于中国2007年1月11日进行反卫星武器(ASAT)试验的报道中称，中国军人和民间研究人员都认为中国要以反卫星试验来回应美国在太空的霸权，对付美国脆弱的"卫星依赖"。